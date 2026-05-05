Vítězný návrat Krejčíkové v Římě. Po Jacquemotové ji čeká světová jednička

Autor:
  13:55
Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na antukovém turnaji v Římě vítězně. V 1. kole porazila Francouzku Elsu Jacquemotovou 6:2, 6:4. V dalším kole čeká dvojnásobnou grandslamovou šampionku světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
Barbora Krejčíková v prvním kole turnaje v Římě | foto: Reuters

Třicetiletá Krejčíková, která se vrátila po téměř tříměsíční pauze způsobené svalovým zraněním, zvládla duel proti 64. hráčce světa Jacquemotové za hodinu a 45 minut. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila devět z deseti brejkbolů.

„Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Byla jsem chvíli pryč a bylo to kvůli zranění složité. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis. Dnes jsem se hru od hry zlepšovala. Na první kolo to byl velmi těžký zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

Předloňská šampionka Wimbledonu odvrátila už v úvodním gamu šest brejkbolů. První set získala poté, co od stavu 2:2 vyhrála čtyři gamy v řadě.

Ve druhé sadě sice tenistka z Ivančic přišla o vedení 3:1, za stavu 5:4 si ale při soupeřčině podání vypracovala vedení 40:30 a mečbol proměnila.

Poradila si i s neukázněnými diváky, na jejichž rušení si během utkání stěžovala.

S čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Krejčíková střetne poosmé, zatím ji porazila jednou. Pokusí se proti ní ukončit sérii čtyř porážek. Naposledy neuspěla před dvěma lety na Australian Open, kde s ní prohrála ve čtvrtfinále 2:6, 3:6.

„Jsem ráda, že tu mohu být a hrát. Snad se budu každým zápasem zlepšovat. S Arynou jsem hrála několikrát. Je to vždy složité. Poslední dva měsíce jsem její zápasy sledovala. Těším se, že mi utkání ukáže, jak na tom jsem, a snad pro ni budu těžkou soupeřkou,“ doufala Krejčíková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka)

Ženy (dotace 8 312 293 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Krejčíková (ČR) - Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:4.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Jasné zakázané uvolnění! Kouč Anaheimu na střídačce zuřil, pozor museli dát i hráči

Kouč Joel Quenneville na střídačce Anaheimu

Rozhořčení dal pořádně najevo. Aby také ne, vždyť se nakonec jednalo o rozhodující gól Vegas proti jeho Anaheimu (1:3) v úvodním střetnutí série druhého kola play off NHL. Směrem k rozhodčím tak...

5. května 2026  13:12

Nový trenér Olomouce: Nebyl jsem první volba. Klub chtěl Nedvěda. Co další posily?

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

V útrobách olomouckého zimního stadionu při svém prvním rozhovoru v nové funkci bez mlžení otevřeně přiznává, že nebyl první volbou. Přesto se hokejový trenér Petr Fiala znovu vrací na lavičku...

5. května 2026  13:10

Proti Američanům v O₂ areně. Davis Cup se do největší české haly vrátí po 13 letech

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik...

Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti USA v pražské O₂ areně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. Český tenisový svaz o tom v úterý...

5. května 2026  12:50

Sluší jí to? Krasobruslařka Alysa Liuová je novou tváří Louis Vuitton, oblékla denim

Krasobruslařka Alysa Liuová při přehlídce podzimní kolekce Louis Vuitton během...

Hvězdná krasobruslařka Alysa Liuová se stala novou tváří značky Louis Vuitton. Francouzský módní dům ji představil jako jednu z výrazných osobností mladé generace. Na prvních fotografiích ke...

5. května 2026  12:30

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12

Ze skejťáka ultramaratoncem. Polman o krizích, vůli i motivaci: Rád testuju limity

Premium
Ultramaratonec Daniel Polman během vyhlášení Krále cyklistiky 2025, kde získal...

Zatímco zahraniční týmy mají ve svých řadách odborníky na fyzioterapii, výživu, psychiku i spánek, Daniel Polman se pousměje, že jejich největším učencem je expert na anglické divadlo. I přesto v...

5. května 2026

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

Michal Kempný, posila hokejového Kladna.

Hokejoví Rytíři se vyzbrojili o generála defenzivy. Kladno vytasilo hvězdnou posilu, vítěze Stanleyova poháru a mistra světa Michala Kempného. Pětatřicetiletý reprezentační obránce se do české...

5. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:32

POHLED: Ve čtyřiceti dominuje, ohromuje, vládne. Kdo Červenku zastaví? A kdy?

Pardubický Roman Červenka slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Zkusme začít čísly. To první je jednoduché, znamená věk Romana Červenky. 40. Další dvě připomínají, kolik nasbíral v téhle sezoně bodů v základní části a v play off. 60 a 25. V obou případech nejvíc...

5. května 2026  11:03

Sportovní hvězdy zazářily na Met Gala. Kdo dorazil oblečený jen v bublinkách?

Prestižní Met Gala v pondělí opět proměnila schody Metropolitního muzea umění v...

Prestižní Met Gala v pondělí opět proměnilo schody Metropolitního muzea umění v New Yorku v přehlídku módy, umění a celebrit. Letošní ročník se nesl ve znamení dress codu „Móda je umění“. Na červeném...

5. května 2026  10:50

Herajt deptal Karvinou. Když je brankář nahoře, brzdička se u střelců objeví

Plzeňský brankář Filip Herajt ve čtvrtém finálovém utkání s Karvinou.

Úspěšnost zákroků vytáhl blízko k padesáti procentům. Především v klíčovém úseku prvního poločasu čtvrtého finále extraligy házenkářů plzeňský brankář Filip Herajt deptal karvinské střelce, v utkání...

5. května 2026  10:10

