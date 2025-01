České šance na AO: proti světové dvojce i možné duely s obhájkyní a Djokovičem

Karolína Muchová (20. nasazená): S Argentinkou Nadií Podoroskou by si v prvním kole měla poradit, hned poté ale může vyzvat někdejší šampionku turnaje Japonku Naomi Ósakaovou.

Dál jí hrozí šestnáctá nasazená Lotyška Jelena Ostapenková a v osmifinále nejspíš její neoblíbená soupeřka Američanka Coco Gauffová. Sezonu zahájila na United Cupu, kde zapsala bilanci 2:2, loni v Melbourne chyběla, neboť se teprve zotavovala ze zranění zápěstí.

Linda Nosková (29. nasazená): Na úvod změří síly s Dánkou Clarou Tausonovou, jež minulý týden ovládla podnik v Aucklandu, už ve třetím kole může narazit na světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Začátek sezony se dvacetileté Češce nevydařil, vyhrála jediný ze tří zápasů, nicméně loni na Australian Open právě ve třetím kole šokovala nejvýše nasazenou Polku Igu Šwiatekovou. Letošní los jí tedy skýtá možnost k napodobení tohoto počinu.

Markéta Vondroušová: Na kurty se minulý týden vrátila po půlroční pauze, během níž byla na operaci s ramenem, jenže hned druhé utkání skrečovala, poranila si levé stehno. Není tedy jisté, jestli se stihne dát do kupy. Do prvního kola vyfasovala úspěšnou kvalifikantku Janu Fettovou z Chorvatska, poté se může střetnout s její krajankou Donnou Vekičovou, turnajovou osmnáctkou.

Česká tenistka Markéta Vondroušová během prvního kola turnaje WTA v Adelaide.

Marie Bouzková: V nové sezoně stihla odehrát už sedm singlových zápasů, v Brisbane se probila do čtvrtfinále. Aby na podobné tažení mohla pomýšlet i na Australian Open, musí v prvním kole zdolat těžkou překážku – nasazenou čtrnáctku Mirru Andrejevovou.

Kateřina Siniaková: Minulý rok ukončila už počtvrté jako deblová světová jednička, čtyřhru na Australian Open ovládla dvakrát a i nyní budou s Američankou Townsendovou patřit k favoritkám. Avšak v singlu se jí v Melbourne dlouhodobě nedaří, nejdále došla do druhého kola. Nyní navíc schytala jeden z nejtěžších možných losů – na úvod změří síly se světovou dvojkou Šwiatekovou.

Sára Bejlek: Jediná česká tenistka, jež zvládla tříkolovou kvalifikaci, si hlavní soutěž úvodního grandslamu roku zahraje už potřetí v řadě. Osmnáctiletá levačka minulý rok vypadla v prvním kole s Kanaďankou Leylah Fernandezovou, předloni skončila na raketě Krejčíkové. Letos se pokusí zdolat Američanku Caroline Dolehideovou.

Jiří Lehečka (24. nasazený): Do nové sezony vlétl ziskem druhého kariérního titulu z okruhu ATP, když minulý týden ovládl turnaj v Brisbane. Místo obhajoby trofeje v Adelaide se přesunul rovnou do Melbourne, kde v prvním kole vyzve domácí divokou kartu Li Tua. Až ve třetím kole by narazil na nasazeného soupeře, v jeho části pavouka se nachází Bulhar Grigor Dimitrov. Pokud by oba postoupili dál, může v osmifinále sehrát derby s krajanem Tomášem Macháčem.

Tomáš Macháč (26.): Na týmovém United Cupu předváděl skvělé výkony. V souboji o postup ze skupiny porazil Poláka Huberta Hurkacze, ale semifinále s Američanem Taylorem Fritzem kvůli křečím skrečoval. Na Australian Open se loni dostal do třetího kola, pokud se stejně daleko podívá i letos, může narazit na držitele 24 grandslamových trofejí Srba Novaka Djokoviče. Pro úvodní kolo mu los přidělil Inda Sumita Nagala.

Tomáš Macháč se natahuje po míči v semifinále United Cupu.

Jakub Menšík: Minulý týden v Brisbane i nyní v Aucklandu prošel do čtvrtfinále, na prvním podniku sezony si zahrál i finále deblu po boku Lehečky. Do melbournského pavouka vstoupí proti gruzínskému kvalifikantovi Nikolozi Basilašvilimu, proti kterému bude favoritem. Ve druhém kole, do kterého se 19letý talent dostal loni, číhá nejspíš nasazená šestka Casper Ruud z Norska.