Australian Open ONLINE: Druhé kolo odehraje deset Čechů, začíná Menšík

Autor:
Sledujeme online   1:00
Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Ze 32 zápasů druhého kola, které jsou naplánované na čtvrteční program Australian Open, má hned devět české zastoupení. Nabitý den začíná Jakub Menšík, do akce půjdou i Karolína Plíšková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Nikola Bartůňková a Marie Bouzková, Lindu Fruhvirtovou a Terezu Valentovou čeká vzájemný souboj. Všechny duely s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.

Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Menšík se v úterním prvním kole pořádně zapotil, Pabla Carreňu vyřadil až po pěti setech. Nyní čelí dalšímu Španělovi, o rok mladšímu Rafaelu Jordanovi, jenž postoupil z kvalifikace.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Rafael Jordan

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Dvacetiletý reprezentant, který plní roli 17. nasazeného a minulý týden získal titul v Aucklandu, je favoritem. Nicméně se musí mít na pozoru, protože 150. tenista světa Jordan letos vyhrál už deset zápasů.

Naváže Plíšková na cennou výhru?

Plíšková si na úvod poradila s někdejší grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou, šlo o její první výhru na okruhu WTA po skoro roce a půl. Proti Janice Tjenové z Indonésie ji nejspíš čeká ještě složitější úkol.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Janice Tjenová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Soupeřka okupuje 59. pozici žebříčku a v prvním kole vyřadila 22. nasazenou Leylu Fernandezovou. Třiatřicetiletá bývalá světová jednička se s o deset let mladší Tjenovou potkává poprvé.

Nosková proti domácí outsiderce

Stejně jako v prvním kole má Nosková velmi přijatelnou soupeřku. Po Darje Semenisté čelí Australance Tayle Prestonové, až 161. hráčce světa. Pokud nasazená třináctka uspěje, může si zahrát s Jelenou Ostapenkovou.

ONLINE: Linda Nosková vs. Taylah Prestonová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Zaskočí Siniaková světovou čtyřku?

Proti jedné z nejlepších tenistek současnosti půjde Siniaková. Vyzve světovou čtyřku Amandu Anisimovovou, finalistku loňského Wimbledonu i US Open. Jde o jejich premiérové vzájemné utkání, Češka v prvním kole ztratila pouhé tři gamy, moc potíží neměla ani Američanka.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Amanda Anisimovová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Macháč opět proti jednoručnému bekhendu

V prvním kole přešel přes Grigora Dimitrova, nyní se Macháč utká s jiným tenistou s jednoručným bekhendem – Stefanosem Tsitsipasem. I když Řek plní roli 31. nasazeného, momentálně už je v žebříčku výše český tenista, kterému pomohl titul z Adelaide z minulého týdne.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Stefanos Tsitsipas

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Díky tomu by měl mít navrch, i když jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrál v říjnu 2023 Tsitsipas. Vítěz může ve třetím kole vyzvat světovou pětku Lorenza Musettiho.

Valentová proti Fruhvirtové

Derby mladých českých nadějí obstarají osmnáctiletá Valentová a o dva roky starší Fruhvirtová. Favoritkou je mladší z nich, momentálně 54. hráčka žebříčku. Obě zvládly první kolo ve dvou setech.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Linda Fruhvirtová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Letos neporažená výzva pro Bartůňkovou

Při debutu v grandslamové hlavní soutěži Bartůňková vyřadila Darju Kasatkinovou a za odměnu dostává konfrontaci se světovou desítkou Belindou Bencicovou. Devatenáctiletá Češka může proti hvězdné Švýcarce, která letos vyhrála všech šest zápasů, jen překvapit.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Belinda Bencicová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Bouzková proti jedné z favoritek na titul

Podobně je na tom Bouzková, jež zkusí zastavit světovou dvojku Igu Šwiatekovou. Loni i předloni jí hladce podlehla, jak si povede nyní? Do druhého kola Australian Open se probojovala teprve podruhé v kariéře.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Iga Šwiateková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Potrápí Kopřiva Fritze?

Těžkého soupeře má ve druhém kole také Kopřiva. Po zdárném boji s Janem-Lennardem Struffem čelí v John Cain Areně světové devítce Tayloru Fritzovi.

ONLINE: Vít Kopřiva vs. Taylor Fritz

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí 5. den Australian Open?

  • Do třetího kola zasáhnou také vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner, grandslamový rekordman Novak Djokovič či Naomi Ósakaová, která před prvním zápasem zaujala extravagantním nástupem na kurt.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 2. kolo:

Ženy
Dvouhra - 2. kolo:

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Menšík vs. JódarTenis - - 22. 1. 2026:Menšík vs. Jódar //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:3
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Tjenová vs. PlíškováTenis - - 22. 1. 2026:Tjenová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
22. 1. 02:30
  • 1.34
  • -
  • 3.33
Nosková vs. PrestonováTenis - - 22. 1. 2026:Nosková vs. Prestonová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 03:00
  • 1.17
  • -
  • 5.29
Siniaková vs. AnisimovováTenis - - 22. 1. 2026:Siniaková vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 03:30
  • 3.76
  • -
  • 1.28
Macháč vs. TsitsipasTenis - - 22. 1. 2026:Macháč vs. Tsitsipas //www.idnes.cz/sport
22. 1. 04:30
  • 1.56
  • -
  • 2.49
Fruhvirtová vs. ValentováTenis - - 22. 1. 2026:Fruhvirtová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
22. 1. 06:00
  • 4.52
  • -
  • 1.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

20. ledna 2026  22:40,  aktualizováno  22. 1. 1:11

Australian Open ONLINE: Druhé kolo odehraje deset Čechů, začíná Menšík

Sledujeme online
Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Ze 32 zápasů druhého kola, které jsou naplánované na čtvrteční program Australian Open, má hned devět české zastoupení. Nabitý den začíná Jakub Menšík, do akce půjdou i Karolína Plíšková, Linda...

22. ledna 2026

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou sedm duelů a čeká ho už jen jeden na hřišti kyperského Pafosu. Jak si slávisté vedou, kde můžete atraktivní souboje...

9. prosince 2025,  aktualizováno  22. 1.

Otužilec Sadílek byl u obou gólů: Pocity jsou ale smíšené. De Jong? Má noční můra

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z...

Byl u obou slávistických gólů. Dva centry od rohového praporku, dvě branky, které Slavii proti Barceloně v Lize mistrů dlouho držely ve hře. „Jenže teď mám z toho všeho smíšené pocity, protože jsme...

22. ledna 2026

Kane se opět zaskvěl, Liverpool si poradil s Marseille. PSV s Kovářem dostalo tři góly

Střelec Bayernu Harry Kane se prosazuje v zápase s Royale Union SG.

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 7. kole Ligy mistrů porazili Union Saint-Gilloise 2:0, připsali si šesté vítězství a na druhém místě tabulky hlavní fáze už mají jistotu přímého postupu do osmifinále....

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  23:45

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

21. ledna 2026  19:55,  aktualizováno  23:41

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Žádné obraty se nekonaly. V semifinále poháru jsou Pardubice, Opava i Ústí

Opavský pivotman Šimon Puršl u míče

Basketbalisté Pardubic, Opavy a Ústí nad Labem postoupili do semifinále Českého poháru. Všechny tři týmy vyhrály po prvních zápasech i středeční odvety - Pardubice doma nad Olomouckem 92:68, Opava v...

21. ledna 2026  20:20

Pokrytecká WTA? Potřebujeme pomoc, shodují se pobouřené ukrajinské tenistky

Oleksandra Olijnikovová na Australian Open

Když ve středu ukrajinská tenistka Elina Svitolinová ve druhém kole Australian Open zdolala českou rodačku reprezentující Polsko Lindu Klimovičovou, kromě sportu už tradičně promluvila také o své...

21. ledna 2026  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.