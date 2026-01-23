Nasazená devatenáctka Muchová je proti světové padesátce Linetteové velkou favoritkou. I díky vzájemnému skóre – Polku třikrát za sebou porazila beze ztráty setu, naposledy v červnu 2024.
Rodačka z Olomouce v prvním kole vyřadila Jaqueline Cristianovou z Rumunska, poté musela otáčet bitvu proti Američance Alycii Parksové.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Magda Linetteová
Zkušená 33letá Polka na úvod zaskočila turnajovou patnáctku Emmu Navarrovou, poradila si i s jinou Američankou Ann Liovou. Obě protivnice figurovaly v pořadí výše.
Pokud Muchová zvítězí, do osmifinále Australian Open se vrátí po pěti letech. Linetteová hrála v Melbourne v roce 2023 semifinále. Vítězka utkání o další postup zabojuje nejspíš proti světové trojce Coco Gauffové.
Co dalšího nabízí 6. den Australian Open?
- Třetí kolo odehrají Carlos Alcaraz, domácí Alex de Minaur či Jasmine Paoliniová.
- Světová jednička Aryna Sabalenková je v osmifinále. Dnes neztratila ani set, proti Potapovové však postup uhrála až ve dvou tie-breacích.
- Do osmifinále čtyřhry prošly obhájkyně titulu a nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, vypadly naopak Jesika Malečková s Miriam Škoch.
- V mužském deblu uspěla česká dvojice Petr Nouza a Patrik Rikl a také Adam Pavlásek s Johnem Smithem. Siniaková vstoupí do mixu, v němž spojí síly se Semem Verbeekem.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Čtyřhra - 2. kolo:
Smíšená čtyřhra - 1. kolo:
