Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Pouze jediná česká tenistka figuruje ve středečním programu dvouher na Australian Open. Karolína Muchová zabojuje o postup do třetího kola s Američankou Alycií Parksovou, zápas budeme sledovat v podrobné reportáži. Zbylých deset českých nadějí odehraje druhé kolo ve čtvrtek.

Karolína Muchová při tréninku před Australian Open | foto: Reuters

Nasazená devatenáctka Muchová na úvod vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou ve dvou setech a favoritkou bude i proti Parksové. Zápas je naplánovaný jako čtvrtý pořadí v 1573 Areně.

Američanka, která se v žebříčku nachází na 99. místě, v pondělí otočila duel s Alexandrou Ealaovou, i když v prvním setu dostala kanára.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Alycia Parksová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Soupeřky se střetávají podruhé, loni na Roland Garros uspěla 25letá Parksová, ale tehdy Muchová hrála kvůli potížím se zápěstím levé ruky pouze jednoruční bekhend. Teď už je Češka zdravá a věří v odvetu.

„Používat zase obě ruce je docela příjemné. Doufám, že jí tady budu moct porážku vrátit. Je nevyzpytatelná soupeřka, pálí do toho zprava, zleva,“ připomněla útočný styl Američanky.

Používat obě ruce je příjemné, směje se Muchová. V Austrálii má nového trenéra

Parksová proti Ealaové zaznamenala 40 vítězných úderů a 47 nevynucených minel a také dvanáct es a deset dvojchyb.

Vítězka si ve třetím kole zahraje buď s Američankou Ann Liovou, nebo Polkou Magdou Linetteovou.

Co dalšího nabízí 4. den Australian Open?

  • Druhé kolo podstoupí například světová jednička Carlos Alcaraz, loňský finalista Alexander Zverev či domácí oblíbenec Alex de Minaur.
  • Hladce zatím prochází turnajem ženská světová jednička Aryna Sabalenková. Ve druhém kole smetla Paj Čuo-süan z Číny 6:3, 6:1. Nezaváhala ani Američanka Coco Gauffová, i přes ztracený úvodní set jde dál také Daniil Medveděv.
  • Českým hráčům se dařilo v úvodním kole čtyřher. Postupují obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Taylor Towsendovou, dvojice Jessika Malečková, Miriam Škoch a také Adam Pavlásek s Australanem Johnem Smithem.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Harper, Walton (Austr.) 7:6 (11:9), 6:3

Ženy
Dvouhra - 2. kolo:

Čtyřhra - 1. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 6:3, 6:4
Malečková, Škoch (ČR) - Bejlek, Pigossiová (ČR/Braz.) 6:2, 6:1
Muhammadová, Routliffeová (6-USA/N. Zél.) - Nosková, Šramková (ČR/SR) 6:4, 6:4.

Kompletní výsledky 4. dne naleznete ZDE.

Australian Open ONLINE: Muchová se ve druhém kole střetne s americkou ranařkou

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

20. ledna 2026  19:50

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

