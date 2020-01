Krejčíková: Přiletěla jsem hlavně na čtyřhru. Úspěch v singlu je bonus

Na Australian Open, šestnáct tisíc kilometrů od domova, se protloukla kvalifikací a v úvodním kole udolala estonskou veteránku Kaiu Kanepiovou 7:6, 2:6, 6:3.

Do Melbourne se přitom vypravila hlavně za úspěchem v deblu, v němž se stálou parťačkou Kateřinou Siniakovou náleží ke světové špičce.

„Na něj jsem se soustředila především. Singl tady beru jako něco navíc. Těším se, že si ho zahraju, a jsem při něm taková uvolněnější,“ řekla pár hodin po triumfu.

Nevypadáte úplně rozjařeně. Ale radost máte, ne?

Určitě. Obrovskou. I když asi není vidět.

Nevkrádala se vám do mozku svůdná myšlenka na první výhru v hlavní soutěži?

Hlavou mi proběhla. Vím, že je za ni dost bodů. Při zápase jsem se tím ale moc nezabývala. Teď už však můžu říct: Super. Je nádhera se dostat do druhého kola.

Taky na žebříčku se můžete vyšvihnout zatím nejvýš v kariéře, blízko Top 100.

Ano. Jsem moc šťastná. Po zápase jsem si pořádně zařvala a objala mamku i tréninkového partnera.

Maminka vám přivezla štěstí?

Asi. Je tu poprvé. Říkala jsem jí, že je v Melbourne moc hezky. Jsem ráda, že je u toho, když se mi tak zadařilo.

Ve třetím setu jste si za stavu 5:3 a 30-30 sama vyžádala přerušení. Proč? Kvůli dešti?

Jo jo, bála jsem se například, že kdyby začalo pršet ještě víc, mohly by mi při podání padat kapky do očí, což by byla výhoda pro soupeřku.

Asi se vám ulevilo, že jste po chvíli partii zavřela, ještě dřív, než se spustil liják, že?

To rozhodně. Až cestou do šatny jsem si pořádně všimla, že se znovu rozpršelo. Venkovní program byl vzápětí přerušen. Jsem ráda, že nemusím čekat jako spousta ostatních. Na druhou stranu bych to klidně šla dohrát i zítra.

Před druhým kolem, v němž narazíte na Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, už budete nervóznější?

Snad ne. Soupeřku znám, žije v Praze. Je na dobré vlně. Já zase půjdu na kurt s lehkou hlavou. Těším se. Chci si zápas užít. Budu makat naplno, ale znovu opakuju, že mou prioritou je tady čtyřhra.