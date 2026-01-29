Sabalenková porazila Svitolinovou a je počtvrté v řadě ve finále Australian Open

Autor: ,
  11:43
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne. Nasazenou dvanáctku Ukrajinku Elinu Svitolinovou světová jednička porazila 6:2, 6:3. V sobotu se utká o pátou grandslamovou trofej buď s Američankou Jessicou Pegulaovou, nebo Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Fotogalerie3

Aryna Sabalenková se raduje z postupu do finále Australian Open. | foto: Hollie AdamsReuters

Sedmadvacetiletá Sabalenková zaznamenala v Melbourne 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Ani v jedenáctém utkání sezony nepřišla o set. Ve finále Australian Open se pokusí navázat na triumfy z let 2023 a 2024. Vloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.

Běloruska se stala třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou. Předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.

„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Dnešní duel ovládla za hodinu a čtvrt. V poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.

Aryna Sabalenková v semifinále Australian Open

Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum. „Jsem zklamaná, že jsem to dnes nezvládla. Je to ale samozřejmě těžké, když hrajete proti světové jedničce, která je ve formě,“ uvedla Svitolinová.

Sabalenková měla většinu utkání pod kontrolou. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení až 4:1. První set zakončila po 42 minutách hry na příjmu, využila třetí setbol. Ukrajinka mohla duel ještě zdramatizovat. Na začátku druhé sady vzala soupeřce servis a vedla 2:0. Poté ale ztratila pět her za sebou a Běloruska už jí další šanci na zvrat nedala. Semifinále ukončila na podání při prvním mečbolu.

Australian Open v Melbourne

Grandslamový turnaj (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů)

Muži:
Čtyřhra - semifinále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 6:3, 7:6 (9:7)
Kubler, Polmans (Austr.) - L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) 6:2, 3:6, 6:3

Ženy:
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Svitolinová (12-Ukr.) 6:2, 6:3

Čtyřhra - semifinále:
Čang Šuaj, Mertensová (4-Čína/Belg.) - Zvonarevová, Šibaharaová (Rus./Jap.) 6:3, 6:2
Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Juniorky:
Dvouhra - 3. kolo:
Sun Sin-žan (6-Čína) - Žoldáková (ČR) 7:6 (8:6), 6:3

Čtyřhra - čtvrtfinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Jauffretová, Kokkinisová (USA/Austr.) 6:2, 6:2
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Clarkeová, Leeová (USA) 6:4, 6:3

Sníh v Praze komplikuje Slavii návrat, její let z Kypru zatím odložili o tři hodiny

Aktualizujeme
Hráči Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v duelu s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Po večerní vysoké porážce 1:4 je to další nepříjemnost. Slávističtí fotbalisté měli ve čtvrtek dopoledne odlétat z kyperského Pafosu, ale kvůli vydatnému sněžení v Praze se jejich cesta prozatím o...

29. ledna 2026  11:26

Slovácko jde za záchranou bez posil. Skuhravý své hráče burcuje: Ať mají koule

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC...

Zatímco ostravský Baník se na jarní záchranářskou bitvu vyzbrojil devíti posilami zvučných jmen a čtyři nováčci nastoupili v generálce, Slovácko vyběhne do nedělního domácího duelu dvou posledních...

29. ledna 2026  11:11

Ve Švýcarsku na sebe lidi mají vyšší nároky, říká Pěchouček. Viktorce věří

Václav Pěchouček na lavičce Plzeně.

Večer zasedne k televizi a vychutná si duel klubů, které zásadně ovlivnily jeho fotbalovou dráhu. Současný trenér plzeňské rezervy Václav Pěchouček totiž dlouhá léta působil ve Švýcarsku a právě v...

29. ledna 2026

LeBrona Jamese v Clevelandu rozbrečeli. Krejčího Atlanta zvítězila i v Bostonu

LeBron James z Los Angeles Lakers se drží za kotník v zápase s Cleveland...

Atlanta Hawks porazili domácí Boston Celtics 117:106 a v NBA vyhráli čtvrtý zápas za sebou. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál šest minut a připsal si pět bodů. Cleveland Cavaliers přejeli LA...

29. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  10:30

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se...

29. ledna 2026  10:30

Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...

Slavný Rui Costa, prezident portugalské Benfiky, se mohl vzteknout, když brankář Anatolij Trubin na začátku šesté nastavené minuty frajersky ztlumil míč na hrudi a pak ho ještě ležérně zaklekl. „Co...

29. ledna 2026  10:23

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

29. ledna 2026  10:03

Kamarád Gól, chytrák Ref i kouzelná Pen. Planeta Liga má přilákat k fotbalu děti

Planeta Liga, nový projekt LFA, by měl přilákat děti k fotbalové lize.

Ligová fotbalová asociace se začátkem jarní části sezony spouští projekt, který má za cíl zábavnou formou budovat vztah nejmladší generace k fotbalu a ke klubům z nejvyšší soutěže. Pohádkový svět...

29. ledna 2026

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v utkání s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Čekání na první výhru v Lize mistrů se mu protáhne minimálně do příští sezony. A co víc, působení v letošním ročníku zakončili jeho svěřenci debaklem 1:4 s kyperským Pafosem. „Mísí se ve mně nejhorší...

29. ledna 2026  9:30

Palát zářil v premiéře za Islanders, uzdravený Vladař se vrátil do brány

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Na premiéru v dresu NY Islanders hokejový útočník Ondřej Palát nemusel čekat dlouho. Den po výměně z New Jersey totiž naskočil v derby proti Rangers a bilancí 1+1 podpořil výhru 5:2. Za svůj výkon...

29. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  8:22

