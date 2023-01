Kouzlila jsem, ale srazily mě chyby, lituje Krejčíková. Cítí nevyhranost

Do zápasu vstupovala s vědomím, že v předchozích zápasech neztratila ani set. Jenže proti sebejisté Američance nenašla Krejčíková potřebnou herní pohodu: „Bylo fakt těžké uhrát nějaké body. Soupeřka moc nechybovala a nepouštěla mě do žádných šancí, takže jsem si všechno musela vybojovat sama. Snažila jsem se, jak to šlo, ale nedopadlo to...“

Mrzí vás, že nezopakujete loňskou pouť mezi nejlepších osm tenistek?

Teď jsem určitě ještě zklamaná. Bojovala jsem, jak jsem mohla, ale prostě to nevyšlo. Z dlouhodobého hlediska hodnotím postup do osmifinále velice pozitivně. Předvedla jsem dobrý výkon a bojovala jsem do posledního míče, i když se mi pak moc nedařilo. Hlavně druhý set vypadá jednoznačně, i tak jsme se ale o výsledek tahaly a pořád jsem měla šance se do zápasu vrátit.

V čem byla Pegulaová lepší?

Nemá sice ve své hře nic úplně bombastického, ale zase nemá nikde žádnou slabinu. Zkusila jsem všechny možné plány, které jsme si připravili, ale ona mi na všechno odpověděla, i když jsem to mixovala. Po téhle stránce je silná, navíc má teď dobrou formu a hraje velmi dobře.

Jak jste spokojená s vystoupením na Australian Open?

Výsledek vnímám dobře, být ve druhém týdnu na grandslamu je určitě vždy dobrý výsledek. Když si vezmu, jak obtížně probíhala celá příprava na sezonu… Zpočátku to úplně nešlo tak, jak jsem chtěla. Takže to, co jsem tady vykouzlila, stejně tak i dobrý výkon proti hráčce číslo tři ve výborné formě, hodnotím určitě dobře. A těším se na další průběh sezony.

Cíl pro start roku máte tedy splněn?

Je to dobrý začátek sezony, navíc jsem tu pořád ještě ve hře v deblu. Na odehraných zápasech můžu určitě do budoucna stavět. Hlavně musím vydržet zdravá. To je naprostý základ úspěchu a dalšího zlepšování.

Jak náročné je skloubit působení ve dvouhře a čtyřhře?

Na Australian Open hraju tradičně skoro každý den, a i letos se cítím dobře. V přípravě jsem hodně pracovala na kondici, takže sil mám pořád dost. Tenis jsem kvůli zranění moc hrát nemohla, i proto se teď fyzicky cítím v pohodě. Snažím se dobře regenerovat, aby bylo tělo po náročném výkonu další den zase ready. Teď už budu hrát jen v jedné kategorii a doufám, že se v ní udržíme ještě dlouho.

Projevuje se zásadně herní výpadek způsobený zraněním, když porovnáte své podzimní a současné výkony?

Třeba konkrétně teď po osmifinále cítím, že mi chybí ještě vyhranost. V důležitých momentech jsem udělala strašně moc jednoduchých, laciných chyb, které jsem na konci minulého roku nedělala. Všichni ostatní od začátku prosince bouchali do míčků, ale já začala až po Vánocích. Takže jak jsem říkala, i teď jsem se snažila kouzlit, jak to šlo, a nakonec jsem z toho vykouzlila určitě dobrý start do sezony.