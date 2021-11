Derby na Turnaji mistryň. Budu se snažit dát nervy stranou, říká Plíšková

„Může to být můj poslední zápas tady, takže tam chci nechat všechno,“ hlásí Plíšková před utkáním, které začne v neděli ve 21:00 českého času.

„Bude to pro mě výzva, uvidím, jak jsem na tom,“ přidává Krejčíková.

Šanci na semifinále živí obě Češky, ve výhodnější pozici je však Plíšková, jež má zatím v Guadalajaře bilanci jedné výhry a jedné porážky.

Pokud Krejčíkovou jakkoli přemůže a Kontaveitová na závěr skupiny zdolá Muguruzaovou, postoupí Plíšková mezi nejlepší čtyřku. Výhra 2:0 by jí stačila i v případě, že Španělka přijde s Estonkou o set.



„Mám jen jeden plán: chci hrát svou hru a být agresivní,“ nastínila Češka jednoduchou strategii.

Krejčíková, která oba předchozí mače ve skupině ztratila, potřebuje k postupu zvítězit 2:0 a zároveň doufat, že Kontaveitová stejným výsledkem uspěje proti Muguruzaové. „Je super, že mám pořád šanci. Budu makat, abych ji proměnila,“ ujišťuje.

Nejzamotanější situace nastane, když mladší z Češek vyhraje ve třech sadách a Španělka padne s nulou. V ten moment by se všechny tři kandidátky na postup zastavily na bilanci setů 3:5, jejich umístění by tak určil počet získaných gamů.



O postupujících bude definitivně jasno až po duelu Kontaveitové s Muguruzaovou, který začne v pondělí ve 2:30 v noci tuzemského času.

Plíšková: Na derby už jsem si zvykla

Krejčíková a Plíšková se dosud střetly dvakrát, oba zápasy v letech 2016 a 2018 ve dvou setech ovládla starší z Češek.

„Ale to ještě Bára nebyla na takové úrovni,“ připomíná Plíšková. „Vždycky jsem věděla, že hraje dobře, vždycky měla skvělé údery a skvělý cit. Bude se snažit útočit, může taky chodit na síť, protože je skvělá deblistka.“

Se soubojem s krajankou na Turnaji mistryň už má zkušenosti, před třemi roky si taktéž ve skupině poradila s Petrou Kvitovou.

„Na derby jsem si asi zvykla. Na začátku to bylo jednodušší, protože jsem furt hrála nahoru. Když jsem hrála s Petrou, se Šafi (Lucií Šafářovou) nebo se Strýckou (Barborou Strýcovou), tak všechny byly přede mnou. Tehdy jsem na sebe ještě neměla tlak, který přišel v posledních letech, kdy už skoro všechny Češky byly za mnou a měla jsem je porazit.“



Turnaj mistryň příloha iDNES.cz

Proti Krejčíkové bude hrát nejen o postup do semifinále Turnaje mistryň, ale také o pomyslný titul české tenisové jedničky. „Pokusím se dát nervy a to, že jsme ze stejné republiky, stranou,“ plánuje Plíšková.

„Beru to jako další zápas,“ říká Krejčíková. „Strašně dlouho jsme spolu nehrály a zajímá mě, jak jsem se zlepšila, a jak se zvládnu poprat s tím, jak ona hraje. Ostatní věci neřeším, to je zbytečné. Budu se soustředit na svůj nejlepší výkon a věřím, že se mi to povede.“