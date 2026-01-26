Obhájkyně titulu Keysová na Australian Open končí, padla s Pegulaovou

Jednatřicetiletá Pegulaová měla zápas pod kontrolou. Rychle odskočila na 4:1 a úvodní set vyhrála za 32 minut. Podobný průběh měla i druhá sada, v jejímž úvodu nasazená devítka Keysová dvakrát ztratila servis. Pegulaová sice jednou přišla o podání, ale další komplikace nepřipustila.
Keysová uznala, že její soupeřka diktovala tempo. Litovala nevyužitích nadějných momentů ve druhé sadě. „Byly tam nějaké šance na brejk, s nimiž jsem nebyla úplně spokojená, dělala jsem rychlé chyby a nehrála jsem ty nejlepší míče v důležitých chvílích,“ uvedla.
Mezi nejlepší osmičkou ženské dvouhry ji čeká další americký souboj tentokrát s výše postavenou Anisimovovou. Ta pro sebe první set v souboji s přemožitelkou Lindy Noskové rozhodla v tiebreaku, který vyhrála 7:4. Ve druhé sadě odskočila na 4:2 a utkání hladce dopodávala do konce.
Do čtvrtfinále mužské dvouhry postoupil pátý nasazený Lorenzo Musetti. Třiadvacetiletý Ital, který ve 3. kole v pětisetové bitvě udolal Tomáše Macháče, přehrál hladce 6:2, 7:5 a 6:4 Američana Taylora Fritze. Vysloužil si tím duel se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem Novakem Djokovičem, kterého kvůli zranění pustil bez boje mezi posledních osm český tenista Jakub Menšík.
V ženské dvouhře dnes bude hrát o postup ještě mimo jiné nasazená dvojka Iga Šwiateková z Polska. V mužském pavouku bude o čtvrtfinále bojovat vítěz Australian Open z posledních dvou let Jannik Sinner.
Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů:
Juniorky:
Čtyřhra - 1. kolo: