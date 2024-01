Kamarád se vrátil z ruského zajetí... Ukrajinské tenistky kvůli válce dál trpí

„Inspiruji se ukrajinským lidem. Vím, že si v této době prochází těžkými časy. Snad budu stejně dobrá jako Elina Svitolinová, abych mohla všechny fanoušky těšit svými výkony,“ soukala ze sebe Kosťuková v emocích po jednom z utkání.

I právě Svitolinová, která v pondělí nad ránem skrečovala kvůli bolesti zad osmifinále proti Lindě Noskové, stále probíhající válku hojně připomíná. Po třetím kole napsala na kameru vzkaz věnovaný své vlasti, za slovo Ukrajina připojila srdíčko a slova „Sláva hrdinům!“.

Rovněž devatenáctiletá Češka dostala po postupu do čtvrtfinále otázku, co si o konfliktu myslí. „Hodně Ukrajinek hovoří o válce v jejich zemi, ale upřímně k tomu nemám tolik informací a není to asi téma pro mě. Na okruhu je nyní hodně Ukrajinek i Rusek, které to berou vážně. Je samozřejmě velmi smutné, co se tam už dva roky děje,“ odpověděla.

Na letošním Australian Open slaví ukrajinské tenistky nový rekord, hned tři se probojovaly do osmifinále. Kosťukovou a Svitolinovou v něm doplnila ještě Dajana Jastremská, jež v prvním kole vyřadila Markétu Vondroušovou a ve čtvrtfinále se utká s Noskovou.

O postup do čtvrtého kola bojovala také jejich krajanka Lesja Curenková, která utržila debakl v podobě dvou kanárů. Víc než výsledek ji ale tížilo jméno soupeřky.

Ukrajinská tenistka Lesja Curenková po utkání s běloruskou soupeřkou Arynou Sabalenkovou ve třetím kole Australian Open mává divákům.

Na kurtu totiž proti ní stála Aryna Sabalenková, reprezentantka Běloruska, které Rusku ve válečné agresi pomáhá, a s níž si Curenková po zápase nepodala ruku.

Schytala za to kritiku od některých diváků.

„Moje prohra potěšila spoustu lidí. Projevte vůči mně, cokoliv chcete, pokud vás to udělá šťastnými,“ napsala pak na sociální sítě. „Ale měli byste něco vědět. Na Nový rok se vrátil můj kamarád po roce a půl z ruského zajetí. Zhubnul 55 kilo, dostal infekci do obou nohou, ale je živý. Toto je skutečné štěstí,“ sdílela emotivní příběh.

„Doufám, že taky jednou budete mít důvod být šťastní. A nebude to kvůli prohře nějaké tenistky, kterou vůbec neznáte.“

Už loni se ukrajinské hráčky dostávaly s fanoušky kvůli svým postojům do sporů.

Možná si vzpomenete na příhodu z loňského Roland Garros: Kosťukovou na antukovém grandslamu spojil los hned v prvním kole s už zmíněnou Sabalenkovou, tehdy dvacetiletá Ukrajinka prohrála jasně 3:6, 2:6 a stejně jako Curenková odmítla soupeřce podat ruku.

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková se raduje po výhře nad ruskou soupeřkou Marii Timofejevovou.

Jenže od francouzských diváků přišla poněkud překvapivá reakce.

Kosťuková opouštěla kurt za hlasitého bučení a pískotu, což mladou tenistku rozesmutnilo. „Nečekala jsem to, lidi by se měli stydět,“ říkala později na tiskové konferenci.

Chování fanoušků překvapilo i vítěznou Sabalenkovou: „Nejdřív jsem si myslela, že bučí na mě. Všichni víme, že si s námi Ukrajinky nepodávají ruce, ale diváky to asi zaskočilo. Vnímali to jako nerespektování mě jako hráčky.“

Kosťuková má od začátku války k ruským a běloruským tenistkám jasný postoj, s žádnou z nich si po utkání u sítě rukou nepotřese. „Neznám jedinou Ukrajinku, která by se normálně bavila s nějakou Ruskou. Já se s některou z nich nanejvýš pozdravím,“ líčila při loňské kvalifikaci BJK Cupu proti Česku.

V nedělním osmifinále v Melbourne porazila právě ruskou sokyni Marii Timofejevovou, se Sabalenkovou se může potkat v semifinále.

O motivaci tak má postaráno.