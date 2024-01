Hrát se soky z top 20? Super zkušenost, líčí Macháč. Rybičku ukázal pro diváky

„Byl to velmi vyrovnaný zápas, bohužel jsem dva sety ztratil v tiebreaku. Přitom v průběhu sady mi vždycky přišlo, že jsem byl lepší hráč,“ líčil Macháč po utkání českým reportérům. Jeho cesta v Melbourne ještě úplně nekončí, po boku Číňana Č’-čen Čanga si zahraje druhé kolo čtyřhry.

Ze singlové části si odváží cenný skalp 17. tenisty planety, ve druhém kole zdolal Američana Francesa Tiafoea. „A Chačanov už na mě byl připravený, protože si určitě všiml, že porazit ve třech setech Tiafoea byl pro mě velký úspěch. A že jsem vydržel hrát všechny tři sady stejně dobře.“

Co tedy rozhodlo?

Chačanov očekával, že zápas se mnou bude těžký a nebyl překvapen, jak dokážu zahrát. Udržel koncentraci na svůj výkon a podařilo se mu dobře zahrát v koncovkách. A zbytečně nepanikařil, což byl asi největší rozdíl proti minulému soupeři. Úroveň mého tenisu byla v obou zápasech podobná, ale teď jsem nedokázal využívat příležitosti.

Jako když jste ve druhém setu ztratil vedení 4:1?

Těžko říct, jak by se utkání vyvíjelo, kdybych druhý set normálně zvládl. Třeba by soupeř začal hrát jinak. V první sadě jsem se vracel do zápasu až v koncovce, ale v těch zbývajících jsem podle mě měl víc příležitostí. Jenže ke konci Chačanov vždy zahrál dobře, takže mu mohu jen pogratulovat a popřát úspěch v dalších kolech.

Tomáš Macháč se natahuje po míči ve třetím kole Australian Open.

Druhý i poslední set jste ztratil v tiebreaku.

Tam rozhodují fakt maličkosti. Bohužel už ve druhém setu to bylo o kousíček a i ve čtvrtém se na jeho servis vždy hrálo, zatímco při mém skoro vůbec.

Hrály roli i větší zkušenosti soupeře?

V průběhu setů jsem byl lepším hráčem, ale on zahrál vždy lépe v tiebreaku, tam se určitě jeho zkušenosti ukázaly. Ale i tak myslím, že až na úvodní sadu jsem hrál líp a i výměny jsem diktoval většinou já.

A často jste i účinněji podával.

Měl jsem 17 es, stejně jako on, a na servisu jsem byl lepším hráčem, jenže bohužel na returnu se mi tolik nedařilo. Nevyužité brejkboly asi rozhodly, minimálně ve čtvrtém setu určitě, tam jsem jich měl tolik, že jsem tu sadu měl vyhrát.

Mrzí vás nevyužité brejkboly?

Měl jsem jich prý 19, ani jsem nevěděl, že jich bylo tolik. Ale třeba tak při osmi jsem dostal eso. Možná dvakrát jsem je nezahrál dobře, ale jinak nemyslím, že bych je nějak úplně pokazil. Asi nejvíc si vyčítám zkažený bekhend do sítě v posledním tiebreaku. Jinak jsem se snažil hrát agresivně, chodit si pro body, nezkazil jsem žádné míče kvůli nervozitě nebo špatné taktice.

Přesto, jak hodnotíte, že jste dokázal vzdorovat takovému hráči?

Je pro mě skvělé, že se soupeři s top dvacítky můžu hrát na tři vítězné sety. Být to jen na dva, asi by zápas vypadal jinak. Předvedli jsme tři a půl hodiny kvalitního tenisu, za což jsem rád. Mohli jsme hrát klidně pátý set, fyzicky jsem na to měl. Tohle beru pozitivně a jako povzbuzení do dalších utkání.

Vyhovovaly vám netypické podmínky?

Byla docela zima, což je ale samozřejmě lepší než zdejší vedra, tyhle podmínky jsou na tenis ideální.

V zápase jste se hodně obracel k trenérovi Danielu Vackovi v hledišti.

Nehledal jsem pomoc, spíš jsem si trošku vyléval frustraci, protože jsem cítil, že na soupeře mám. Hrál jsem skvělý tenis. A když už je toho na člověka moc, snaží se ventilovat emoce ven, což jsem dělal. Někdy mi to pomohlo, někdy ne. Navíc co člověk může dostat za radu, když všechno jde dobře, ale chybí jen pár míčků v důležitých momentech.

Tomáš Macháč (vpravo) gratuluje svému přemožiteli Karenu Chačanovovi k postupu do osmifinále Australian Open.

Měl jste nějakou taktiku?

Tyhle velké hráče vidíme skoro každý den v televizi, takže víme, jak dobře dokážou hrát. I tak se vždy snažím soustředit jen na sebe a svůj výkon. Takhle kvalitní hráči nedělají moc chyb, speciálně za vyrovnaných stavů. Až podle toho, jak se zápas vyvíjí, přemýšlím, jestli se nedá ještě něco změnit nebo malinko poupravit.

Znovu jste na kurtu ukázal i velký pohybový rozsah. Procvičujete ho?

Gymnastiku sice v přípravě nemám, ale často se protahuju, tak asi proto. Strečink mám rád a je pro mě důležitý.

Stejně jako show na kurtu?

Někdy tak může můj tenis vypadat, ale vždy záleží, za jakého stavu si mohu nějakou věc pro diváky dovolit. V zápase jsem dostal nahrávku za stavu 40:0, tak jsem mohl předvést naskakovaný forhend.

Tomáš Macháč se natahuje po míči ve třetím kole Australian Open.

Je to pro vás přirozené?

Na trénincích tak normálně hraju, takže to není nic extra. Na takový míč si věřím, ten úder není nějaká náhoda, z devadesáti procent se mi ho daří dát do kurtu. Ale třeba jak jsem skočil rybičku, tak jsem se čistě jen snažil dát míček do kurtu, to bylo něco extra. Chtěl jsem pobavit diváky, ale tak jsem se soustředil, abych míč vyhrál, že jsem se potřeboval natáhnout ještě víc a pak jsem skočil.