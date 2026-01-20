Australian Open ONLINE: Z devítky Čechů začínají Bejlek, Siniaková a Valentová

Autor: ,
Sledujeme online   1:00
Velmi nabité úterý mají čeští tenisté na Australian Open. Na kurtech se jich objeví hned devět: jako první jdou do akce Tereza Valentová, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková, později nastoupí Jakub Menšík, Karolína Plíšková, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.

Tereza Valentová dobíhá k míči ve druhém kole US Open. | foto: AP

Osmnáctiletá Valentová se do grandslamové soutěže dostala poprvé přímo, ve světovém žebříčku jí patří 54. místo. V prvním kole čelí domácí nasazené třicítce Maie Jointové, kterou žene bouřlivé publikum.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Maia Jointová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

S o rok starší soupeřkou hraje poprvé, na přípravných turnajích před grandslamem nasbírala Valentová skóre 3:2.

V případě výhry čeká Siniakovou světová čtyřka

Siniaková soupeří s Maďarkou Pannou Udvardyovou, proti níž je velkou favoritkou. Jde o souboj 45. tenistky žebříčku proti devadesáté. Ani tyto dvě hráčky se spolu ještě neutkaly, vítězku ve druhém kole čeká světová čtyřka Amanda Anisimovová.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Panna Udvardyová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Bejlek může vyzvat obhájkyni

Soupeřkou Bejlek je Američanka Ashlyn Kruegerová, s níž má vzájemnou bilanci 1:1. Šance jsou tedy vyrovnané, i když devatenáctiletá Češka v pořadí figuruje o skoro třicet míst níže. Úspěšnější z tenistek může v dalším zápase narazit na obhájkyni titulu Madison Keysovou.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Ashlyn Kruegerová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Plíšková proti šampionce US Open 2017

Po skoro rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kotníku se mezi elitu vrací Karolína Plíšková. Od předloňského US Open odehrála jen tři zápasy na menších turnajích a v Melbourne se utkává se Sloane Stephensovou.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Sloane Stephensová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Ani americká vítězka US Open 2017 nezažívá ideální období, v žebříčku je až na 1102. místě a v Melbourne prošla kvalifikací. Třiatřicetiletá Češka měla v Austrálii hrát v Brisbane i Adelaide, ale na kurt ji nepustily potíže s lýtkem.

Menšík v akci tři dny po zisku titulu

Coby šampion generálky v Aucklandu vstupuje do Australian Open Menšík. Turnajová sedmnáctka tři dny po vítězném finále na Novém Zélandu hraje se Španělem Pablem Carreňem, s nímž má pozitivní bilanci 2:0. Vítěz v dalším kole změří síly s jedním z mladých kvalifikantů – s Reiem Sakamotem, nebo Španělem Rafaelem Jodarem.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Pablo Carreňo

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Naváže Fruhvirtová na kvalifikaci?

Fruhvirtová se do hlavní soutěže probila z kvalifikace, v níž všechny tři duely vybojovala ve třech setech. V prvním kole hlavní soutěže čelí 86. hráčce žebříčku Lulu Sunové z Nového Zélandu, sama je na 132. pozici.

ONLINE: Linda Fruhvirtová vs. Lulu Sunová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Bartůňková proti bývalé Rusce

Devatenáctiletá Bartůňková také prošla kvalifikací a v hlavní soutěži grandslamu startuje vůbec poprvé. Proti Darje Kasatkinové, 43. tenistce světa, favoritkou není, ale může překvapit. Její soupeřka loni obdržela australské občanství, v posledních měsících se jí moc nedaří.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Darja Kasatkinová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Macháčovi stojí v cestě zkušený Bulhar

I Macháč se na grandslam naladil trofejí, podmanil si podnik v Adelaide. Formu bude chtít potvrdit proti Grigoru Dimitrovovi, bývalou světovou trojku v jediném dosavadním zápase předčil. Mírným favoritem je český tenista, v případě výhry si může zahrát se Stefanosem Tsitsipasem.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Grigor Dimitrov

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Kopřiva usiluje o druhou grandslamovou výhru

Znovu po dvou měsích si Kopřiva zahraje s Němcem Janem-Lennardem Struffem. V listopadu momentálně 86. hráči světa jasně podlehl, teď doufá v lepší výsledek. V žebříčku je těsně za první stovkou, ale do hlavní soutěže se dostal přímo. V Melbourne ji okusí podruhé.

ONLINE: Vít Kopřiva vs Jan-Lennard Struff

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí 3. den Australian Open?

  • Turnaj zahájí šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner, světové pětky Lorenzo Musetti a Jelena Rybakinová či někdejší šampionka Naomi Ósakaová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 1. kolo:

Ženy
Dvouhra - 1. kolo:

Kompletní výsledky 3. dne naleznete ZDE.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kruegerová vs. BejlekTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Kruegerová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 2:2
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Udvardyová vs. SiniakováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Udvardyová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 2:4
  • 100.00
  • -
  • -
Valentová vs. JointováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Valentová vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 0:2
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Plíšková vs. StephensováTenis - - 20. 1. 2026:Plíšková vs. Stephensová //www.idnes.cz/sport
20. 1. 02:30
  • 3.14
  • -
  • 1.37
Menšík vs. Carreno BustaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Menšík vs. Carreno Busta //www.idnes.cz/sport
20. 1. 02:30
  • 1.22
  • -
  • 4.42
Sunová vs. FruhvirtováTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 20. 1. 2026:Sunová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
20. 1. 03:00
  • 1.77
  • -
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Australian Open ONLINE: Z devítky Čechů začínají Bejlek, Siniaková a Valentová

Sledujeme online
Tereza Valentová dobíhá k míči ve druhém kole US Open.

Velmi nabité úterý mají čeští tenisté na Australian Open. Na kurtech se jich objeví hned devět: jako první jdou do akce Tereza Valentová, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková, později nastoupí Jakub...

20. ledna 2026

Ledová nenávist. Podporoval jsi sexuální predátory, říká ona. Jsi lhářka, reaguje on

Premium
Francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron při volném...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Pošesté ovládl evropský šampionát, po čtyřleté pauze od závodů to dokázal i s novou partnerkou, Laurence Fournierovou Beaudryovou. Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron pak v Sheffieldu...

20. ledna 2026

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Šest trojkových pokusů, nula bodů. Krejčímu se nedařilo, Atlanta opět prohrála

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty.

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee neprožil český univerzál povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti...

19. ledna 2026  22:08

Úvodní nominace na Utkání hvězd NBA: Americká dominance je pryč, chybí i James

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks zakončuje v zápase s New York Knicks.

Vedení NBA oznámilo první desítku hráčů pro únorové Utkání hvězd a z poloviny ji tvoří zahraniční hvězdy, které podle zcela nového formátu tradiční exhibice vytvoří výběr světa.

19. ledna 2026  21:44

Házenkáři na ME porazili Ukrajinu, na postup už ale stejně šanci neměli

Český házenkář Dominik Solák zakončuje v utkání s Ukrajinou.

Čeští házenkáři se rozloučili s účinkováním na mistrovství Evropy vítězstvím, v závěrečném utkání základní skupiny C porazili outsidera z Ukrajiny vysoko 38:29. Naději na postup do další fáze...

19. ledna 2026  19:36,  aktualizováno  20:50

Oslava šampaňským se zvrtla. Potřebuju více tréninku, vtipkovala Vonnová

Vonnovou na stupních vítězů v Tarvisiu potrápilo šampaňské

Americká lyžařka Lindsey Vonnová si ve sjezdu Světového poháru v italském Tarvisiu dojela pro třetí místo a po závodě zamířila na stupně vítězek. Během oslav ovšem pobavila fanoušky i soupeřky.

19. ledna 2026  20:39

Premiérové triumfy. Volejbalisty roku 2025 jsou Indra a Brancuská

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Nejlepšími českými volejbalisty roku 2025 jsou Patrik Indra a Monika Brancuská. Oba v anketě Českého volejbalového svazu, jejíž výsledky byly v pondělí vyhlášeny v Praze, zvítězili poprvé. Na trůnu...

19. ledna 2026  20:20

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

18. ledna 2026  22:40,  aktualizováno  19. 1. 19:48

Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open

Představte si, že vám v autě svítí kontrolka motoru. V listopadu a prosinci můžete vozidlu dopřát odpočinek a navštívíte servis, aby trable zmizely. Když upozornění zhasne, plní natěšení se opět...

19. ledna 2026  19:13

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

19. ledna 2026  19:08

Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

Kamila Valijevová nebude kvůli dopingovému nálezu suspendována na ZOH v Pekingu...

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se po odpykání dopingového trestu chystá po téměř čtyřleté pauze k návratu do soutěží. Devatenáctiletá závodnice, jejíž distanc vypršel na konci roku, na...

19. ledna 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.