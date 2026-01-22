Menšík se v úterním prvním kole pořádně zapotil, Pabla Carreňu vyřadil až po pěti setech. Nyní čelí dalšímu Španělovi, o rok mladšímu Rafaelu Jordanovi, jenž postoupil z kvalifikace.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Rafael Jordan
Dvacetiletý reprezentant, který plní roli 17. nasazeného a minulý týden získal titul v Aucklandu, je favoritem. Nicméně se musí mít na pozoru, protože 150. tenista světa Jordan letos vyhrál už deset zápasů.
Naváže Plíšková na cennou výhru?
Plíšková si na úvod poradila s někdejší grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou, šlo o její první výhru na okruhu WTA po skoro roce a půl. Proti Janice Tjenové z Indonésie ji nejspíš čeká ještě složitější úkol.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Janice Tjenová
Soupeřka okupuje 59. pozici žebříčku a v prvním kole vyřadila 22. nasazenou Leylu Fernandezovou. Třiatřicetiletá bývalá světová jednička se s o deset let mladší Tjenovou potkává poprvé.
Nosková proti domácí outsiderce
Stejně jako v prvním kole má Nosková velmi přijatelnou soupeřku. Po Darje Semenisté čelí Australance Tayle Prestonové, až 161. hráčce světa. Pokud nasazená třináctka uspěje, může si zahrát s Jelenou Ostapenkovou.
ONLINE: Linda Nosková vs. Taylah Prestonová
Zaskočí Siniaková světovou čtyřku?
Proti jedné z nejlepších tenistek současnosti půjde Siniaková. Vyzve světovou čtyřku Amandu Anisimovovou, finalistku loňského Wimbledonu i US Open. Jde o jejich premiérové vzájemné utkání, Češka v prvním kole ztratila pouhé tři gamy, moc potíží neměla ani Američanka.
ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Amanda Anisimovová
Macháč opět proti jednoručnému bekhendu
V prvním kole přešel přes Grigora Dimitrova, nyní se Macháč utká s jiným tenistou s jednoručným bekhendem – Stefanosem Tsitsipasem. I když Řek plní roli 31. nasazeného, momentálně už je v žebříčku výše český tenista, kterému pomohl titul z Adelaide z minulého týdne.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Stefanos Tsitsipas
Díky tomu by měl mít navrch, i když jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrál v říjnu 2023 Tsitsipas. Vítěz může ve třetím kole vyzvat světovou pětku Lorenza Musettiho.
Valentová proti Fruhvirtové
Derby mladých českých nadějí obstarají osmnáctiletá Valentová a o dva roky starší Fruhvirtová. Favoritkou je mladší z nich, momentálně 54. hráčka žebříčku. Obě zvládly první kolo ve dvou setech.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Linda Fruhvirtová
Letos neporažená výzva pro Bartůňkovou
Při debutu v grandslamové hlavní soutěži Bartůňková vyřadila Darju Kasatkinovou a za odměnu dostává konfrontaci se světovou desítkou Belindou Bencicovou. Devatenáctiletá Češka může proti hvězdné Švýcarce, která letos vyhrála všech šest zápasů, jen překvapit.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Belinda Bencicová
Bouzková proti jedné z favoritek na titul
Podobně je na tom Bouzková, jež zkusí zastavit světovou dvojku Igu Šwiatekovou. Loni i předloni jí hladce podlehla, jak si povede nyní? Do druhého kola Australian Open se probojovala teprve podruhé v kariéře.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Iga Šwiateková
Potrápí Kopřiva Fritze?
Těžkého soupeře má ve druhém kole také Kopřiva. Po zdárném boji s Janem-Lennardem Struffem čelí v John Cain Areně světové devítce Tayloru Fritzovi.
ONLINE: Vít Kopřiva vs. Taylor Fritz
Co dalšího nabízí 5. den Australian Open?
- Do třetího kola zasáhnou také vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner, grandslamový rekordman Novak Djokovič či Naomi Ósakaová, která před prvním zápasem zaujala extravagantním nástupem na kurt.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy