Na Australian Open by mohli hrát i neočkovaní tenisté. Ale až po karanténě

Tenisté nenaočkovaní proti koronaviru by přeci jen navzdory předchozím informacím měli dostat víza do Austrálie, aby se mohli v lednu zúčastnit úvodního grandslamu sezony v Melbourne. Na rozdíl od očkovaných ale budou muset absolvovat čtrnáctidenní karanténu. V e-mailu, který pronikl do médií, to napsali představitelé WTA Tour tenistkám.