Dokazuje to i jejich poměrně časté střídání, někteří hráči a hráčky jsou jím vyloženě proslulí. Na klíčovém postu potřebují mít někoho, komu zcela věří a o kom jsou přesvědčeni, že jim pomůže.
Právě Muchová loni v červenci ukončila spolupráci s Emilem Miškem, s nímž se dostala třeba do finále Roland Garros 2023, protože v kariéře hledala nový impulz.
Druhou polovinu sezony absolvovala s o dva roky starším kamarádem Václavem Šafránkem. S ním si užívala pohody, dostala se do čtvrtfinále US Open. Ale cítila, že k nejcennějším titulům potřebuje zkušenosti. A tak před letoškem angažovala renomovaného Groenevelda.
„Je to náš první společný týden na turnaji. Dá se říct, že zkušební,“ líčila v pátek v Melbourne, když pod dohledem seriózně vyhlížejícího Nizozemce deklasovala Polku Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále.
„Je hodně zkušený, vedl mnoho úspěšných hráčů. Snažím se toho od něj spoustu naučit.“
Protože bez ohledu na to, komu hráči a hráčky zrovna věří – jestli legendě, kamarádovi, či expertovi – je trenérské vedení pro jejich výkon klíčové. A mnohdy zasahuje i do mimosportovního rozvoje.
Své o tom ví například Tomáš Josefus, kouč českého talentu Jakuba Menšíka. Se svým svěřencem, momentálně 17. hráčem světa, se zná už od jeho dětství. A tak na něj dohlíží i v běžném životě.
„Je jako můj druhý táta,“ říká o něm dvacetiletý tenista z Prostějova. Hlavně díky tomu, že spolu tráví spoustu času, cestují po světě a jsou v dennodenním kontaktu.
„Práce trenéra nespočívá jen ve vedení a přípravě, ale i v rozvoji osobnosti sportovce – v jeho myšlení, chování, návycích, hodnotách, přesvědčeních i emocích,“ popisuje Josefus pro iDNES.cz.
Zrovna on je příkladem pracovitého kouče, který se sice nemůže chlubit zářnou hráčskou kariérou, ale o to zapálenější do tenisu je. Zkoumá statistiky, proniká do tajů biomechaniky, aby svěřenci vštípil co nejúčinnější provedení úderů.
Ostatně ani Groeneveld na kurtech úplně nevynikal, nejvýš byl klasifikován na 826. místě světového pořadí.
„Klíčové je pochopit, že úspěch sportovce závisí na odhodlání trenéra a jeho práci, ale zároveň na něm vůbec nezávisí,“ zamýšlí se.
„Jako trenér máte jedinečný pohled, který sportovec nikdy mít nebude, ale nakonec v zápase stejně rozhodne samotný hráč.“
Což je v individuálním sportu, jakým tenis je, logické.
Ve fotbale či hokeji trenéři běžně vystupují v médiích, mnohem víc je řeší i fanoušci. Kolikrát jsou tvářemi celého sportovního výkonu.
Tenisové kouče při zápasech zabírají kamery, jak nervózně sedí na tribuně, odkud občas předají základní taktické pokyny. Stejně jako Groeneveld v pátek Muchové. Ale jinak o nich příliš nevíte, což je podle Josefuse správné.
„Ti nejlepší jsou pokorní a zůstávají mimo záři reflektorů, aby mohli nechat vyniknout své svěřence.“
Snad všichni tenisté zmiňují, že je pro ně klíčové, aby měli v týmu, který kromě tenisového kouče tvoří většinou i kondičák, fyzioterapeut či manažer, co nejpohodovější atmosféru. V úzkém kruhu pomocníků totiž tráví drtivou část roku.
„Trenéři mají určitě velkou roli. V tomhle stádiu kariéry je pro mě nejdůležitější, abych si s tím člověk rozuměla, protože s ním budu trénovat a hlavně cestovat po všech koutech světa,“ popisuje česká jednička Linda Nosková.
I proto to Marii Bouzkové šlape s kamarádem z dětství a vrstevníkem Antonínem Bolardtem. Podobným případem je i předloňský triumf Barbory Krejčíkové ve Wimbledonu pod vedením Pavla Motla – taktéž trenérského nováčka. Česká hvězda ale nyní spolupracuje s Jiřím Novákem, a tak už se řadí k těm, kteří vstřebávají rady od bývalých vynikajících hráčů.
„Úkolem trenéra není jen říkat sportovci, co má dělat, ale hlavně vysvětlit, jak to dělat. Klíčová je komunikace,“ podotýká Josefus. „Efektivní trenér pomáhá svému svěřenci hledat odpovědi uvnitř sebe, rozvíjet vlastní náhled a porozumění, ne jen slepě následovat pokyny zvenčí.“
Vzhledem k mnoha dnům stráveným společně se stává i to, že vztah mezi trenérem a tenistkou přeroste v lásku – Petra Kvitová se provdala za kouče Jiřího Vaňka, Švýcarka Belinda Bencicová zase tvoří pár se svým kondičním trenérem.
Pro tenisové kouče je specifické, že hráči a hráčky, které vedou, jsou zároveň jejich šéfové. Oni tak rozhodují o finančních podmínkách či případném propuštění. Což je opět trochu paradoxní situace.
Tenista si každopádně může vybírat, komu bude naslouchat.
Někdo věří bývalým úspěšným hvězdám, jiný nadšencům, kteří se vypracovali. Někomu vyhovuje dlouholetý kamarád, další se stejným koučem vydrží od mládežnických turnajů až po největší akce.
Hlavní je, aby spolupráce přinášela výsledky. A taky pohodu.