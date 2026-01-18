Australian Open ONLINE: Začíná první grandslam roku, v akci pouze Vondroušová

Od našeho spolupracovníka v Austrálii - V Melbourne se rozbíhá Australian Open a z českého pohledu má úvodní grandslam tenisové sezony velmi pozvolný start. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během prvního dne představí pouze Markéta Vondroušová, jejíž soupeřkou bude Američanka Hailey Baptisteová. Zápas budeme od 4:00 SEČ sledovat v podrobné reportáži. Do turnaje vstoupí také obě světové jedničky Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková.

Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open. | foto: Reuters

Šestadvacetiletá Vondroušová, jež v pavouku plní roli 32. nasazené, je proti Baptisteové velkou favoritkou. Američanka se nachází na 66. místě světového žebříčku a hlavní soutěž Australian Open hraje teprve potřetí.

Nicméně levoruká Češka v týdnu řešila zdravotní komplikace, ve středu kvůli bolesti ramene nenastoupila ke druhému kolu turnaje v Brisbane. Ale pokud bude zdravá, může být velmi nebezpečná.

ONLINE: M. Vondroušová vs. H. Baptisteová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

S o dva roky mladší Američankou se Vondroušová potkává poprvé, soupeří na kurtu číslo 13. Na vítězku čeká ve druhém kole lepší z dvojice Storm Hunterová, Jessica Bouzasová.

Dalších šest Čechů vstoupí do grandslamu v Melbourne v pondělí, zbylých devět včetně čerstvých šampionů z okruhu ATP Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče půjdou do akce v úterý.

Co dalšího nabízí 1. den Australian Open?

  • Vládce mužského žebříčku Carlos Alcaraz bude hrát s domácím outsiderem Adamem Waltonem. Dvaadvacetiletý Španěl byl v Melbourne dosud nejdál ve čtvrtfinále, a pokud letos triumfuje, stane se nejmladším tenistou, který kdy zkompletoval kariérní Grand Slam.
  • Ženská světová jednička Aryna Sabalenková začne proti Francouzce Tiantsoe Rakotomangaové Rajaonahové. Na Australian Open se jí daří, předloni slavila titul a loni prohrála ve finále.
  • Z dalších hvězd se představí například loňský finalista Alexander Zverev, desátý hráč žebříčku Alexander Bublik z Kazachstánu, ženská světová sedmička Jasmine Paoliniová či legendární Venus Williamsová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Ženy
Dvouhra – 1. kolo:

Kompletní výsledky 1. dne naleznete ZDE.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...

18. ledna 2026

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Jiříček nahradil v sestavě Špačka

Aktualizujeme
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1.

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Premium
Hradecký kameraman Michal Dvořáček byl na Dakaru už čtyřikrát.

Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...

18. ledna 2026

Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  23:42

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

17. ledna 2026  22:33

Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku

Český házenkář Jonáš Josef se snaží prosadit mezi Vetlem Ronningenem (vlevo) a...

Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili šanci na postup ze základní skupiny. Po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali...

17. ledna 2026  22:27

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Ostrava si zajistila nadstavbu A1, Ústí si ve vyprodaném derby poradilo s Děčínem

David Böhm se snaží zastavit střílejícího Dominika Heinzla.

Basketbalisté Ostravy si v posledním kole základní části ligy zajistili účast v nadstavbové skupině A1. Po výhře nad Slavií Praha 77:74 udrželi osmé místo v tabulce před Olomouckem, které prohrálo...

17. ledna 2026  20:41,  aktualizováno  21:49

Je to velké, moc velké, jsem v šoku. Jak Reshtenko žasl a Březinovi se zlomil hlas

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že ten večer tak úžasně a až pohádkově skončí, nikdo z nich neočekával. Ale najednou se to vážně dělo. Georgii Reshtenko po vynikající volné jízdě vybojoval pro Česko bronz z mistrovství Evropy v...

17. ledna 2026  21:49

Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...

Souboj českých fotbalistů v německé lize dopadl lépe pro Vladimíra Coufala s Robinem Hranáčem. Jejich Hoffenheim v 18. kole doma zvítězil 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném...

17. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  21:14

