Vyrovná Djokovič rekord, nebo Tsitsipas šokuje? Zabojují i o čelo žebříčku

Srbský velikán si zahraje už své desáté finále australského grandslamu, ze všech devíti předešlých vždy odešel jako vítěz. V případě zisku jubilejní desáté trofeje by navýšil počet titulů z turnajů velké čtyřky už na 22 a dorovnal by aktuálního vůdce Rafaela Nadala.

Djokovič vs. Tsitsipas v neděli od 9:30 SEČ ONLINE

„Zkušenosti, které jsem dosud na grandslamech získal, mi určitě pomůžou. Nikdy jsem finále Australian Open neprohrál, což mi pro nedělní utkání dodává velké sebevědomí,“ přiznal Djokovič, který bude proti Tsitsipasovi favoritem.

V jeho prospěch hraje dominantní vzájemná bilance 10:2, s Řekem naposledy vyhrál na loňském Turnaji mistrů, nestačil na něj jen v roce 2019 na akci v Šanghaji a o rok dříve na podniku v Torontu.

„Tsitsipas je ve skvělé formě, hraje nejlépe za poslední dobu. Určitě má velkou motivaci, může získat první grandslamový titul,“ varuje však Djokovič.

Finále na turnaji velké čtyřky si 24letý řecký tenista zahraje už podruhé, v roce 2021 podlehl v boji o titul na Roland Garros právě Srbovi, a to navzdory tomu, že vedl 2:0 na sety.

„I kdyby to opět nevyšlo, budu optimistický směrem k budoucnosti. Vzpomínám si, jak jsem jako malý sledoval televizi a chtěl být tak dobrý a teď se mi to daří,“ usmíval se Tsitsipas po vítězství v semifinále.

V něm zdolal Rusa Karena Chačanova 3:1 na sety, o kolo dříve si poradil i s mladým Čechem Jiřím Lehečkou. V letošní sezoně odehrál už deset utkání a všechna zvládl.

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas smečuje v semifinále Australian Open.

„Když začnete panikařit, zvyšuje se frustrace, která se může časem hromadit. Na kurtu už mám se sebou dobrý vztah, cítím se lépe než kdy dříve,“ přiznal Tsitsipas.

Djokovič zase přidává: „Pokaždé se během tenisové bitvy o sobě dozvím něco nového, snažím se bojovat se svými vnitřními démony. Musím se vypořádávat s věcmi, které vyplouvají na povrch, je to velká škola života.“

V loňském roce se musel sžít s deportací z Melbourne, protože jako odpůrce očkování proti covidu nemohl na australském grandslamu startovat.

Letos si může zklamání napravit, k tomu ale bude muset zastavit rozjetého Tsitsipase.

„Navzájem se známe velmi dobře, hráli jsme proti sobě už několikrát. Vím, co mě čeká, a jsem na to připraven,“ předeslal Djokovič.

Srbský tenista i ve 35 letech dokazuje, že se rozhodně do hráčského důchodu nechystá. „Užijme si ho, dokud můžeme. Sledujeme tenisovou historii v přímém přenosu a všichni to bereme jako samozřejmost, ale ne, není to normální,“ připomněl expert Eurosportu Boris Becker.

Ať už v nedělním finále vyhraje kdokoliv, bude to mimořádné vítězství. A to buď 22. pro Djokoviče, nebo úplně první pro Tsitsipase. A šampion navíc v pondělí vystřídá v pozici světové jedničky Španěla Carlose Alcaraze, který kvůli zranění v Melbourne nestartoval.