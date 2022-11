Rána pro tenisovou reprezentaci. Krejčíková se na poslední chvíli omluvila

Krejčíková tvoří s Kateřinou Siniakovou vynikající dvojici. Pála v ní viděl trumf pro závěrečné a potenciálně rozhodující debly. Krejčíková, číslo 21 v pořadí WTA Tour a vítězka dvou podzimních turnajů v Tallinu a Ostravě, mohla pochopitelně zabodovat rovněž ve dvouhře.

Do Glasgow cestovala z Turnaje mistryň ve Forth Worthu, kde se Siniakovou podlehly až ve finále Kuděrmětovové a Mertensové. Zprvu ji zdržely trable způsobené přeplněním letu do Frankfurtu, do něhož se na rozdíl od Siniakové nevešla.

Musela hledat jinou linku. Počítalo se, že dorazí se zpožděním, ale že nejspíš stihne čtvrteční úvodní utkání s Polkami. Pála v něm chtěl využít K+S, už třeba proto, aby si po přesunu zvykly na podmínky.

Posléze přišla od vedení výpravy ještě mnohem nepříjemnější zpráva. Krejčíková na mistrovství světa družstev nenastoupí vůbec - kvůli problémům se zápěstím.

Pála tak může v Emirates Areně využít Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou, Kateřinu Siniakovou a Karolínu Muchovou.

Druhý mač čeká Češky v pátek, střetnou se s Američankami. Pouze vítězky postupují do sobotního semifinále.