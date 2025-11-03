Během vysílání se dívala na záběry z loňského WTA Finals v Rijádu a tvář se jí rozzářila úsměvem: „Nádhera. Úplně se kochám. Hlavně zápas s Coco (Gauffovou) o postup ze skupiny byl úžasný.“
Jako jediná před rokem americkou hvězdu a pozdější šampionku porazila. Třebaže přiletěla s pochroumanými zády a nastupovala pod utišujícím vlivem pilulek, vypadla na srazu šampionek až v semifinále.
Barbora Krejčíková na Turnaji mistryň 2024
Letos se dvojnásobná grandslamová vítězka na akci pro osm nejlepších hráček roku a osm elitních deblových párů dívá jen zdálky. Na WTA Tour totiž vinou přetrvávajících zdravotních problémů naskočila až v květnu a rozjížděla se pomaleji.
„Přesto považuju sezonu za podařenou,“ prohlásila. „Třeba čtvrtfinále na US Open hodnotím jako pěkný úspěch.“
Právě ve Flushing Meadows předvedla asi nejpůsobivější show, když ve čtvrtém kole zastavila rozjetou Američanku Taylor Townsendovou, třebaže musela ve druhé sadě odvracet osm mečbolů.
„Za chvilku jsem ztratila set 1:6. Trenéři mě povzbuzovali: Jeď dál, třeba se chytneš! Když jsem Taylor poprvé brejkla, začalo se utkání otáčet.“
„V tiebreaku jsem se pak ocitla na své vlně a vůbec jsem se neohlížela na stav. Netušila jsem, jestli zrovna čelím mečbolu, nebo mám setbol. A nakonec jsem zlomila celý zápas.“
Její nebojácnost a výsledek 1:6, 7:6 (15:13), 6:3 vzbudily mimořádnou pozornost.
Podobnou „únikovku“ zvládla rovněž později v Soulu, kde udolala Emmu Raducanuovou 4:6, 7:6 (12:10), 6:1.
Bezprostřední hrozbu vyřazení zahnala letos ještě v partiích s dalšími Britkami Harriet Dartovou a Jodie Burrageovou na trávě v Eastbourne.
„Vážně to nedělám schválně,“ přesvědčovala v sobotu moderátora CANAL+ Sport zvesela. „Radši bych vyhrávala 6:1, 6:2.“
K obratům jí pomohl i klid sálající z kouče Jiřího Nováka, s nímž se na jaře dala dohromady.
„Kdykoliv se na něj podívám, usmívá se na mě. Žene mě dál až do posledního balonu.“
S jeho přispěním si na americké šňůře poradila s Elinou Svitolinovou, Emmou Navarrovou nebo kometkami Ivou Jovicovou a Victorií Mbokovou.
Na konci září v Pekingu vyřadila Jekatěrinu Alexandrovovou a směle vyrazila i do partie s McCartney Kesslerovou, v níž ovšem přišla palčivá chvilka.
Podlomená noha. Navzdory ošetření na dvorci neustále se stupňující bolest v koleni. Odstoupení za stavu 6:1, 5:7, 0:3. Odlet do Prahy... Vyšetření ukázala prasklinu v kosti a přetrvávající otok.
Nepřízeň osudu ji samozřejmě naštvala. Konečně zase cítila, že ji míčky náležitě poslouchají. „Ale co nadělám? Stalo se, no... Snažím se dívat dopředu.“
Mrzelo ji též, že se v čínské metropoli musela odhlásit ze čtyřhry, v níž chtěla navázat na předchozí korejský titul s někdejší parťačkou Kateřinou Siniakovou, která v Asii postrádala spoluhráčku Townsendovou.
„Škoda, s Kačkou jsem si hned zase porozuměla. Zvládly jsme těžké podmínky,“ vybavila si tažení v Soulu.
V posledních týdnech se věnovala léčbě a odpočinku. Strávila nějaký čas s kamarády, s příbuznými. „Šla jsem na koncert, do divadla, do cirkusu. Bylo to fajn, ale radši bych hrála tenis.“
I kvůli ní zůstává jedno místo volné v české nominaci pro baráž BJK Cupu, v níž se tým loučícího se kapitána Petra Pály střetne o setrvání mezi elitou s Chorvatkami a Kolumbijkami.
„Začala jsem zlehka hrát s ortézou, ale podle posledních zpráv od doktora to nevypadá dobře. Nemám ještě finální verdikt, ale spíš to nestihnu,“ pravila v sobotu.
Počítala spíš s tím, že se k soutěžení vrátí až v lednu. A doufá, že v jejím boxu bude i nadále sedávat kouč Novák, bývalý člen top 10 na ATP Tour.
„Ještě jsme si nic definitivně nepotvrdili. Co jsme odletěli z Pekingu, nebavili jsme se o tom. Každopádně já bych s ním ráda pokračovala a Jirka mi taky předběžně naznačoval kladnou odpověď. Ale nechci mluvit za něj. Uvidíme.“