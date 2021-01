Přísná karanténa před startem Australian Open by mohla být zmírněna

8:58

Vláda státu Victoria zvažuje možnost, že by za určitých okolností byla tenistům a tenistkám před Australian Open zmírněna stávající přísná karanténa a bylo by jim umožněno trénovat. Úřady to oznámily spolu se zveřejněním tří nových případů nákazy covid-19 mezi účastníky prvního grandslamu sezony.