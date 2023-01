Teda Báro, tomuhle bych nikdy nevěřil! Krejčíková veze do Ivančic další titul

„Nikdy jsem nevěřil tomu, že to dotáhne takhle daleko,“ vydechne několikrát za sebou.

V nejbližších hodinách může svoji poklonu Krejčíkové vyseknout osobně. Hned po návratu z Australian Open se sedmadvacetiletá hráčka u Ondry na tento týden objednala na návštěvu a z opačné strany zeměkoule se vrátí bohatší o další grandslamový titul. Společně s Kateřinou Siniakovou si ho v neděli v Melbourne připsala ve čtyřhře po finálové výhře nad japonským párem Šúko Aojamaová, Ena Šibaharaová. Pro hvězdnou českou dvojici má pořadové číslo sedm.

„Jsem nadšený. I když se Bára ve dvouhře v Melbourne nedostala tak daleko, ve čtyřhře si to vynahradila. Je to vynikající. Myslím si, že na moc vyšší úroveň, než je její hra s Katkou nyní, už to vytáhnout nejde,“ chválí Krejčíkovou její první kouč.

To od Ondry dostala kdysi během jejich osmi společných let základy, které nyní dál rozvíjí s koučem Alešem Kartusem. Spolu se Siniakovou tvoří od roku 2013 fenomenální pár současného ženského tenisu – vyhrály olympiádu v Tokiu, čtyřhru na grandslamu neprohrály od US Open 2021 a z turnajů „velké čtyřky“ jim chybí ovládnout pouze French Open, kde měla Krejčíková loni pozitivní test na covid a musela odstoupit.

Pátý nejlepší pár open éry

V takzvané open éře jsou K+S se sedmi tituly pátým nejúspěšnějším ženským deblem na grandslamech. Martina Navrátilová s Pam Shriverovou, zřejmě nedostižné šampionky, urvaly triumfů dvacet.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková pózují se svým druhým pohárem z Australian Open.

„Musím říct, že je za tím opravdu hodně tvrdé práce. Strašně moc tréninků. Pamatuji si hodně zápasů, kdy nám chyběl kousíček, dvakrát jsme skončily v semifinále. Postupně jsme získaly zkušenosti, ty se každým dalším finále upevňují. Některé naše soupeřky skončily, časy se mění. Já jsem opravdu šťastná, že se můžeme snažit být těmi nejlepšími v současné generaci. Úspěšné docela jsme. Vážím si toho,“ usmívala se Krejčíková na tiskovce po finále čtyřhry v Melbourne.

Na tamních kurtech se jí nebývale daří, kromě dvou titulů v ženské čtyřhře tam slavila i třikrát v mixu. Pod tamním horkým sluncem se cítí tak dobře, že den před finále deblu si bez známek nervozity jako divačka zašla na závěrečný souboj dámské dvouhry a dobře se bavila. „Asi je to moje země zaslíbená,“ lebedí si třetí nejlepší deblistka světa. Siniaková je v tomto žebříčku první.

Antonín Ondra oceňuje, jakým tenisem se Krejčíková prezentuje. „Je vidět, že holky hrají jiným stylem než třeba před pěti lety. Katka dělá rozruch, Bára je stabilnějším a klidnějším článkem tohoto deblu. Vyloženě je mozkem páru, úderově solidní. Díky svému klidu i víc řeší, co a jak se zahraje. Katka pak do toho vlítne a zblázní to,“ sleduje tenisový veterán.

Co podle jeho názoru odlišuje sehranou značku K+S od ostatních dvojic? „Holky se pyšní tou výhodou, že mají fajn hlavu. Během pěti šesti gamů prokouknou, co bude na dané soupeřky nejlepší hrát,“ míní Ondra.

Příští stanice Paříž?

Novináři se hned po australském triumfu zajímali: Je nejbližším cílem Krejčíkové se Siniakovou titul v Paříži, čímž by měly všechny grandslamové poháry pohromadě?

„Když budu mluvit za sebe, tak ne,“ překvapila rodačka z Ivančic. „Soustředíme se na to, co přijde. Obě se nyní pokusíme zlepšit ve dvouhře, té se chceme věnovat. Až na to přijde, odehrajeme spolu další turnaj a půjdeme krok za krokem,“ řekla vyhýbavě.

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se radují z postupu do finále Australian Open.

Ondra si je jistý, že osvědčená spolupráce bude pokračovat tak dlouho, dokud to jen půjde. Pro čtyřhru jsou obě hráčky pořád ještě mladé, Siniakové bude 27 let v květnu.

Souhlasí s tím, že i ve dvouhře se dají od Krejčíkové znovu čekat dobré výsledky. Jejím dosavadním vrcholem je předloňský singlový titul z French Open, na aktuální 30. místo v žebříčku dvouhry spadla i kvůli vleklým zraněním.

„Pod Kartusem jde Bára víc do vítězných úderů, nehraje statickou vyčkávanou. Umí zatlačit i zklidnit, ruku má pořád bezvadnou,“ vyzdvihne Ondra.