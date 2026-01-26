Obhájkyně titulu Keysová na Australian Open končí, padla s Pegulaovou

Americká tenistka Madison Keysová titul na grandslamovém Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Ta se ve čtvrtfinále utká se čtvrtou nasazenou Amandou Anisimovou, která porazila 7:6 a 6:4 Číňanku Wang Sin-jü.

Jessica Pegulaová a Madison Keysová po osmifinále Australian Open. | foto: Asanka Brendon RatnayakeAP

Jednatřicetiletá Pegulaová měla zápas pod kontrolou. Rychle odskočila na 4:1 a úvodní set vyhrála za 32 minut. Podobný průběh měla i druhá sada, v jejímž úvodu nasazená devítka Keysová dvakrát ztratila servis. Pegulaová sice jednou přišla o podání, ale další komplikace nepřipustila.

Keysová uznala, že její soupeřka diktovala tempo. Litovala nevyužitích nadějných momentů ve druhé sadě. „Byly tam nějaké šance na brejk, s nimiž jsem nebyla úplně spokojená, dělala jsem rychlé chyby a nehrála jsem ty nejlepší míče v důležitých chvílích,“ uvedla.

Mezi nejlepší osmičkou ženské dvouhry ji čeká další americký souboj tentokrát s výše postavenou Anisimovovou. Ta pro sebe první set v souboji s přemožitelkou Lindy Noskové rozhodla v tiebreaku, který vyhrála 7:4. Ve druhé sadě odskočila na 4:2 a utkání hladce dopodávala do konce.

Amanda Anisimovivá mává fanoušků po výhře v osmifinále Australian Open.

Do čtvrtfinále mužské dvouhry postoupil pátý nasazený Lorenzo Musetti. Třiadvacetiletý Ital, který ve 3. kole v pětisetové bitvě udolal Tomáše Macháče, přehrál hladce 6:2, 7:5 a 6:4 Američana Taylora Fritze. Vysloužil si tím duel se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem Novakem Djokovičem, kterého kvůli zranění pustil bez boje mezi posledních osm český tenista Jakub Menšík.

V ženské dvouhře dnes bude hrát o postup ještě mimo jiné nasazená dvojka Iga Šwiateková z Polska. V mužském pavouku bude o čtvrtfinále bojovat vítěz Australian Open z posledních dvou let Jannik Sinner.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů:

Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo:
A. Kovačková (1-ČR) - Russellová (Austr.) 6:3, 6:0
Zolotarjovová (Rus.) - J. Kovačková (2-ČR) 7:5, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Kümrüová, Lin Jü-ťün (Tur./Čína) 6:2, 6:2
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Šao Jü-šan, Sun Sin-žan (4-Čína) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5
Hettlerová, Stojanovová (ČR/Niz.) - Mildrenová, Nishikawaová (Austr.) 6:3, 6:2

Kompletní výsledky najdete ZDE.

Výsledky

Reichel šéfoval z tribuny. Koblasa: Ví, co od nás čekat. Baráž? Nejsme úplně blbí

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Hlavní trenér Jakub Petr na střídačce, nový šéf realizačního štábu Robert Reichel na tribuně. Hokejový Litvínov vsadil na netradiční model, aby zachránil sezonu a extraligu, jenže léčba legendou...

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?

Jessica Jislová a Michal Krčmář slaví třetí místo ve smíšené štafetě v Novém...

„Byla to naprostá euforie,“ popisoval Michal Krčmář ještě 24 hodin poté svůj sobotní iš ve smíšené štafetě. „Pocit absolutního štěstí, kdy vám připadá všechno dokonalé, krásné a navíc tak...

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

Voborníková: A teď se vyspím! Budu připravená i na olympiádu, říká Plecháčová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Julia Simon is back! hřímal hlasatel ve Vysočina Areně, když francouzská biatlonistka převezla své soupeřky a doběhla si v hromadném závodě pro své už čtvrté vítězství v Novém Městě. V závěrečném...

Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlava se v první hokejové lize po výhře 3:1 nad Sokolovem vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

United otočili šlágr s Arsenalem. Aston Villa zdolala Newcastle, slaví i Chelsea

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United se raduje z vítězného gólu v utkání...

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve šlágru 23. kola anglické ligy na půdě vedoucího Arsenalu 3:2, náskok londýnského celku v čele tabulky se tak snížil na čtyři body. Aston Villa triumfovala...

Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Počtvrté byl útočník hokejových Ocelářů Třinec Vladimír Dravecký na střídačce v roli asistenta trenéra. A konečně se dočkal výhry. Třinečtí ve 45. kole extraligy po třech prohrách zabrali a porazili...

