Duo „Taylorina“ řádí. Siniaková vyhlíží další finále: Plním sny parťačkám i sobě

S Townsendovou si pro grandslamovou trofej dokráčely už na loňském Wimbledonu, v neděli můžou do společné sbírky přidat druhý triumf. Ve finále zabojuje „Taylorina“, jak Siniakovou s Townsendovou pojmenovali fanoušci, proti tchajwansko-lotyšské dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková.

„Ještě nevíme, kdy to přesně v neděli bude, doufám, že před mužským finále,“ přeje si Siniaková. „Pokud až po něm, tak to bude určitě hodně dlouhé. Na sobotu nic speciálního neplánuji, jen trénink. Taková klasická turnajová rutina.“

Jak se vám poslouchá, že odehrajete už dvanácté grandslamové finále?

Krásně, moc to pro mě znamená. Na posledních grandslamech mám skvělou bilanci, jsem hrozně moc ráda, že potvrzuji, že tam patřím. Hrajeme skvěle, tak jsem ráda, že máme šanci na další titul. Budeme se moc snažit, abychom si to užily a hrály pořád dobře. Uvidíme, jak to dopadne.

Semifinálový zápas proti Ruskám byl z vašeho pohledu jaký?

Velice náročný. Bylo to nahoru dolů, ale zvládly jsme ho skvěle. Hrály jsme to, co jsme chtěly, a nakonec jsme výsledek otočily na naši stranu.

Byl to pro vás nejobtížnější zápas tady v Melbourne?

To bych asi neřekla. I kolo předtím s Japonkami jsme se protrápily, to byl taky těžký zápas. Herně to bylo dnes něco jiného, ony toho hodně uhrají zezadu, jsou skvělé singlistky. Musely jsme si utkání vybojovat samy a myslím, že se nám to povedlo.

Lépe se vám dařilo uhlídat brejkbolové situace, proměnily jste čtyři, zatímco soupeřky jen dvě.

Bylo super, že jsme se pořád držely ve hře, tlačily jsme je. I když se zápas nevyvíjel naším směrem, stále jsme na ně vyvíjely tlak. Věřily jsme, že i když jsme druhý set nedoservírovaly, tak je můžeme brejknout. Hrály jsme každý míč a zlomily jsme to.

Překvapily vás Rusky něčím?

Ani ne. Věděly jsme, co můžeme očekávat. A taky to tak vypadalo. Jsou kvalitní hráčky, schopné zahrát všechno. A s tím jsme počítaly. Párkrát nás překvapilo spíš sluníčko.

Jak to?

V prvním setu jsme měly náskok brejku, ale v gamu, kdy jsme o něj přišly, jsem měla trochu problémy se sluníčkem. A shodou okolností, když nedoservírovala Taylor, tak to měla stejně. Člověk pak trochu upravuje, kam bude servírovat a pohybovat se, aby to měl jednodušší.

S Taylor vám spolupráce evidentně sedí, ze tří společných grandslamů jste už podruhé ve finále.

Máme super tým a super atmosféru, na zápasech i na tréninku. Je to takové dost na volné noze, což nám sedí. Taylor trošku pracuje na své češtině, už přidala „Pojď, pojď!“ Stále mluvíme víc anglicky, ale říkala, že se musí v češtině určitě ještě zlepšit.

Učí se něco i od vás?

Snad nepochytila nějaká sprostá slova. Ale žádné učení jsme neměly, na tom asi musíme zapracovat.

Cítí ve vás parťačka oporu?

Myslím, že ano. Je samozřejmě hrozně příjemné, když se na mě parťačky koukají a říkají: „Ty to máš všechno s přehledem, nejsi vůbec nervózní.“ Jsem na sebe moc pyšná, že můžu být oporou. Možná plním sny parťačkám, ale i sobě.