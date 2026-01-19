Australian Open ONLINE: Turnaj začínají Nosková, Muchová, Krejčíková či Lehečka

Autor: ,
Sledujeme online   3:00
Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Hned šest českých tenistů vyrazí na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo postupně absolvují Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina, jejich zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Karolína Muchova, dobíhá míček v semifinále turnaje v Brisbane. | foto: AP

Světová třináctka Nosková hraje s Lotyškou Darjou Semenistou a proti 98. tenistce světa je velkou favoritkou. Potkávají se potřetí a oba předchozí duely na menších turnajích zvládla Češka bez ztráty setu.

ONLINE: Linda Nosková vs. Darja Semenistá

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Nosková jde do utkání s dosavadní sezonní bilancí 1:1. Na vítězku čeká ve druhém kole vítězka zápasu mezi Číňankou Čang Šuaj a Australankou Taylah Prestonovou.

Muchová proti oblíbené soupeřce

Povzbuzena vzájemným skóre 3:0 čelí Muchová v prvním kole Rumunce Jaqueline Cristianové. Turnajová devatenáctka se na Australian Open naladila postupem do semifinále v Brisbane a na daleké tažení pomýšlí i v Melbourne.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Jaqueline Cristianová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Ale i světová hráčka číslo 35. Cristianová má formu, minulý týden se v Adelaide dostala z kvalifikace až do čtvrtfinále. Úspěšnější tenistka si příště zahraje proti Američance Alycii Parksové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.

Krejčíková proti rozjeté Rusce

Těžkou soupeřku má v prvním kole Krejčíková, zkusí zaskočit 23. nasazenou Dianu Šnajderovou. Proti semifinalistce generálky z Adelaide navíc nepůjde v ideálním rozpoložení, před necelým týdnem ji v Hobartu opět trápilo levé koleno.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Diana Šnajderová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

V premiérovém střetnutí s levorukou Ruskou tak může jen překvapit. V případném druhém kole by měla snazší los – domácí divokou kartu Talii Gibsonovou.

Lehečka se vrací po zranění

Na rozdíl od předloňské i loňské sezony nezískal Lehečka před Australian Open titul, hned ve druhém zápase roku ho zastavilo zranění kotníku. Na zotavení měl dvanáct dní a nyní půjde proti kvalifikantovi Arthuru Geovi.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Arthur Gea

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Z pozice 17. nasazeného by si měl s číslem 197 poradit, ale Francouz zvládl tříkolovou kvalifikaci bez ztráty setu. Ve druhém kole se může utkat s veteránem Stanem Wawrinkou.

Překvapí Svrčina nebezpečného Španěla?

Poprvé v kariéře se Svrčina dostal rovnou do grandslamové hlavní soutěže, momentálně mu v pořadí patří 95. příčka. V prvním kole se bude muset proti Jaumemu Munarovi vytáhnout, aby postoupil dál.

ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Jaume Munar

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Před třemi lety ho na Australian Open dokázal porazit, ale nyní je Španěl 39. na světě a na generálce v Adelaide prohrál ve čtvrtfinále. Třiadvacetiletý Čech při dosud jediném letošním startu ve dvouhře vypadl hned v prvním kole kvalifikace.

Bouzková si může zahrát se Šwiatekovou

Poslední česká zástupkyně pondělního programu Bouzková změří síly se světovou osmdesátkou Renatou Zarazúaovou. Mexičanku loni udolala v Madridu a také nyní bude coby 44. hráčka žebříčku favoritkou.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Renata Zarazúaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Letos má zatím bilanci 3:3, a pokud nyní přidá čtvrté vítězství, nejspíš si vyslouží konfrontaci s druhou nasazenou Igou Šwiatekovou z Polska.

Co dalšího nabízí 2. den Australian Open?

  • Z velkých hvězd začnou pouť turnajem například grandslamový rekordman Novak Djokovič, Rus Daniil Medveděv, jeho krajanka Mirra Andrejevová či polská hvězda Šwiateková.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 1. kolo:

Ženy
Dvouhra - 1. kolo:

Kompletní výsledky 2. dne naleznete ZDE.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Muchová vs. CristianováTenis - - 19. 1. 2026:Muchová vs. Cristianová //www.idnes.cz/sport
19. 1. 04:30
  • 1.15
  • -
  • 5.38
Lehečka vs. GéaTenis - Dvouhra mužů - 19. 1. 2026:Lehečka vs. Géa //www.idnes.cz/sport
19. 1. 06:00
  • 1.33
  • -
  • 3.27
Munar vs. SvrčinaTenis - Dvouhra mužů - 19. 1. 2026:Munar vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
19. 1. 06:00
  • 1.25
  • -
  • 3.87
Nosková vs. SemenistáTenis - Dvouhra žen - 19. 1. 2026:Nosková vs. Semenistá //www.idnes.cz/sport
19. 1. 06:00
  • 1.12
  • -
  • 5.86
Zarazúová vs. BouzkováTenis - Dvouhra žen - 19. 1. 2026:Zarazúová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
19. 1. 06:30
  • 3.62
  • -
  • 1.28
Krejčíková vs. ŠnajderováTenis - Dvouhra žen - 19. 1. 2026:Krejčíková vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
19. 1. 07:10
  • 2.38
  • -
  • 1.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Australian Open ONLINE: Turnaj začínají Nosková, Muchová, Krejčíková či Lehečka

Sledujeme online
Karolína Muchova, dobíhá míček v semifinále turnaje v Brisbane.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Hned šest českých tenistů vyrazí na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo postupně absolvují Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a...

19. ledna 2026

Žori si srovnal hlavu, říká Březina o Reshtenkovi. Věří mu i na čtverného axela

Premium
Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Když se zdánlivě nemyslitelné stalo skutečností, přišel Michal Březina v zákulisí sheffieldské haly za Georgii Reshtenkem a velmi dlouho se dojatě objímali. „Máš medaili!“ říkal mu a oba vypadali,...

19. ledna 2026

Ski Classics 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Mezi atraktivní události ze světa zimních sportů rozhodně patří podnik Ski Classics. Je to mezinárodní seriál dlouhých běhů na lyžích klasickou technikou. Zahrnuje profesionální týmy i amatérské...

14. prosince 2025  13:47,  aktualizováno  18. 1. 23:53

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V...

18. ledna 2026  23:11

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

18. ledna 2026  22:40

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Musíme najít cestu, jak z krize ven, uvědomuje si opavský trenér Zach

Opavský trenér David Zach dává pokyny rozehrávači Lavonu Wesleymu Personovi.

V prvních osmi kolech národní ligy basketbalisté Opavy šestkrát vyhráli a drželi se druzí, ale do nadstavbové skupiny A1 jdou z šesté příčky. Ba co víc, základní část zakončili čtyřmi porážkami v...

18. ledna 2026  22:03

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Odplata za Berlín. Memphis se s Evropou loučil vítězně, v Londýně zářil Morant

Paolo Banchero z Orlando Magic smečuje i přes snahu Cedrica Cowarda a Jarena...

Basketbalisté Memphisu oplatili v druhém evropském utkání v Londýně porážku Orlandu z Berlína a zvítězili 126:109. Před třemi dny v německé metropoli prohráli Grizzlies s Magic 111:118.

18. ledna 2026  21:07

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.