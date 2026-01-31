České finále juniorské čtyřhry na Australian Open ovládly sestry Kovačkovy

Sestry Kovačkovy získaly druhý společný grandslamový titul v juniorské čtyřhře, loni zvítězily na US Open. Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál, naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové (nyní Škoch).
Sedmnáctiletá Alena uspěla na juniorských grandslamech potřetí, má také deblový titul z Wimbledonu 2023, který vyhrála po boku Laury Samson. Heřmanová s Žoldákovou se do finále juniorského grandslamu dostaly poprvé.
České finále v grandslamové čtyřhře juniorek se uskutečnilo poprvé. Na Australian Open bojovaly o titul tenistky z jedné země naposledy v roce 1988, kdy měl závěrečný zápas ryze domácí složení.
V mužské čtyřhře zvítězili Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski, ve finále zdolali australskou dvojici Jason Kubler, Marc Polmans 7:6, 6:4.
Šestí nasazení Harrison a Skupski, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Petra Nouzu a Patrika Rikla, uspěli po hodině a 49 minutách, pomohlo jim také jedenáct es. Jednatřicetiletý Harrison získal první grandslamový titul z mužské čtyřhry, o pět let starší Skupski slavil podruhé. Před třemi lety triumfoval po boku Nizozemce Wesleyho Koolhofa ve Wimbledonu. V All England Clubu vyhrál také dvakrát mix s Američankou Desirae Krawczykovou.
První společný grandslamový titul vybojovaly na letošním Australian Open také Elise Mertensová a Čang Šuaj. Belgicko-čínský tenisový pár porazil v sobotním finále rovněž 7:6, 6:4 srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Třicetiletá Mertensová, která nahradí Kateřinu Siniakovou v čele deblového žebříčku, získala ve čtyřhře šestý titul z turnajů velké čtyřky a třetí z Australian Open. Vyhrála ho také s Běloruskou Arynou Sabalenkovou v roce 2021 a předloni se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.
Čang Šuaj má třetí grandslamovou trofej ze čtyřhry, v Melbourne uspěla podruhé. Před sedmi lety triumfovala s domácí Samanthou Stosurovou. Sedmatřicetiletá Číňanka získala druhý triumf v sezoně, před Australian Open zvítězila se Siniakovou v Adelaide.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Juniorky