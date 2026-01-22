Soupeřovo zranění? Spadnul, ale pak běhal, líčil Macháč. Bude fandit Ledecké

V součtu s titulovým tažením v Adelaide a postupem do třetího kola Australian Open zvládl vítězně už sedm zápasů v řadě. „To je skvělá série, hraju hodně konzistentně a dobře,“ pochvaluje si Tomáš Macháč, že mu úvod tenisové sezony vychází. Na grandslamu v Melbourne zdolal dva velmi zkušené protivníky a vyhlíží souboj se světovou pětkou Lorenzem Musettim.
Pro českého tenistu to bude už třetí utkání v řadě proti soupeři, který hraje jednoručný bekhend.

V prvním kole vyřadil někdejší světovou trojku Grigora Dimitrova, ve čtvrtek prošel bitvou s bývalým finalistou turnaje Stefanosem Tsitsipasem a taktéž Ital spoléhá při bekhendu jen na pravačku.

„Hrál jsem s ním zatím jen jednou, před dvěma roky jsem ho porazil v hale v Marseille,“ připomíná český tenista, momentálně 24. hráč pořadí. „Teď hraje svůj nejlepší tenis, takže se pokusím předvést svoje maximum.“

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Podobně jako proti Dimitrovovi a Tsitsipasovi. S oběma nebezpečnými protivníky si poradil díky velmi solidním výkonům.

„I když se mi teď hrálo hůř než v prvním kole, o to víc si výhry cením,“ hodnotil před českými novináři v Melbourne triumf nad Řekem 6:4, 3:6, 7:6 a 7:6. „Hlavně po psychické stránce to bylo těžké, byl jsem trošku unavený a hrál jsem proti zkušenému hráči, který těchto důležitých zápasů odehrál už strašně moc. Využil jsem všechny tři brejkboly, což je dobrá statistika.“

Sám odvrátil osm z jedenácti příležitostí, kterými Tsitsipas ohrožoval jeho podání. Servis ho držel také o dva dny dříve proti Bulharovi.

Tomáš Macháč slaví postup do třetího kola Australian Open.

„Podmínky byly celkem přísné, protože foukal nepříjemný vítr. Hodně se točil, byly tam i stíny, které se také často měnily. Ale nakonec jsem se tomu dobře přizpůsobil,“ vyprávěl po duelu v ANZ Areně.

Nerozhodilo ho ani opakované ošetřování soupeře, který si zdravotníky zavolal poprvé už po čtyřech odehraných gamech, aby mu zkontrolovali levé chodidlo.

„Sám nevím, co mu bylo, možná měl puchýř. Ale nijak to nehodnotím a v zápase jsem se snažil to moc neřešit,“ líčil Macháč.

Zkraje čtvrté sady Tsitsipase zase nejspíš píchlo v pravé noze a s bolestivými grimasami se jen těžko zvedal ze země. Nicméně v utkání bez viditelných obtíží pokračoval.

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas se nechává ošetřovat ve druhém kole Australian...

„Spadnul a něco ho bolelo, ale už za dva míče běhal normálně,“ viděl i 24letý Čech. „V koncovce to podle mě neustál hlavou a bylo to takové nepříjemné, protože se snažil rozbíjet rytmus zápasu. Po tom pádu se jeden míč opravdu hýbal hůř, ale pak už běhal úplně normálně.“

Macháč se tedy musel o postup rvát až do konce, nicméně i druhý tiebreak urval ve svůj prospěch. Poté, co v sobotu získal v Adelaide druhý titul v kariéře, ukazuje skvělou formu i v Melbourne. Do dějiště úvodního grandslamu sezony dorazil hned po finále, měl tedy dva dny na přípravu, než v úterý nastoupil proti Dimitrovovi.

Zatím drží i fyzicky, přestože zimní přípravu neměl kvůli bolavému koleni ideální. Po prvním kole prohlásil: „Soupeři budou vědět, že hraju dobře, takže se budou snažit hrát své maximum. Já se zase pokusím udržet svůj level a uvidíme, jak to půjde dál.“

Tomáš Macháč hraje bekhend ve druhém kole Australian Open.

Jde to dobře, protože už třetím rokem v řadě postoupil mezi 32 nejlepších tenistů Australian Open. Pokud by zvítězil ještě jednou, vyrovná si kariérní grandslamové maximum.

A mimochodem, coby olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře z Paříže 2024 už se těší na blížící se hry v Itálii. Češi ve čtvrtek oznámili definitivní složení nominace a Macháč bude krajanům fandit.

„Olympiády pro mě vždycky byly speciální, mám je moc rád. Mám toho sice hodně, ale k tomuhle si určitě dám špendlík do kalendáře a podívám se. Na seznámení se zimními olympioniky jsem neměl moc času, ale samozřejmě třeba Ester Ledeckou si ujít nenechám.“

