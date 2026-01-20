Osmnáctiletá Valentová se do grandslamové soutěže dostala poprvé přímo, ve světovém žebříčku jí patří 54. místo. V prvním kole čelí domácí nasazené třicítce Maie Jointové, kterou žene bouřlivé publikum.
S o rok starší soupeřkou hraje poprvé, na přípravných turnajích před grandslamem nasbírala Valentová skóre 3:2.
V případě výhry čeká Siniakovou světová čtyřka
Siniaková soupeří s Maďarkou Pannou Udvardyovou, proti níž je velkou favoritkou. Jde o souboj 45. tenistky žebříčku proti devadesáté. Ani tyto dvě hráčky se spolu ještě neutkaly, vítězku ve druhém kole čeká světová čtyřka Amanda Anisimovová.
Bejlek může vyzvat obhájkyni
Soupeřkou Bejlek je Američanka Ashlyn Kruegerová, s níž má vzájemnou bilanci 1:1. Šance jsou tedy vyrovnané, i když devatenáctiletá Češka v pořadí figuruje o skoro třicet míst níže. Úspěšnější z tenistek může v dalším zápase narazit na obhájkyni titulu Madison Keysovou.
Plíšková proti šampionce US Open 2017
Po skoro rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kotníku se mezi elitu vrací Karolína Plíšková. Od předloňského US Open odehrála jen tři zápasy na menších turnajích a v Melbourne se utkává se Sloane Stephensovou.
Ani americká vítězka US Open 2017 nezažívá ideální období, v žebříčku je až na 1102. místě a v Melbourne prošla kvalifikací. Třiatřicetiletá Češka měla v Austrálii hrát v Brisbane i Adelaide, ale na kurt ji nepustily potíže s lýtkem.
Menšík v akci tři dny po zisku titulu
Coby šampion generálky v Aucklandu vstupuje do Australian Open Menšík. Turnajová sedmnáctka tři dny po vítězném finále na Novém Zélandu hraje se Španělem Pablem Carreňem, s nímž má pozitivní bilanci 2:0. Vítěz v dalším kole změří síly s jedním z mladých kvalifikantů – s Reiem Sakamotem, nebo Španělem Rafaelem Jodarem.
Naváže Fruhvirtová na kvalifikaci?
Fruhvirtová se do hlavní soutěže probila z kvalifikace, v níž všechny tři duely vybojovala ve třech setech. V prvním kole hlavní soutěže čelí 86. hráčce žebříčku Lulu Sunové z Nového Zélandu, sama je na 132. pozici.
Bartůňková proti bývalé Rusce
Devatenáctiletá Bartůňková také prošla kvalifikací a v hlavní soutěži grandslamu startuje vůbec poprvé. Proti Darje Kasatkinové, 43. tenistce světa, favoritkou není, ale může překvapit. Její soupeřka loni obdržela australské občanství, v posledních měsících se jí moc nedaří.
Macháčovi stojí v cestě zkušený Bulhar
I Macháč se na grandslam naladil trofejí, podmanil si podnik v Adelaide. Formu bude chtít potvrdit proti Grigoru Dimitrovovi, bývalou světovou trojku v jediném dosavadním zápase předčil. Mírným favoritem je český tenista, v případě výhry si může zahrát se Stefanosem Tsitsipasem.
Kopřiva usiluje o druhou grandslamovou výhru
Znovu po dvou měsích si Kopřiva zahraje s Němcem Janem-Lennardem Struffem. V listopadu momentálně 86. hráči světa jasně podlehl, teď doufá v lepší výsledek. V žebříčku je těsně za první stovkou, ale do hlavní soutěže se dostal přímo. V Melbourne ji okusí podruhé.
Co dalšího nabízí 3. den Australian Open?
- Turnaj zahájí šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner, světové pětky Lorenzo Musetti a Jelena Rybakinová či někdejší šampionka Naomi Ósakaová.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
