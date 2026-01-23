Australian Open ONLINE: Projde Muchová do osmifinále? Hraje s Polkou Linetteovou

Autor:
Sledujeme online   5:00
Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Hlavní otázka z českého pohledu pro páteční program Australian Open zní jasně: Postoupí Karolína Muchová do osmifinále? Ve třetím kole soupeří s polskou soupeřkou Magdou Linetteovou, s níž má pozitivní bilanci 3:1, zápas sledujeme v podrobné reportáži. Zbylých šest tuzemských nadějí odehraje třetí kolo v sobotu.

Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve druhém kole Australian Open. | foto: AP

Nasazená devatenáctka Muchová je proti světové padesátce Linetteové velkou favoritkou. I díky vzájemnému skóre – Polku třikrát za sebou porazila beze ztráty setu, naposledy v červnu 2024.

Rodačka z Olomouce v prvním kole vyřadila Jaqueline Cristianovou z Rumunska, poté musela otáčet bitvu proti Američance Alycii Parksové.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Magda Linetteová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Zkušená 33letá Polka na úvod zaskočila turnajovou patnáctku Emmu Navarrovou, poradila si i s jinou Američankou Ann Liovou. Obě protivnice figurovaly v pořadí výše.

Pokud Muchová zvítězí, do osmifinále Australian Open se vrátí po pěti letech. Linetteová hrála v Melbourne v roce 2023 semifinále. Vítězka utkání o další postup zabojuje nejspíš proti světové trojce Coco Gauffové.

Co dalšího nabízí 6. den Australian Open?

  • Třetí kolo odehrají Carlos Alcaraz, domácí Alex de Minaur či Jasmine Paoliniová.
  • Světová jednička Aryna Sabalenková je v osmifinále. Dnes neztratila ani set, proti Potapovové však postup uhrála až ve dvou tie-breacích.
  • Do osmifinále čtyřhry prošly obhájkyně titulu a nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, vypadly naopak Jesika Malečková s Miriam Škoch.
  • V mužském deblu uspěla česká dvojice Petr Nouza a Patrik Rikl a také Adam Pavlásek s Johnem Smithem. Siniaková vstoupí do mixu, v němž spojí síly se Semem Verbeekem.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - 2. kolo
Nouza/Rikl (ČR)- Gonzalez/Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3
Pavlásek (ČR)/Smith (Austr.) - Cabral (9-Port.)/Miedler (9-Rak.) 6:4, 6:4

Ženy
Dvouhra - 3. kolo:

Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková (1-ČR)/Townsendová (1-USA) - Xu/Yang (Čína) 7:6 (9:7), 6:1
Bouzková (ČR)/Klepáčová (Slovin.) - Lamensová (Niz.)/Lysová (Něm.) 5:0 skreč
Katoová (15-Jap.)/Stollarová (15-Maď.) - Malečková/Škoch (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8)

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Kompletní výsledky 6. dne naleznete ZDE.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Muchová vs. LinetteováTenis - - 23. 1. 2026:Muchová vs. Linetteová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.21
  • -
  • 4.62
Plíšková vs. KeysováTenis - - 24. 1. 2026:Plíšková vs. Keysová //www.idnes.cz/sport
24. 1. 01:00
  • 5.90
  • -
  • 1.14
Nosková vs. WangTenis - - 24. 1. 2026:Nosková vs. Wang //www.idnes.cz/sport
24. 1. 01:00
  • 1.43
  • -
  • 2.88
Rybakinová vs. ValentováTenis - - 24. 1. 2026:Rybakinová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
24. 1. 01:00
  • 1.19
  • -
  • 5.06
Mertensová vs. BartůňkováTenis - - 24. 1. 2026:Mertensová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
24. 1. 01:00
  • 1.22
  • -
  • 4.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Australian Open ONLINE: Projde Muchová do osmifinále? Hraje s Polkou Linetteovou

Sledujeme online
Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve druhém kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Hlavní otázka z českého pohledu pro páteční program Australian Open zní jasně: Postoupí Karolína Muchová do osmifinále? Ve třetím kole soupeří s polskou soupeřkou Magdou Linetteovou, s níž má...

23. ledna 2026

Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim

Premium
Český obránce Adam Jiříček na juniorském šampionátu.

Zklamání nezmizelo, jen už není tak silné. Opadlo i kvůli dalším povinnostem, Adam Jiříček po prohraném finále šampionátu dvacítek se Švédskem okamžitě naskočil zpět do rozjeté sezony juniorské OHL....

23. ledna 2026

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté...

22. ledna 2026  21:20,  aktualizováno  23:36

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Krčmář bojoval se stojkou, Hornig s medem. Mráz? Horší je dávat rozhovory

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Téměř šestnáct tisíc lidí se v mrazivý čtvrteční večer sešlo ve Vysočina Areně, aby podpořilo biatlonisty při jednom z posledních závodů Světového poháru před olympijským startem. Pocitová teplota...

22. ledna 2026  21:24

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou sedm zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali tři bezbrankové souboje proti Fenerbahce, Freiburgu a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  22. 1. 21:14

Francouzský večer na Vysočině, Perrot vyhrál vytrvalostní závod. Krčmář dvacátý

Michal Krčmář ve vytrvalostním závodu v Novém Městě na Moravě.

Francouzští biatlonisté ovládli zkrácený vytrvalostní závod mužů v Novém Městě na Moravě, obsadili hned čtyři z prvních šesti míst. Vítězem se stal rychlý a střelecky suverénní Eric Perrot. Z...

22. ledna 2026,  aktualizováno  21:14

USK vyhrál nad Galatasarayem v Eurolize i napodruhé. Rozhodl skvělým úvodem

Awak Kuierová z Galatasaray a Maite Cazorlaová z USK.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve 4. kole nadstavbové části Euroligy na hřišti vedoucího Galatasaraye 71:64 a s bilancí šesti výher a čtyř porážek se vyrovnaly třetímu Bourges. Istanbulský...

22. ledna 2026  17:43,  aktualizováno  20:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Loni v černu vyděsila fanoušky Litvínova zpráva o chystaném zrušení společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize, teď si můžou vydechnout. Akcionáři zrušili formulku v usnesení, které...

22. ledna 2026  20:06

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

20. ledna 2026  22:40,  aktualizováno  22. 1. 19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.