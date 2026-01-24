Trable hvězd. Djokovič málem trefil míčkem sběračku, Sinner sotva chodil

  20:20
Souboj mistra s učedníkem nabídne pondělní osmifinále tenisového Australian Open mezi Novakem Djokovičem a Jakubem Menšíkem. Přitom k duelu srbské legendy a českého mladíka nemuselo vůbec dojít. Rekordman v počtu grandslamových titulů ve třetím kole vzteky odpálil tenisák a málem trefil sběračku, za což by mu nejspíš hrozila diskvalifikace. A blízko konce v turnaji byl v sobotu také Jannik Sinner.
Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.
Srbský tenista Novak Djokovič ve třetím kole Australian Open.
Srbský tenista Novak Djokovič slaví postup do osmifinále Australian Open.
Italského tenistu Jannika Sinnera trápí křeče ve třetím kole Australian Open.
9 fotografií

Desetinásobný šampion Australian Open Djokovič hrál o postup do osmifinále s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem. Zápas v pohodě kontroloval, vedl 6:3 a 4:2.

Jenže za tohoto stavu předvedl nepochopitelný zkrat. Po jedné z výměn napálil tenisák, který jeho soupeř zahrál do autu, vší silou tak nešikovně, že proletěl jen pár centimetrů od malé sběračky, jež zrovna klečela u sítě.

Opakované záběry ukázaly, jak se letícího míče lekla a stihla ucuknout hlavou, díky reflexivnímu uhnutí se mu o kousek vyhnula.

Reakce srbského tenisty?

Jen ledabylé gesto rukou na znamení, že se omlouvá, bez jakéhokoliv očního kontaktu nebo zájmu.

A reakce rozhodčího?

Žádná, Djokovičovi ani neudělil varování.

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.
Srbský tenista Novak Djokovič ve třetím kole Australian Open.

Osmatřicetiletý Srb až na tiskové konferenci po utkání, ve kterém si díky triumfu 6:3, 6:4 a 7:6 připsal rekordní 400. vítězství na grandslamech, projevil více lítosti. „Omluvil jsem se. Nebylo to nutné, stalo se to v zápalu boje. Měl jsem štěstí. A mrzí mě, že jsem sběračku ohrozil.“

Na US Open 2020 byl za podobný incident diskvalifikován, tehdy tenisák odpálil bezmyšlenkovitě za sebe a trefil do krku čárovou rozhodčí.

Po loňské senzaci znovu na Novaka. A nemuselo by se nic měnit, smál se Menšík

Teď hrozbě stejného osudu unikl jen o kousek a může se chystat na střetnutí s Menšíkem, s nímž naposledy prohrál.

Měl jsem štěstí, uznal Sinner

Obhájce titulu a světová dvojka Sinner se do potíží dostal nikoli vlastní lehkovážností, ale vinou úmorného vedra, které v sobotu v Melbourne panovalo. S Američanem Eliotem Spizzirrim, až 85. tenistou světa, ho postihly křeče do celého těla, za stavu 4:6, 6:3 a 1:3 se zdálo, že skoro nemůže chodit.

Na kurtu kulhal, svému týmu říkal: „Nevím, co mám dělat.“

Jenže zrovna v ten moment dosáhlo riziko ohrožení extrémními teplotami nejvyššího stupně 5, který znamená, že se pod sluncem nemůže hrát. V Melbourne bylo v té době přes 35 stupňů Celsia.

Sinner a Spizzirri museli počkat deset minut, než se v Rod Laver Areně zatáhne střecha a spustí klimatizace, což Itala zachránilo. Během přestávky mohl odejít do šatny, kde se zchladil a dostal z nejhoršího, a utkání nakonec otočil.

Italský tenista Jannik Sinner se trápí ve třetím kole Australian Open.

„Měl jsem štěstí,“ uznal. Naopak jeho americký soupeř jen nevěřícně kroutil hlavou, když viděl, že pauza přišla zrovna v době, kdy byl Sinner prakticky na kolenou. Nejen obrazně, ale i doslova.

Riziko ohrožení vedrem se měří podle síly slunce, teploty vzduchu ve stínu, relativní vlhkosti a rychlosti větru.

A ačkoli mnozí fanoušci na sociálních sítích spekulovali, že organizátoři zasáhli kvůli tomu, že viděli, že se jedna z hlavních hvězd trápí a chtěli jí pomoct zůstat v turnaji, šlo jen o šťastnou shodu okolností. Samozřejmě ze Sinnerova pohledu.

