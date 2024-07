Bářina trenérka je pořád Jana z nebe. Koučové vypráví, co mají společného

V Londýně se v sobotu odpoledne bude psát další velká kapitola českého tenisu, a kdo by nechtěl být u toho, zvlášť když jde o jeho blízké známé? „Dopředu jsme s Pavlem (Motlem) plánovali, že se za ním v Londýně stavím. Nemyslel jsem si ale, že to bude takhle pozdě v turnaji. Pak jsem ale předvídal, že to bude double jak ve čtyřhře, i v singlu, tak jsem asi špatný prorok,“ zahlásil v dobré náladě před cestou Juřica.

Krejčíková vs. Paoliniová ONLINE v sobotu od 15.00 SELČ

Ve finále čtyřhry Krejčíkovou neuvidí, s tou se ivančická tenistka rozloučila ve čtvrtfinále. Naproti tomu v singlu si může sáhnout na titul.

Radost má Juřica z obou českých aktérů dnešního finále. Motla vedl ještě v juniorských kategoriích a tuší, že šestadvacetiletý začátečník mezi trenéry na špici okruhu WTA plní Krejčíkové spíš roli průvodce, sparing partnera a garanta kvalitního zázemí.

„To ale není vůbec málo,“ řekne o Motlovi další z těch, kteří budou českou stopu ve finále Wimbledonu napjatě sledovat, a to tenisový kouč Michal Juda z brněnské Líšně.

Před třemi lety byl právě on tím, kdo obdržel nabídku koučovat Krejčíkovou těsně před jejím prvním grandslamovým úspěchem v Paříži.

„Já se s Bárou bavil o tom, že potřebuje nového trenéra, to ano, ale odmítl jsem ji já s tím, že už na to věčné cestování jsem starší, než bych chtěl. Tím, že mám tenisovou školu i areál vedený na moji osobu, tak nemůžu vsadit všechno na něco, co může trvat rok nebo dva, a odejít pryč. Jsem tedy Bářin trenér, když ona potřebuje, trenér na telefonu,“ prozrazuje.

Krejčíková? Unikátní osobnost

Díky svým zkušenostem může Juda dát nahlédnout za oponu, což ochotně udělá. Tvrdí, že věcně je trenérkou Barbory Krejčíkové a spirituálně má tuto roli na věky ta, jež tenistku z Ivančic pro velký sport stvořila. „Koučuje ji shora Jana Novotná,“ říká o zemřelé legendě, kterou Krejčíková při svých úspěších nezapomíná vyzdvihnout.

„Sedm let Jana mezi námi není, ale Bára ji v té čestné lóži určitě pořád má a vidí. Jana byla příjemná a chytrá dáma, která jí dokázala předat a sdělit věci jinak než kdokoliv jiný. Proto se Bára na Janu stále odvolává a věřím, že jí v uších pořád zní rady, které jí Jana předala,“ míní Juda.

Krejčíková je podle něj naprosto unikátní tenisovou osobností. „Nepotřebuje už trenéra. Chce mít spíše někoho, kdo ji podpoří, kdo jí dá klid, zatleská jí a poskytuje servis. Nikomu jinému by to takto nefungovalo, ale Bára to takhle má a chce to tak mít. Jiní by s tímto vedením nedosáhli žádných výsledků, ona je v tomto jedinečná,“ říká líšeňský kouč.

Česká tenistka Barbora Krejčíková slaví po vyhraném semifinále ve Wimbledonu.

V tom s ním ovšem polemizuje ještě větší tenisový nestor. Stanislav Kuchovský měl totiž v péči dámu s podobnými vlastnostmi. „Jana Novotná byla hodně podobná. Rady, které jsem jí dával, mám ještě někde v šuplíku schované. Psal jsem jí to na papírky,“ vzpomíná dvaaosmdesátiletý trenér na svoji bývalou svěřenkyni, která změnila život Krejčíkové.

„Údery pochopitelně Bára ovládala už předtím, ale mám za to, že ji Jana cepovala jejím pověstným čopovaným bekhendem, naučila ji mít sebevědomí a posunula ji k profesionalitě. Viděla v ní talent, měla na to perfektní oko. Zasvětila ji do toho profesionálního kolotoče po všech stranách a předala jí všechno, co dokázala, než bohužel odešla,“ uvažuje Kuchovský.

3 roky byla Jana Novotná trenérkou Barbory Krejčíkové, začaly spolu v roce 2014 28 let je Barboře Krejčíkové v době prvního finále ve Wimbledonu, Novotná byla o rok starší

Že je Krejčíková opravdovou nástupkyní šampionky Wimbledonu z roku 1998, ostatně potvrzuje i Juda. „Herně to mají také podobné. Když se podíváte na záběry zápasů Jany, tak také do hry dávala forhendové i bekhendové čopy, snažila se vymyslet něco překvapivého a nikdy se nepouštěla do strojových přestřelek. Jelena Rybakinová teď proti ní v semifinále dojela na jednostrannost. Přestaly jí tam ty rány padat a najednou neměla co nabídnout. Bára s Janou se dají označit za hravé typy. Když je někdo šikovný, stačí ho pak nasměrovat správným směrem a ono to funguje,“ tvrdí Juda.

Jeho zkušenější kolega Kuchovský pak na Krejčíkové obdivuje něco, co má podle něj možná ještě silnější než její mentorka. „Bára se od zbytku tenistek liší bojovností, a co má ještě navíc, je fakt, že dělá hrozně málo chyb,“ analyzuje hru Krejčíkové trenérský bard.

Věštba: Kruh se uzavře

Ostřílení kouči se shodují na očekávaném výsledku a ostýchavě mají jen jediný poznatek, který by s Krejčíkovou před utkáním řešili. „Teď je favoritkou, i když soupeřka Jasmine Paoliniová hraje letos velmi dobře. Přesto na to Bára má a moc jí to přeji, aby do Česka přinesla další senzaci. Ať hraje stále stejně, má výhodu, že už grandslam ovládla, zatímco Paoliniová doteď nevyhrála na Wimbledonu skoro ani kolo. Barbora bude na koni. Začala si věřit, což je nejdůležitější,“ radí Kuchovský, tenisově stále aktivní bývalý hráč světové stovky veteránské kategorie nad sedmdesát let.

Juda pak má k dnešnímu duelu už i analýzu. „Poprvé na turnaji je favoritkou a s tím se musí Bára popasovat. Doteď byla skoro v každém zápase outsider a nikdo od ní nic nečekal. Ale v tom jí zase pomůže její trenérka Jana. Ve finále Wimbledonu tenkrát porazila Francouzku Nathalii Tauziatovou – a to byl úplně stejný typ hráčky, jako je Jasmine Paoliniová. Malá, vcelku nevýrazná antukářka, která se tehdy pohybovala kolem dvacátého místa,“ popisuje.

„Jana proti ní byla favoritkou a ve dvou setech to zvládla potvrdit. Třeba to zvládne i její svěřenkyně. Já jí věřím! Určitě to zvládne. Snad se kruh v sobotu uzavře, že dosáhnou s Janou stejného úspěchu. Když Bára děkovala Janě v Paříži na French Open tam nahoru, tak to bylo moc krásné, ale velké díky z wimbledonské trávy, to by bylo něco úžasného,“ dojímá se trenér.

A nyní se tento sen může stát realitou.