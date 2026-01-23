Rádce, kamarád, druhý rodič. Co všechno zvládají nenápadné trumfy tenistů?

Stanislav Kučera
  19:12
Ruchové mikrofony v televizním přenosu zachytily, jak říká: „Pokračuj takhle dál. Nedělej lehké chyby, sleduj míč a dohrávej údery. A jedeme, pojď.“ Nizozemský trenér Sven Groeneveld takto v pátečním třetím kole Australian Open usměrňoval svou svěřenkyni Karolínu Muchovou. Tenisoví kouči během zápasů o mnoho víc nezmůžou, ale mimo záři reflektorů je jejich role významnější, než se může zdát.
Karolína Muchová hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.

Karolína Muchová hraje bekhend ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová ve třetím kole Australian Open.
Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.
Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.
Karolína Muchová ve třetím kole Australian Open
20 fotografií

Dokazuje to i jejich poměrně časté střídání, někteří hráči a hráčky jsou jím vyloženě proslulí. Na klíčovém postu potřebují mít někoho, komu zcela věří a o kom jsou přesvědčeni, že jim pomůže.

Právě Muchová loni v červenci ukončila spolupráci s Emilem Miškem, s nímž se dostala třeba do finále Roland Garros 2023, protože v kariéře hledala nový impulz.

Druhou polovinu sezony absolvovala s o dva roky starším kamarádem Václavem Šafránkem. S ním si užívala pohody, dostala se do čtvrtfinále US Open. Ale cítila, že k nejcennějším titulům potřebuje zkušenosti. A tak před letoškem angažovala renomovaného Groenevelda.

„Je to náš první společný týden na turnaji. Dá se říct, že zkušební,“ líčila v pátek v Melbourne, když pod dohledem seriózně vyhlížejícího Nizozemce deklasovala Polku Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále.

„Je hodně zkušený, vedl mnoho úspěšných hráčů. Snažím se toho od něj spoustu naučit.“

Protože bez ohledu na to, komu hráči a hráčky zrovna věří – jestli legendě, kamarádovi, či expertovi – je trenérské vedení pro jejich výkon klíčové. A mnohdy zasahuje i do mimosportovního rozvoje.

Své o tom ví například Tomáš Josefus, kouč českého talentu Jakuba Menšíka. Se svým svěřencem, momentálně 17. hráčem světa, se zná už od jeho dětství. A tak na něj dohlíží i v běžném životě.

Srovnání s Bartůňkovou? Podobnosti jsou, říká Muchová. Čeká ji nepřekonaná výzva

„Je jako můj druhý táta,“ říká o něm dvacetiletý tenista z Prostějova. Hlavně díky tomu, že spolu tráví spoustu času, cestují po světě a jsou v dennodenním kontaktu.

„Práce trenéra nespočívá jen ve vedení a přípravě, ale i v rozvoji osobnosti sportovce – v jeho myšlení, chování, návycích, hodnotách, přesvědčeních i emocích,“ popisuje Josefus pro iDNES.cz.

Zrovna on je příkladem pracovitého kouče, který se sice nemůže chlubit zářnou hráčskou kariérou, ale o to zapálenější do tenisu je. Zkoumá statistiky, proniká do tajů biomechaniky, aby svěřenci vštípil co nejúčinnější provedení úderů.

Ostatně ani Groeneveld na kurtech úplně nevynikal, nejvýš byl klasifikován na 826. místě světového pořadí.

Tenisový trenér Tomáš Josefus se svým svěřencem Jakubem Menšíkem

„Klíčové je pochopit, že úspěch sportovce závisí na odhodlání trenéra a jeho práci, ale zároveň na něm vůbec nezávisí,“ zamýšlí se.

„Jako trenér máte jedinečný pohled, který sportovec nikdy mít nebude, ale nakonec v zápase stejně rozhodne samotný hráč.“

Což je v individuálním sportu, jakým tenis je, logické.

Ve fotbale či hokeji trenéři běžně vystupují v médiích, mnohem víc je řeší i fanoušci. Kolikrát jsou tvářemi celého sportovního výkonu.

Tenisové kouče při zápasech zabírají kamery, jak nervózně sedí na tribuně, odkud občas předají základní taktické pokyny. Stejně jako Groeneveld v pátek Muchové. Ale jinak o nich příliš nevíte, což je podle Josefuse správné.

„Ti nejlepší jsou pokorní a zůstávají mimo záři reflektorů, aby mohli nechat vyniknout své svěřence.“

Muchová smetla Linetteovou, v osmifinále Australian Open vyzve světovou trojku

Snad všichni tenisté zmiňují, že je pro ně klíčové, aby měli v týmu, který kromě tenisového kouče tvoří většinou i kondičák, fyzioterapeut či manažer, co nejpohodovější atmosféru. V úzkém kruhu pomocníků totiž tráví drtivou část roku.

„Trenéři mají určitě velkou roli. V tomhle stádiu kariéry je pro mě nejdůležitější, abych si s tím člověk rozuměla, protože s ním budu trénovat a hlavně cestovat po všech koutech světa,“ popisuje česká jednička Linda Nosková.

I proto to Marii Bouzkové šlape s kamarádem z dětství a vrstevníkem Antonínem Bolardtem. Podobným případem je i předloňský triumf Barbory Krejčíkové ve Wimbledonu pod vedením Pavla Motla – taktéž trenérského nováčka. Česká hvězda ale nyní spolupracuje s Jiřím Novákem, a tak už se řadí k těm, kteří vstřebávají rady od bývalých vynikajících hráčů.

Antonín Bolardt

Pavel Motl

„Úkolem trenéra není jen říkat sportovci, co má dělat, ale hlavně vysvětlit, jak to dělat. Klíčová je komunikace,“ podotýká Josefus. „Efektivní trenér pomáhá svému svěřenci hledat odpovědi uvnitř sebe, rozvíjet vlastní náhled a porozumění, ne jen slepě následovat pokyny zvenčí.“

Vzhledem k mnoha dnům stráveným společně se stává i to, že vztah mezi trenérem a tenistkou přeroste v lásku – Petra Kvitová se provdala za kouče Jiřího Vaňka, Švýcarka Belinda Bencicová zase tvoří pár se svým kondičním trenérem.

Pro tenisové kouče je specifické, že hráči a hráčky, které vedou, jsou zároveň jejich šéfové. Oni tak rozhodují o finančních podmínkách či případném propuštění. Což je opět trochu paradoxní situace.

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Tenista si každopádně může vybírat, komu bude naslouchat.

Někdo věří bývalým úspěšným hvězdám, jiný nadšencům, kteří se vypracovali. Někomu vyhovuje dlouholetý kamarád, další se stejným koučem vydrží od mládežnických turnajů až po největší akce.

Hlavní je, aby spolupráce přinášela výsledky. A taky pohodu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Musetti vs. MacháčTenis - Dvouhra mužů - 24. 1. 2026:Musetti vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
24. 1. 00:30
  • 1.56
  • -
  • 2.48
Plíšková vs. KeysováTenis - Dvouhra žen - 24. 1. 2026:Plíšková vs. Keysová //www.idnes.cz/sport
24. 1. 00:30
  • 5.37
  • -
  • 1.17
Nosková vs. WangTenis - Dvouhra žen - 24. 1. 2026:Nosková vs. Wang //www.idnes.cz/sport
24. 1. 02:30
  • 1.51
  • -
  • 2.60
Mertensová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra žen - 24. 1. 2026:Mertensová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
24. 1. 02:30
  • 1.27
  • -
  • 3.88
Menšík vs. QuinnTenis - Dvouhra mužů - 24. 1. 2026:Menšík vs. Quinn //www.idnes.cz/sport
24. 1. 08:00
  • 1.34
  • -
  • 3.33
Rybakinová vs. ValentováTenis - Dvouhra žen - 24. 1. 2026:Rybakinová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
24. 1. 09:00
  • 1.19
  • -
  • 5.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

ONLINE: Pardubice opět zvyšují, Kladno přichází o náskok. Kometa ztrácí

Sledujeme online
Jakub Navrátil z Olomouce se tlačí do zakončení v utkání s Pardubicemi.

Páteční večer tradičně zaplní program hokejové extraligy. Tentokrát pět zápasů v rámci 44. kola, České Budějovice hostí Kladno, do Liberce se vydává Kometa, Pardubice vyráží do Olomouce. Všechna...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  19:33

Rádce, kamarád, druhý rodič. Co všechno zvládají nenápadné trumfy tenistů?

Karolína Muchová hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.

Ruchové mikrofony v televizním přenosu zachytily, jak říká: „Pokračuj takhle dál. Nedělej lehké chyby, sleduj míč a dohrávej údery. A jedeme, pojď.“ Nizozemský trenér Sven Groeneveld takto v pátečním...

23. ledna 2026  19:12

Vlhová jako předjezdkyně? Nakonec ne. Fiedler o Špindlu: Svah sklízí pochvaly

Přípravy na SP v lyžování žen. Šéf přípravy tratí Jan Fiedler kontroluje...

Kolem něj projíždí slalomářky, které dokončují poslední trénink. Jan Fiedler, ředitel trati Světového poháru ve Špindlerově Mlýně, vezme do ruky vysílačku a ještě udílí pokyny: „Stahujte to podél...

23. ledna 2026  18:45

Prevc ovládl první polovinu MS v letech na lyžích, všem soupeřům výrazně odskočil

Domen Prevc během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu

Slovinský skokan Domen Prevc vede po prvním soutěžním dnu mistrovství světa v letech na lyžích. Po dvou kolech na mamutím můstku v Oberstdorfu má suverénní náskok 14 bodů před Japoncem Renem Nikaidem...

23. ledna 2026  18:35

Královna Ester a princezna Zuzana, česká dominance na prkně. A za čtrnáct dní zas?

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

O moc lépe už to ani nešlo. Přesně dva týdny před startem olympijských her v Miláně a Cortině si dvě dívky z Česka naprosto podmanily maličké středisko Simonhöhe v rakouských Korutanech v paralelním...

23. ledna 2026  17:19

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský do Dukly, Karafiát skončil v Norimberku

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 17:12

Chtěl jsem čtyřicítku. Ani rekord sezony ostravskému Svobodovi na bratra nestačil

Michal Svoboda z Ostravy u míče v zápase s Nymburkem, brání ho Martin Kříž.

V posledním kole základní části na dálku v souboji s Olomouckem uhájili basketbalisté NH Ostrava osmou příčku, takže si po třech letech zahrají nadstavbovou skupinu A1. Jejich křídelník Michal...

23. ledna 2026  17:06

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Řekli byste si, že o nohu přijdu, ohlíží se Plíšková. O bývalou jedničku je opět zájem

Karolína Plíšková se raduje z postupu do třetího kola Australian Open.

Už zase rozdává rozhovory. A nejen českým médiím, ale i těm zahraničním. Třeba známý reportér Ben Rothenberg sdělil, že je jednou z jeho nejoblíbenějších respondentek. Tenistka Karolína Plíšková se...

23. ledna 2026  16:15

Skandál v Brazílii. Tenisty zatkla policie, rasisticky uráželi fanoušky

Venezuelský tenista Luis David Martínez.

Poté, co turnajové jedničky Luis Martínez a Christian Rodríguez nevyužili ve čtvrtfinále čtyřhry na tenisovém challengeru v brazilském Itajaí dva mečboly a vypadli, dopustili se skandálního chování....

23. ledna 2026  15:59

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Nymburk ulovil rozehrávače v Trevisu, Brno našlo posilu v Německu

Tony Perkins na nymburském tréninku

Nymburské bsketbalisty doplnil americký rozehrávač Tony Perkins z italského Trevisa. Podle tiskové zprávy klubu uzavřel čtyřiadvacetiletý hráč smlouvu do konce sezony. Posílení rozehrávky hlásí i...

23. ledna 2026  15:47

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.