Z Atén domů s trofejí. Krejčíková vybojovala první titul od Wimbledonu 2024

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  21:11aktualizováno  21:45

Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách. | foto: Hammond / NurPhoto / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Barbora Krejčíková ve finále tenisového turnaje v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má devátý singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.

Třicetiletá Krejčíková v prvním setu prohrávala 1:3, ale ztrátu brejku smazala a tiebreak pak ovládla 7:5.

Čtvrtá nasazená Sakkariová lépe vstoupila i do druhé sady a vedla 2:1 s brejkem. Česká hráčka, jež byla turnajovou čtyřkou, ale vzápětí srovnala a pak už soupeřce povolila jen jednu hru.

Krejčíková proměnila ve vítězství druhou letošní finálovou účast na okruhu WTA. Do boje o titul se dostala už v červnu na trávě v Hertogenboschi, ale tehdy do finále nemohla kvůli nemoci nastoupit.

Dvojnásobná grandslamová šampionka se stala po Sáře Bejlek, Marii Bouzkové, Lindě Noskové a Karolíně Muchové pátou Češkou v této sezoně, která ovládla některý z turnajů WTA.

Zápas se Sakkariovou na její domácí půdě si užívala. „Těšila jsem se na atmosféru, byl to pro ně historický okamžik. Jsem ráda, že jsem to mohla zažít, a to, že se mi podařilo vyhrát, je obrovský úspěch. Tyhle zápasy mám strašně moc ráda. Je to důvod, proč člověk trénuje, proč maká každý den a obětuje tomu všechno,“ řekla v nahrávce pro média.

Měla obrovskou radost z titulu, na který čekala dva roky. „Je to krásný výsledek, jsem velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla. Jsem ráda, že jsem si mohla zažít tenhle pocit vítězství, člověk vlastně nikdy neví, kdy se mu to zase podaří,“ dodala Krejčíková.

Za vítězství získala 250 bodů do světového žebříčku a prémii 32 520 eur (asi 787 000 korun). Příští týden by měla nastoupit na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v jehož pavouku je nasazenou dvojkou za obhájkyní titulu Marií Bouzkovou.

Sakkariová na obnoveném turnaji v Aténách, který se v řecké metropoli konal poprvé od roku 1991, dopadla stejně jako kdysi její matka Angeliki Kanellopuluová. Ta prohrála ve finále v roce 1986.

Turnaj žen v Aténách

tvrdý povrch, dotace 246 388 eur

Dvouhra - finále:
Krejčíková (3-ČR) - Sakkariová (4-Řec.) 7:6 (7:5), 6:3

Deblový titul pro Detiuc

Anastasia Detiuc získala na turnaji v Iasi třetí titul ve čtyřhře na okruhu WTA. S ruskou spoluhráčkou Irinou Chromačovovou zdolaly ve finále Alinu Čarajevovou z Arménie a Žibek Kulambajevovou z Kazachstánu 4:6, 6:2, 10:5.

Sedmadvacetiletá Detiuc triumfovala letos v deblu podruhé. Rodačka z Moldavska vybojovala titul i v únoru v Ostravě, kde hrála s Američankou Sabrinou Santamariaovou.

Na antuce v Rumunsku byly Detiuc a Chromačovová třetí nasazenou dvojicí. Do finále prošly bez ztráty setu, v semifinále je nezastavily ani české turnajové dvojky Jesika Malečková a Miriam Škoch.

Turnaj žen v Iasi

antuka, dotace 246 388 eur

Čtyřhra - finále:
Detiuc, Chromačovová (3-ČR/Rus.) - Čarajevová, Kulambajevová (Arm./Kaz.) 4:6, 6:2, 10:5

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