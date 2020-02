Šampionka mixu Krejčíková: Při hře přemýšlím, co by mi Jana poradila

V sobotním finále mixu Krejčíková po boku Chorvata Nikoly Mektiče přemohla americko-britský pár Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray 5:7, 6:4 a 10:1. Stala se tak první tenistkou po 31 letech, která na úvodním grandslamu sezony obhájila prvenství ve smíšené čtyřhře.

ZPRAVODAJSTVÍ z finále mixu na Australian Open

Naposledy se to povedlo jiné Češce, Janě Novotné, která právě Krejčíkovou trénovala. „Opravdu? To jsem nevěděla. Ale je to velmi pěkné, ráda to slyším,“ uvedla rodačka z Brna.

O čem ještě na tiskové konferenci mluvila?

O úspěšném finále. „Zahrála jsem dobré returny i výměny. Měla jsem radost. Užívala jsem si to. Je super, že naše jména budou na poháru a že mám čtvrtý grandslam (dva ze čtyřhry s Kateřinou Siniakovou a po letošním Australian Open dva z mixu), ale pořád musím makat a bojovat v tenise i v životě.“

O partnerství s Mektičem. „Naše spolupráce vznikla náhodou. Chystala jsem se stejně jako loni hrát s Rajeevem Ramem, ale on měl nějaké problémy v přípravě, takže mi oznámil, že hrát nebude. Tak jsem hledala jiného partnera. Měla jsem Nikolovo číslo v telefonu, tak jsem mu napsala zprávu. Do pěti minut mi odpověděl, byl velmi šťastný, že můžeme spolu hrát. A o měsíc později máme trofej. Nemohu tomu uvěřit, jsem velmi šťastná. Musím poděkovat Nikolovi, protože v mnoha zápasech, hlavně ve finále, hrál skvěle. Bez něj bych titul nevyhrála.“

O bývalé trenérce Novotné, která v listopadu 2017 zemřela na rakovinu. „Je pro mě pořád velmi těžké o tom mluvit, protože mi byla velmi blízká. Bydlela 15 minut ode mě a strávili jsme spolu dost času. Naučila jsem se od ní spoustu věcí. Bylo velmi hezké k ní vzhlížet. Byla mou mentorkou a zároveň hrdinkou. Pokaždé, když hraji dvouhru, čtyřhru, mix, snažím se přemýšlet, co by mi asi poradila a jak by mi pomohla. Ráda na ni myslím pokaždé, když můžu, stále jsem velmi smutná z toho, co se stalo.

O dalších plánech. „Nejdůležitější bude zůstat zdravá. To je největší a nejdůležitější cíl. Pak se můžou dít velké věci.“