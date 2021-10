Vzkaz tenistům před Australian Open: Bez očkování nedostanete víza

Vyvolává to otazníky nad startem světové jedničky Novaka Djokoviče, který v minulosti vystupoval proti očkování a nechtěl, aby bylo na tenisovém okruhu povinné. S odkazem na své soukromí odmítá zveřejnit, zda je očkovaný. Řekl ale, že neví, jestli bude na úvodním grandslamu sezony obhajovat titul.



Australská pravidla jsou striktní. „Budete muset mít očkovaní, pokud budete chtít navštívit Austrálii. To je univerzální pravidlo nejen pro tenisty. Myslím tím, že každý návštěvník Austrálie bude muset v sobě mít dvě dávky očkování,“ řekl ministr.



Podle nedávných informací v médiích je mezi tenisovými profesionály asi třetina nenaočkovaných. Vedení ATP i WTA vyzvalo své hráče, aby se naočkovat nechali. Například vítěz US Open Daniil Medveděv nebo světová čtyřka Alexander Zverev se k očkování vyjadřovali skepticky, i když není jasné, jak na tom jsou osobně.

I kdyby nenaočkovaní tenisté dostali víza, stejně by zřejmě nesměli v Melbourne hrát. Představitelé státu Victoria se už dříve nechali slyšet, že pro profesionální sportovce bude povinné očkování a zahraniční tenisté nebudou mít výjimku. Australská tenisová federace, která organizuje Australian Open, jedná s místními úřady o přesných podmínkách pro účast hráčů, fanoušků i členů doprovodu. „Rozumíme tomu, že o detailech týkajících se zahraničních návštěvníků naší země se bude ještě rozhodovat, a doufáme, že dostaneme informace brzy,“ uvedla federace.

Australský ministr zdravotnictví Greg Hunt zdůraznil, že všechna pravidla jsou vedena v zájmu ochrany Australanů. Tato ostrovní země se díky izolaci před okolím a striktním domácím pravidlům včetně dlouhých lockdownů udržela na nízkých číslech nakažených koronavirem i úmrtí na covid-19. Pro australské občany by se měly hranice otevřít během několika týdnů, ale pro ostatní by to mělo nastat až začátkem roku 2022.

Dějiště Australian Open Melbourne je od srpna v další uzávěře kvůli šíření nakažlivější mutace delta. Od pátku by se ale měla pravidla uvolňovat, protože bude ve státě Victoria mezi dospělými požadovaná proočkovanost 70 procent.