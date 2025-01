Koučování v tenise? Zmizí podvádění, ale někteří se zlobí: Ničíte krásu sportu

Až v posledních letech mohou při utkáních udílet pokyny, od letoška jejich pravomoci ještě vzrostly. Což ale vyvolává i nesouhlasné názory.

„Tenis je speciální, protože jste během zápasu sami. Proč se snažíte změnit krásu tohoto sportu?“ postěžoval si bývalý desátý hráč světa Denis Shapovalov.

Reagoval na oznámení Mezinárodní tenisové federace, že od sezony 2025 mohou trenéři svěřencům verbálně i gesty krátce radit mezi výměnami a v delších pauzách s nimi komunikovat obšírněji.

V tenise na rozdíl od mnoha jiných sportů neexistuje oddechový čas, při němž mohou aktéři utkání zajít za trenérem a v klidu si s ním pohovořit. S koučováním při zápasech se poprvé začalo experimentovat v roce 2017, do té doby fungovalo v šedé zóně tajných signálů, které mnozí využívali.

Novinka je tedy do značné míry pouze zlegalizováním už zaběhlé praxe, ale někomu se vzrůstající zásahy zvenčí nezamlouvají.

„Můžeme prosím přestat ničit mentální a strategický aspekt sportu jednoho proti jednomu?“ hněval se před letošní sezonou čtvrtý hráč žebříčku Taylor Fritz.

Redakce iDNES.cz se na pravidlo o rozšíření koučování ptala českých tenistů a tenistek a i mezi nimi se objevují rozdílné názory.

„Myslím, že to je přirozený vývoj,“ říká Jiří Lehečka, jenž na grandslamu v Melbourne vypadl v osmifinále právě s Djokovičem.

„Osobně koučink využívám a přijde mi fajn, když můžu taktiku a dění v zápase probrat s trenérem. A že by se kvůli tomu z tenisu víc stával týmový sport, si úplně nemyslím, protože hráč je na kurtu pořád sám a sám musí zápas i odehrát. Naopak mi to přijde jako fajn změna. Víc se ukáže nálada v týmu a může to být něco, co tenis zase posune do budoucnosti.“

Podobně hovoří devatenáctiletý talent Jakub Menšík: „Mně nové pravidlo určitě nevadí, protože s mým trenérem Tomášem Josefusem máme spolupráci hodně postavenou na komunikaci. Když mi řekne nějakou radu nebo tip, tak mi to pomůže. Ale vím, že spoustě lidí to vadí a na kurtu jsou radši sami.“

Mezi ně se řadí další reprezentant Tomáš Macháč: „Nevnímám to jako bonus. S trenérem si taktiku řekneme před zápasem a během něj už se soustředím pouze na hru.“

Rovněž Linda Nosková v zápalu boje nevyhledává tipy u své lavičky. „Když jsem na kurtu, tak nemám potřebu s trenéry komunikovat. Pro některé to může být pozitivní změna, ale já to asi úplně využívat nebudu.“

Jiří Lehečka poslouchá rady od trenéra Michala Navrátila v osmifinále Australian Open.

Podle australského tenisty Johna Millmana větší zapojení trenérů prohlubuje propast mezi těmi hráči, kteří si mohou dovolit platit větší a erudovanější týmy, a těmi, kteří na nejlepší experty nemají.

Mezinárodní tenisová federace si od novinky mimo jiné slibuje, že už se nebudou opakovat podobné dohady jako při ženském finále US Open 2018, v němž Američanka Serena Williamsová dostala za nepovolené koučování trestný fiftýn, proti čemuž důrazně protestovala.

Dalším pozitivním aspektem je, že fanoušci mohou o lítém boji na kurtu, který mnohdy připomíná šachy, při nichž si hráči střeží svá tajemství, získat víc informací.

„Nemyslím si, že to sportu ublíží. Naopak může být zajímavé, když je nějaký hráč emotivnější, můžou vznikat úsměvné historky,“ domnívá se český státní trenér Jan Stočes.

Z tohoto pohledu je velkým lákadlem třeba zmíněná spolupráce Djokoviče a Murrayho. Oba borci mají temperamentní a výbušné povahy, však taky Brita při zápasech hojně zabírají kamery a všímají si jeho gest a výrazů.

A Stočes doplňuje i další výhodu povolení koučinku: „Nebudou se stávat paradoxy, že uvidíte světového trenéra, jak se drbe za uchem a dává tím hráči signál. To do dnešní doby nepatří.“