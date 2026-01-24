Desetinásobný šampion Australian Open Djokovič hrál o postup do osmifinále s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem. Zápas v pohodě kontroloval, vedl 6:3 a 4:2.
Jenže za tohoto stavu předvedl nepochopitelný zkrat. Po jedné z výměn napálil tenisák, který jeho soupeř zahrál do autu, vší silou tak nešikovně, že proletěl jen pár centimetrů od malé sběračky, jež zrovna klečela u sítě.
Opakované záběry ukázaly, jak se letícího míče lekla a stihla ucuknout hlavou, díky reflexivnímu uhnutí se mu o kousek vyhnula.
Reakce srbského tenisty?
Jen ledabylé gesto rukou na znamení, že se omlouvá, bez jakéhokoliv očního kontaktu nebo zájmu.
A reakce rozhodčího?
Žádná, Djokovičovi ani neudělil varování.
Osmatřicetiletý Srb až na tiskové konferenci po utkání, ve kterém si díky triumfu 6:3, 6:4 a 7:6 připsal rekordní 400. vítězství na grandslamech, projevil více lítosti. „Omluvil jsem se. Nebylo to nutné, stalo se to v zápalu boje. Měl jsem štěstí. A mrzí mě, že jsem sběračku ohrozil.“
Na US Open 2020 byl za podobný incident diskvalifikován, tehdy tenisák odpálil bezmyšlenkovitě za sebe a trefil do krku čárovou rozhodčí.
Po loňské senzaci znovu na Novaka. A nemuselo by se nic měnit, smál se Menšík
Teď hrozbě stejného osudu unikl jen o kousek a může se chystat na střetnutí s Menšíkem, s nímž naposledy prohrál.
Měl jsem štěstí, uznal Sinner
Obhájce titulu a světová dvojka Sinner se do potíží dostal nikoli vlastní lehkovážností, ale vinou úmorného vedra, které v sobotu v Melbourne panovalo. S Američanem Eliotem Spizzirrim, až 85. tenistou světa, ho postihly křeče do celého těla, za stavu 4:6, 6:3 a 1:3 se zdálo, že skoro nemůže chodit.
Na kurtu kulhal, svému týmu říkal: „Nevím, co mám dělat.“
Jenže zrovna v ten moment dosáhlo riziko ohrožení extrémními teplotami nejvyššího stupně 5, který znamená, že se pod sluncem nemůže hrát. V Melbourne bylo v té době přes 35 stupňů Celsia.
Sinner a Spizzirri museli počkat deset minut, než se v Rod Laver Areně zatáhne střecha a spustí klimatizace, což Itala zachránilo. Během přestávky mohl odejít do šatny, kde se zchladil a dostal z nejhoršího, a utkání nakonec otočil.
„Měl jsem štěstí,“ uznal. Naopak jeho americký soupeř jen nevěřícně kroutil hlavou, když viděl, že pauza přišla zrovna v době, kdy byl Sinner prakticky na kolenou. Nejen obrazně, ale i doslova.
Riziko ohrožení vedrem se měří podle síly slunce, teploty vzduchu ve stínu, relativní vlhkosti a rychlosti větru.
A ačkoli mnozí fanoušci na sociálních sítích spekulovali, že organizátoři zasáhli kvůli tomu, že viděli, že se jedna z hlavních hvězd trápí a chtěli jí pomoct zůstat v turnaji, šlo jen o šťastnou shodu okolností. Samozřejmě ze Sinnerova pohledu.