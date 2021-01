Díky, kouzelníku! Přílet pozitivně testovaného tenisty rozezlil Australany

V zahraničí čekají na návrat desetitisíce Australanů, říkají jim uvěznění. Nesmějí do vlasti, často i se zakoupenými letenkami jako Kemp. To Tennys Sandgren do Austrálie mohl – i přesto, že mu vyšel pozitivní test na koronavirus. „Jsem na palubě. Craig Tiley je kouzelník,“ ocenil šéfa grandslamu.

Americký dvojnásobný čtvrtfinalista Australian Open z let 2018 a 2020 tím korunoval sérii tweetů, v nichž takřka v přímém přenosu popisoval svoji napjatou situaci. V některých se rozezlil v až trumpovsky burácejících sděleních: „Všude je teď tolik virologů z obýváku! Neexistuje jediný dokument, podle něhož bych měl být nakažlivý. Naprosto zotaven!“

Vlastně možná stačilo, kdyby si to nechal pro sebe. Sandgren totiž tvrdí, že pozitivní test mu vyšel kvůli tomu, že už koronavirem onemocněl v listopadu a výsledky testu jsou matoucí kvůli hladině protilátek. I pořadatelé obratem zveřejnili zprávu, která to potvrzuje – s tím, že Sandgren tak jako všichni ostatní musí na 14 dní do karantény a jeho zdravotní stav prozkoumají orgány státu Victoria, jehož je Melbourne metropolí, zvlášť pečlivě.



Také zdůraznili, že absolutní zákaz platí pro ty, jimž vyšla pozitivita čerstvě. Proto naději na jednu ze svých oblíbených akcí prakticky ztratil Andy Murray a Madison Keysová rovnou oznámila: „Jsem velmi zklamaná a už se těším, až se příští měsíc na turnaje vrátím.“

Madison Keysová o Australian Open přijde.

Chceme turnaj. I lepší vládu

Jenže všechna vysvětlení pomohla pouze zčásti, pokud vůbec. Radost z toho, že se sluncem zalitý grandslam má uskutečnit (byť o měsíc později, než je obvyklé, a s kvalifikací odehranou v Dauhá), začíná Australanům kalit pragmatický pohled na věc. Země má extrémně přísná imigrační pravidla; přicestovat je nemožné nejen pro cizince, ale často i pro tamní lidi, třeba Kempa.



„Chceme, aby se turnaj uskutečnil, zároveň je tu čím dál víc otázek o přístupu vlády k hranicím,“ píše v komentáři list Sydney Morning Herald. „Zatímco Rafael Nadal a jiní přilétají chartery a čeká je VIP expresní odbavení, to vše na nemalé náklady australského tenisu, více než 40 tisíc spoluobčanů čeká. Dokud se to nezmění, bude těžké si Australian Open vychutnávat.“

Startuje tím další kapitola těžko řešitelného koronavirového dilematu. Kdo a co má mít přednost? Je grandslam natolik významnou, symbolickou i výnosnou událostí, aby mohl kupit výjimky, dokonce takové jako u Sandgrena? Uspokojivou odpověď ještě nikdo nenašel.

Zatahovací střechu v Rod Lever aréně v Melbourne letos řada tenistů kvůli koronavirové krizi neuvidí...

Díky, že se to vůbec děje

Mezitím se do Austrálie slétla úvodní část ze zhruba 1 200 lidí: hráčů, trenérů, doprovodu, rozhodčích. Charterů bude dohromady patnáct, letadla mohla být zaplněna jen ze čtvrtiny. „Díky všem, že se tohle vůbec může dít,“ napsala na Twitter dvojnásobná melbournská šampionka Victoria Azarenková.

Ne každý však na místo dorazil. Nicolas Massu, kouč vítěze posledního US Open Dominica Thiema, dostal stopku kvůli pozitivnímu testu. Carlos Moya, trenér hrající legendy Rafaela Nadala, dokonce účast vzdal sám pro až příliš striktně nastavená pravidla: „Po dohodě s Rafou jsem se rozhodl neodcestovat. Turnaj budu sledovat na dálku a v citlivé situaci, která ve Španělsku vládne, zůstanu doma se svými dětmi i rodiči. Přeji týmu hodně štěstí.“

Potřebovat ho budou i organizátoři. Hranice, za níž místo očarování z přítomnosti grandslamu nastane v Austrálii rozčarování, je tenká.