Duo K+S před bojem o titul: Pořád se zlepšujeme, náskok schválně nedáváme

„Jsem moc ráda, že jsme ve finále. Necháme tam všechno, aby se nám to povedlo,“ ujišťuje Siniaková.

Pro sehrané Češky půjde o poslední zápas báječné sezony.

Společně triumfovaly na Roland Garros i hrách v Tokiu, pohárem pro šampionky Turnaje mistryň by tak do závěrečného účtu za rok 2021 přidaly další hodnotnou položku.

Tím spíš, že trofej z finálové akce ještě ve sbírce nemají.



V roce 2018 k ní byly blízko. V Singapuru, stejně jako nyní v Guadalajaře, plnily roli nasazených jedniček, přicestovaly tam jako šampionky antukového i travnatého grandslamu. Ve finále ale podlehly maďarsko-francouzské dvojici Babosová, Mladenovicová.

„Holky nás tehdy přehrály, uteklo nám to o kousíček,“ vzpomíná Krejčíková. „Takže teď nad tím nebudeme moc přemýšlet. Budeme se soustředit, abychom se co nejlépe připravily. Věřím, že když předvedeme nejlepší výkon, tak při nás bude stát i štěstí a vyhrajme.“

Krejčíková vytáhla parádu u sítě

Od tři roky starého neúspěchu se výrazně posunuly. Nejen ve dvouhře, i svou deblovou spolupráci vybrousily ve smrtící tenisovou mašinu.



„Pořád se vyvíjíme, zlepšujeme a makáme, což nám dodává síly,“ přibližuje Siniaková. „Teď jsme více sebevědomé, víc spolupracujeme, takže do toho ve finále půjdeme.“

Neobyčejné souznění ukázaly K+S i v posledních dvou duelech v Guadalajaře. Přestože v obou ztratily první set, od druhého náhle zvedly svůj výkon a v super tiebreaku už sokyně zničily.

Turnaj mistryň příloha iDNES.cz

„Není to tak, že bychom soupeřkám schválně dávaly šanci,“ usmívá se Krejčíková. „Akorát máme teď horší rozjezdy. Ale řekla bych, že hrajeme solidně, je vidět naše dobrá sehranost a chemie.“



Důkazem budiž úder, který Krejčíková vytáhla zkraje semifinálového super tiebreaku. I s minimálním časem na reakci vykouzlila u sítě volej přesně na čáru, díky kterému Češky utekly na 3:1.

Podívejte se na pohotový reflex Krejčíkové:

„Byl dobrý, že?“ culila se šikovná tenistka. „Byla to jen reakce, letěl na mě míč, tak jsem se ho snažila dostat do kurtu. Ani jsem nečekala, že ho zahraju tak dobře. Ale byl to strašně důležitý bod. Jak jsme chytly začátek super tiebreaku, tak jsme byly nahoře a blížily se k vítězství rychleji.“



A Češky doufají, že stejným směrem se budou ubírat i v boji o trofej. Sie Šu-wej a Mertensovou vyřídily před čtyřmi dny ve skupině 6:3 a 6:1.

„Snažíme se hrát každý míč a je vidět, že se to vyplácí,“ pochvaluje si Siniaková. „Navzájem si pomáháme a toho si strašně vážím. Takže věřím, že to ve finále dopadne.“