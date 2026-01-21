Nasazená devatenáctka Muchová na úvod vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou ve dvou setech a favoritkou bude i proti Parksové. Zápas je naplánovaný jako čtvrtý pořadí v 1573 Areně.
Američanka, která se v žebříčku nachází na 99. místě, v pondělí otočila duel s Alexandrou Ealaovou, i když v prvním setu dostala kanára.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Alycia Parksová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Soupeřky se střetávají podruhé, loni na Roland Garros uspěla 25letá Parksová, ale tehdy Muchová hrála kvůli potížím se zápěstím levé ruky pouze jednoruční bekhend. Teď už je Češka zdravá a věří v odvetu.
„Používat zase obě ruce je docela příjemné. Doufám, že jí tady budu moct porážku vrátit. Je nevyzpytatelná soupeřka, pálí do toho zprava, zleva,“ připomněla útočný styl Američanky.
|
Používat obě ruce je příjemné, směje se Muchová. V Austrálii má nového trenéra
Parksová proti Ealaové zaznamenala 40 vítězných úderů a 47 nevynucených minel a také dvanáct es a deset dvojchyb.
Vítězka si ve třetím kole zahraje buď s Američankou Ann Liovou, nebo Polkou Magdou Linetteovou.
Co dalšího nabízí 4. den Australian Open?
- Druhé kolo podstoupí například světová jednička Carlos Alcaraz, loňský finalista Alexander Zverev či domácí oblíbenec Alex de Minaur.
- Hladce zatím prochází turnajem ženská světová jednička Aryna Sabalenková. Ve druhém kole smetla Paj Čuo-süan z Číny 6:3, 6:1. Nezaváhala ani Američanka Coco Gauffová, i přes ztracený úvodní set jde dál také Daniil Medveděv.
- Českým hráčům se dařilo v úvodním kole čtyřher. Postupují obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Taylor Towsendovou, dvojice Jessika Malečková, Miriam Škoch a také Adam Pavlásek s Australanem Johnem Smithem.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Čtyřhra - 1. kolo:
Kompletní výsledky 4. dne naleznete ZDE.