Vydřená bitva a další finále. Krejčíková v Aténách vyřadila i nasazenou jedničku

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  23:39

Barbora Krejčíková se raduje ze získané výměny v prvním kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. V semifinále Češka porazila 6:1, 4:6, 6:3 nejvýše nasazenou Dánku Claru Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek. Třicetiletá tenistka si v neděli zahraje o devátý titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakkariové.

Do prvního finále od předloňského triumfu ve Wimbledonu prošla rodačka z Ivančic v červnu na trávě v Hertogenboschi, ale k rozhodujícímu zápasu kvůli nemoci nenastoupila.

Zápas s Tausonovou trval téměř dvě a tři čtvrtě hodiny a skončil po půlnoci místního času. Třetí nasazená Krejčíková ho měla rozjetý na dvousetovou výhru, ve druhé sadě vedla 4:3 s brejkem, světová třicítka Tausonová však získala následující tři gamy a srovnala.

Za stavu 2:1 ve třetí sadě si nechala ošetřit levou nohu, ale následující dva gamy získala a odskočila do rozhodujícího brejku. Tausonová sice zápas ještě zdramatizovala snížením na 2:4, v deváté hře však při čtvrtém mečbolu české tenistky kapitulovala. Velká část gamů vyrovnaného utkání šla přes shodu, soupeřky si vytvořily celkem 28 brejkových možností.

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V nedělním finále narazí svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, jež by měla být příští týden jednou z hvězd turnaje v Praze, počtvrté v kariéře na Sakkariovou.

Krejčíková vyhrála všechny tři vzájemné duely, ten poslední před pěti lety ve finále Roland Garros, kde získala premiérový grandslamový titul ve dvouhře.

Sakkariová postoupila do finále v Aténách přesně 40 let poté, co to na jiném turnaji WTA Tour v řecké metropoli dokázala její matka Angeliki Kanellopuluová. V semifinále porazila 6:1, 7:5 Rusku Alinu Kornějevovou, páteční přemožitelku Terezy Valentové.

Turnaj žen v Aténách

tvrdý povrch, dotace 246388 eur

Dvouhra - semifinále:
Krejčíková (3-ČR) - Tausonová (1-Dán.) 6:1, 4:6, 6:3

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