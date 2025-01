Sabalenková chce mezi legendy, Keysová první titul. Která z nich uspěje?

„Uvidíme, jak se Madison dokáže zotavit fyzicky a mentálně. Čeká ji asi nejtěžší soupeřka, které na Australian Open můžete čelit. Určitě se připraví, ale bude to pro ni hodně náročné,“ předpovídá expertka Eurosportu, bývalá světová jednička a olympijská vítězka Justine Heninová.

Ale Keysová je od začátku roku až v neuvěřitelné formě. Opanovala generálku v Adelaide, kde si ve finále vyšlápla na krajanku Jessiku Pegulaovou. A v Melbourne své kvality ukazuje jakbysmet, vždyť na její raketě skončily třeba Jelena Rybakinová či Iga Šwiateková.

„Předvádí tu neuvěřitelný tenis. Je velmi agresivní hráčka, která má dobrý servis a pohyb. Viděla jsem ji tu hrát a je ve skvělé formě. Bude to výborná bitva,“ předeslala Sabalenková směrem k sobotnímu duelu o titul (začátek v 9:30 SEČ).

Jistě že favoritkou je právě Běloruska, která získala trofej na nedávném podniku v Brisbane, ale Američanka už dva týdny prokazuje až hrdinské výkony. Přece jen odvrátit v semifinále mečbol světové dvojce Šwiatekové a nakonec ji přehrát v super tiebreaku třetího setu, to chce pořádný kumšt.

„Naučila jsem se, že v takových zápasech nemůžu být nervózní a bát se, jinak je nikdy nevyhraju,“ líčila Keysová na tiskové konferenci, kde stále zpracovávala, co se jí na jihu Austrálie povedlo.

Americká tenistka Madison Keysová nemůže uvěřit, že ovládla semifinále Australian Open.

Přímo po duelu se na chvíli rozplakala, na otázky v rozhovoru na kurtu odpovídala rozpačitě jen pár slovy. Skoro si nechtěla připustit, že před zaplněnými tribunami Areny Roda Lavera stojí jako vítězka právě ona, a ne polská soupeřka, která byla do té doby v Melbourne naprosto dominantní.

„Iga se Madison bála, bylo to vidět. Musí to pro ni být velké zklamání,“ tuší expertka Heninová. „Zato Madison hrála výtečně, je neuvěřitelné, jakým způsobem zvítězila.“

Světová čtrnáctka Keysová může ve 29 letech získat premiérovou trofej z turnajů velké čtyřky, neúspěšně o ni bojovala už v roce 2017 na domácím US Open. V grandslamovém čtvrtfinále se představila jedenáctkrát, poprvé před deseti lety, tudíž už dlouho patří mezi tenistky ze širší světové špičky.

„Musím si uvědomit, že ve finále bude hodně momentů, kdy se nebudu cítit komfortně. Bude to stresující, budou se na mě koukat tisíce lidí,“ uvědomuje si.

„Ale místo toho, abych se snažila schovat a hledala pohodlnější pozice, si na to musím zvyknout a předvést, co ve mně je. Je to něco, na čem jsem pracovala opravdu tvrdě a dlouho.“

Situací, kdy bude hnaná do kouta, nastane nejspíš skutečně hodně.

Sabalenková je totiž vyhlášená ranařka, jež svými ráznými údery dokáže soupeřkám pěkně zavařit. „Co je na Aryně opravdu působivé, je její mentalita. Jde si za svým cílem bez ohledu na skóre. V tom je opravdu neuvěřitelná,“ obdivuje protivnici Keysová.

Aryna Sabalenková podává v semifinále Australian Open.

Navíc Běloruska drží v Melbourne úchvatnou sérii dvaceti výher v řadě, na Australian Open může uspět potřetí za sebou, čímž by se zařadila vedle Martiny Hingisové, Moniky Selešové, Steffi Grafové, Evonne Goolagong Cawleyové a Margaret Courtové.

„Je šílené, že jsem v situaci, kdy může být mé jméno po boku takových legend. O tom jsem nikdy nesnila. Udělám maximum, abych ve finále uspěla,“ slibuje Sabalenková. „V Melbourne se cítím jako doma a letos tu podporu vnímám ještě víc. Je to jako můj domovský grandslam.“

Ale diváci budou jistě přát výhru i outsiderce Keysové. A tak je jisté, že stejně jako v nedělním finále, kde proti sobě nastoupí obhájce Jannik Sinner a Alexander Zverev, čeká nejen melbournské publikum parádní podívaná.