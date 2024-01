Los pro 14 statečných v Melbourne: smůla Plíškové, derby i nové naděje

Markéta Vondroušová (7. nasazená)

Úřadující wimbledonská šampionka naposledy hrála na United Cupu, z probíhající generálky v Adelaide se kvůli problémům s kyčlí odhlásila. I proto klesá důvěra expertů v její tažení do závěrečné fáze. V prvním kole narazí na Ukrajinku Jastremskou, která prošla kvalifikací.

V další fázi by byla žebříčkovou favoritkou, v osmifinále se jí rýsuje těžký duel s Lotyškou Ostapenkovou, či Běloruskou Azarenkovou. O kolo dál by mohla narazit na světovou jedničku Šwiatekovou. Jejím maximem v Melbourne je osmifinále z roku 2021, na všech ostatních grandslamech byla minimálně ve čtvrtfinále.

Barbora Krejčíková (9.)

Turnajová devítka figuruje ve spodní části pavouku, los k ní byl pro první kolo příznivý. Utká se s Japonkou Hontamaovou, která obdržela divokou kartu. Ve třetí rundě číhá Ruska Alexandrovová, v osmifinále Džábirová z Tuniska.

Novou sezonu zahájila později, zvolila radši delší přípravu v Dubaji. Tento týden při svém prvním startu v Adelaide vypadla v prvním kole, vyzkoušela si spolupráci s novou deblovou parťačkou Siegemundovou z Německa.

Marie Bouzková (31.)

Loni se loučila hned v úvodu turnaje, letos v něm jako nasazená vyzve mladou krajanku Noskovou. Bitvu s Češkou zažila na grandslamu i v minulé sezoně, kdy skončila v Londýně na raketě Vondroušové. V Melbourne na ni už ve třetím kole může číhat Šwiateková.

Formu na Australian Open pilovala v Aucklandu, kde postoupila do čtvrtfinále, a v Hobartu, kde si zahrála dvě utkání. Grandslam poprvé okusí pod vedením nové trenérky Conchity Martínezové.

Karolína Plíšková

První nenasazená česká hráčka schytala nemilosrdný los, postaví se proti světové trojce a loňské finalistce Rybakinové. Jelikož obhajuje čtvrtfinále, v případě brzkého krachu ji čeká pád žebříčkem.

Pokud by přes Kazašku prošla, v osmifinále by se mohla střetnout s Ruskou Kasatkinovou. Nepovedenou minulou sezonu ukončila už v září, letos na přípravných turnajích porazila Ósakaovou, ale od krajanky Siniakové utržila debakl.

Kateřina Siniaková

I díky suverénní výhře nad Plíškovou, které v Adelaide povolila jen tři gamy, si v úvodu roku drží zápasovou bilanci 3:2. V Melbourne se utká s Rumunkou Cristianovou, hned ve druhém kole může čelit Rusce Kuděrmětovové. V případě postupu do třetího kola může očekávat duel s Ukrajinkou Svitolinovou.

Loni ovládla čtyřhru s Krejčíkovou, se kterou se ale na konci sezony rozešla. Nyní si zahraje po boku domácí světové jedničky Hunterové.

Linda Nosková

Zažila průlomový rok 2023, zahrála si hlavní kola tří grandslamů. Na debut v hlavní soutěži Australian Open, kde loni vypadla hned na úvod kvalifikace, se naladila tažením do semifinále v Brisbane. Po krajance Bouzkové může narazit na divokou kartu Kesslerovou, následně na Šwiatekovou.

Linda Fruhvirtová

Starší z úspěšné sesterské dvojice schytala na úvod Australian Open obtížný los, v prvním kole změří síly s Brazilkou Haddadovou Maiovou, jedenáctou ženou světa. K napodobení loňského osmifinále tak má těžkou cestu, navíc se už od poloviny minulého roku trápí.

Brenda Fruhvirtová

Její mladší sestra, teprve šestnáctiletá Brenda, se do hlavní soutěže probojovala z tříkolové kvalifikace, ve které přišla o jediný set. Hned v neděli bude čelit Rumunce Bogdanové, ve druhé rundě straší světová dvojka Sabalenková. Loni zdárně sbírala tituly na menších podnicích ITF a první kolo si zahrála v Melbourne i Paříži.

Sára Bejlek

V kvalifikaci uspěla i o rok starší Bejlek, jež v boji o hlavní soutěž neztratila ani set. Na začátku sezony byla součástí týmu pro United Cup, loni vyhrála první turnaj kategorie WTA 125. V Melbourne začne proti nasazené Kanaďance Fernandezové.

Jiří Lehečka (32.)

Aktuálně nejlepší český tenista bude v Melbourne obhajovat dost bodů, minulý rok vystřelil až do čtvrtfinále. Letos odstartuje proti Španělu Zapatovi, ve třetím kole nejspíš čeká světová šestka Zverev. V další fázi může narazit na Nora Ruuda, či Brita Norrieho, kterého loni na Australian Open vyřadil. Na generálce v Adelaide si v sobotu zahraje o titul.

Tomáš Macháč

Ze 73. místa ve světovém pořadí se pohodlně vyhnul kvalifikaci, los ho s ní ale přece jen sepjal, jelikož v prvním kole vyzve Japonce Močizukiho, který v jejím závěrečném kole sice prohrál, ale nakonec postoupil jako takzvaný šťastný poražený. Ve druhém se rýsuje zápas s kvalitním Američanem Tiafoem, ve třetím případně střet s Rusem Chačanovem.

Jiří Veselý

Startuje díky chráněnému žebříčku, los mu pro první kolo přidělil Francouze Filse, který v 19 letech platí za velký tenisový talent. Letos ještě zkušený Čech nevyhrál při dvou pokusech ani set, marně se zkouší stabilizovat po zdravotních potížích.

Vít Kopřiva

Poprvé v kariéře se z kvalifikace probojoval do hlavní soutěže jednoho z grandslamů, los mu pro první kolo přidělil Američana Kordu. Loni ovládl dva challengery, vysloužil si nominaci na únorovou kvalifikaci Davis Cupu. Ve 26 letech touží ukázat, že má na to prodrat se do první stovky pořadí.

Jakub Menšík

V roce 2022 se na juniorce Australian Open probil až do finále, ve kterém se silnými křečemi padl. Mezi dospělými o sobě dal vědět při loňském US Open, kde se při své premiéře v grandslamové kvalifikaci dostal až do třetího kola hlavní soutěže. Účast v ní si 18letý mladík vysloužil i teď v Melbourne, v prvním kole změří síly s Kanaďanem Shapovalovem, ve druhém číhá světová devítka Hurkacz.