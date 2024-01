Kumstát na Australian Open prohrál finále juniorů, Japonec Sakamoto duel otočil

Kumstát se prodral do finále hned při své první účasti na juniorském grandslamu a v zápase o titul vyzval Sakamota, čtvrtého nasazeného hráče turnaje.

Oba tenisté se především v první polovině utkání opírali o solidní podání, na returnu si příležitosti téměř nedávali. O to důležitější však byla schopnost občasné šance využívat.

V první sadě si každý z hráčů vypracoval jednu jedinou brejkovou možnost a Kumstát ji na rozdíl od svého soupeře využil. Ve čtvrtém gamu díky tomu odskočil do vedení 3:1 a následně dovedl set až do úspěšného konce.

Český mladík si v zápase hodně pomáhal úderným prvním servisem. Netrefoval jej tak často jako Sakamoto, celkově však nasázel 25 es. Na zisk druhé sady mu to ale nestačilo. Japonec si trpělivě počkal na svou šanci a v tiebreaku pěti body v řadě rozhodl.

Rozhodující dějství se s narůstajícím skóre stále více vymykalo dosavadnímu průběhu. Přibylo dlouhých výměn i brejkových šancí, oba tenisté se častěji přetahovali o jednotlivé gamy – a Sakamoto začal mít postupně navrch.

Kumstát se dlouho držel. Za stavu 3:3 a 4:4 odvrátil dohromady čtyři brejkové hrozby soupeře, za stavu 5:4 a 40:40 mu na returnu scházely dva body k vítězství. Nakonec ale podlehl. Japonec v jedenáctém gamu dostal Čecha opět pod tlak, proměnil čtvrtou výhodu a následně zápas čistou hrou doservíroval.

Český tenista tak po necelých dvou a čtvrt hodinách prohrál 6:3, 6:7 a 5:7. Nepodařilo se mu tudíž získat svůj první juniorský grandslam a navázat na triumf Jiřího Veselého v Melbourne z roku 2011.

Posledním českým vítězem juniorky na grandslamech je Jonáš Forejtek, který ovládl v roce 2019 US Open. Ve finále juniorského Australian Open byl před dvěma lety i Jakub Menšík, ten ale tehdy nestačil na Bruna Kuzuharu z USA.

Čeng Čchin-wen vyzve Sabalenkovou

Sabalenkové se poslední dobou na velkých turnajích daří. Na grandslamech se Běloruska šestkrát po sobě prodrala mezi nejlepší čtyřku a nyní si potřetí zahraje i finále. Loni v Melbourne získala první a zatím jediný grandslamový titul a teď je velmi blízko k tomu, aby své portfolio trofejí rozšířila.

Na letošním Australian Open je světová dvojka suverénní – v šesti dosavadních zápasech neztratila ani set, třikrát nadělila svým soupeřkám kanára a pouze jednou, v semifinále proti Coco Gauffové, musela rozhodnout až v tiebreaku.

Naváže na svou herní pohodu i v posledním utkání turnaje? Proti Čeng Čchin-wen bude Sabalenková, která cestou do finále vyřadila i dvě Češky Brendu Fruhvirtovou a Barboru Krejčíkovou, velkou favoritkou.

Číňanka hraje letos v Melbourne nejlepší grandslam své kariéry. Její cesta turnajem nebyla na rozdíl od Bělorusky tak dominantní, ostatně polovinu zápasů rozhodla až ve třetím setu, postupem do finále však výrazně posunula své kariérní maximum.

Tím dosavadním bylo čtvrtfinále na loňském US Open, kde shodou okolností podlehla právě Sabalenkové. Patnáctá tenistka žebříčku má tudíž před sebou jedinečnou možnost odvety. Pokud by soupeřku dokázala zaskočit, pozvedla by nad hlavu svůj nejcennější sportovní titul.

Zářijové čtvrtfinále v New Yorku je zatím jediným vzájemným duelem obou tenistek, dnes v Melbourne se utkají podruhé.

Poslední sobotním zápasem v Areně Roda Lavera bude finále mužské čtyřhry. Turnajové dvojky Ind Rohan Bopanna a domácí Matthew Ebden si zahrají o titul s italskou dvojici Simone Bolelli, Andrea Vavassori.