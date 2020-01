Rosola a Martincovou dělí jedna výhra od účasti na Australian Open

dnes 12:01

Tenisté Lukáš Rosol a Tereza Martincová postoupili do závěrečného 3. kola kvalifikace Australian Open a jedna výhra je tak dělí od startu na prvním grandslamu sezony. Rosol by se mohl do pavouka dvouhry v Melbourne probojovat poprvé od roku 2016, Martincová dokonce poprvé v kariéře.

Čtyřiatřicetiletý Rosol dnes v 2. kole kvalifikace porazil v tříhodinové bitvě 6:7, 7:6, 7:5 Itala Paola Lorenziho. V pátek se brněnský rodák, jemuž aktuálně patří 176. místo v žebříčku, utká se Španělem Pedrem Martínezem o účast v hlavní soutěži. V ní by byl při neúčasti Jiřího Veselého jediným Čechem. Od Wimbledonu 2017 hrál dvojnásobný daviscupový vítěz na grandslamu jen loni na Roland Garros. Kvitovou čeká v Austrálii Siniaková, Plíškovou vyzve Mladenovicová Pětadvacetiletá Martincová se po loňském Wimbledonu a US Open může představit na třetím grandslamu za sebou, ale v Melbourne poprvé v kariéře. V druhém kole 132. hráčka světa zdolala po dvou a půl hodinách 6:1, 5:7, 6:4 Rusku Valerii Savinychovou a čeká ji Italka Elisabetta Cocciarettová. Ve hře o hlavní soutěž Australian Open je ještě Barbora Krejčíková, jež má za sebou kvůli skluzu způsobenému špatným ovzduším a následným deštěm zatím jen první kolo. Pro Zdeňka Koláře a Denisu Šátralovou už kvalifikace skončila. Kvalifikace Australian Open v Melbourne Muži - 1. kolo:

Wolf (USA) - Kolář (ČR) 6:4, 6:2 2. kolo:

Rosol (ČR) - Lorenzi (12-It.) 6:7 (4:7), 7:6 (11:9), 7:5 Ženy - 1. kolo:

Krejčíková (19-ČR) - Bondárová (Maď.) 6:4, 6:0. 2. kolo:

Martincová (23-ČR) - Savinychová (Rus.) 6:1, 5:7, 6:4

Vögeleová (11-Švýc.) - Šátralová (ČR) 3:6, 6:1, 6:2