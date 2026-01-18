Šestadvacetiletá Vondroušová, jež v pavouku plní roli 32. nasazené, je proti Baptisteové velkou favoritkou. Američanka se nachází na 66. místě světového žebříčku a hlavní soutěž Australian Open hraje teprve potřetí.
Nicméně levoruká Češka v týdnu řešila zdravotní komplikace, ve středu kvůli bolesti ramene nenastoupila ke druhému kolu turnaje v Brisbane. Ale pokud bude zdravá, může být velmi nebezpečná.
ONLINE: M. Vondroušová vs. H. Baptisteová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
S o dva roky mladší Američankou se Vondroušová potkává poprvé, soupeří na kurtu číslo 13. Na vítězku čeká ve druhém kole lepší z dvojice Storm Hunterová, Jessica Bouzasová.
Dalších šest Čechů vstoupí do grandslamu v Melbourne v pondělí, zbylých devět včetně čerstvých šampionů z okruhu ATP Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče půjdou do akce v úterý.
Co dalšího nabízí 1. den Australian Open?
- Vládce mužského žebříčku Carlos Alcaraz bude hrát s domácím outsiderem Adamem Waltonem. Dvaadvacetiletý Španěl byl v Melbourne dosud nejdál ve čtvrtfinále, a pokud letos triumfuje, stane se nejmladším tenistou, který kdy zkompletoval kariérní Grand Slam.
- Ženská světová jednička Aryna Sabalenková začne proti Francouzce Tiantsoe Rakotomangaové Rajaonahové. Na Australian Open se jí daří, předloni slavila titul a loni prohrála ve finále.
- Z dalších hvězd se představí například loňský finalista Alexander Zverev, desátý hráč žebříčku Alexander Bublik z Kazachstánu, ženská světová sedmička Jasmine Paoliniová či legendární Venus Williamsová.
