Tenis nesnášela, na kurtu klela. Teď ale sokyně Muchové dozrála v eso

Výše popsanou příhodu Bradyová nedávno prozradila webu tennis.com a přidala spoustu dalších detailů. „Nebyla jsem zrovna vzorné dítě. V juniorkách jsem si připadala jako vyvrhel. Při vstupu mezi profesionálky jsem úplně ztratila sebevědomí, nebyla jsem připravená.“

Na tiskové konferenci v Melbourne zase naplno uvedla: „Když jsem byla malá, nesnášela jsem koukání na tenis a upřímně, hraní mě nebavilo o moc víc.“

Jennifer Bradyová na Australian Open.

A vida, kde teď je! V 25 letech vystřelila do absolutní špičky. Semifinále si zahrála už loni na US Open, ve stejné fázi grandslamu je také v Melbourne. V live žebříčku WTA už poskočila na 15. místo, dospívá.

Muchovou čeká pořádná šichta, což dobře ví: „Jen je opravdu dobrá tenistka. Umí dávat rány, je rychlá, má za sebou výborné zápasy. Těším se na velkou bitvu.“

ONLINE: Muchová vs. Bradyová Začátek duelu je naplánován na čtvrtek 5:30 SEČ

Ta propukne ve čtvrtek ráno českého času, přitom ještě před pár lety by podobné výsledky u Bradyové působily jako sci-fi. Když se její rodina kvůli práci přestěhovala na Floridu, začala s tenisem v akademii legendy Chris Evertové. Zaujala klukovským stylem - i absencí entuziasmu.

„Velmi talentované ruce, velké údery, ale absolutně žádná koncentrace,“ vzpomínala Evertová pro tennis.com. „Netušila, jak to vyřešit, sama se z tohoto bludného kruhu neuměla dostat. Chyběla jí vyrovnanost.“

Její vrstevnice Madison Keysová tou dobou za sebou měla finále US Open, Bradyová stagnovala. Klíčovým momentem se stal podzim 2019, kdy se před turnajem v Pekingu dala dohromady s německým koučem Michaelem Gesererem.

„Upřímně, do té doby jsme spolu neprohodili jediné slovo a naši spolupráci jsme řešili přes prostředníka,“ líčila v Melbourne. „Takže první setkání bylo extrémně divné, já se na nic neptala a prostě jsem mu začala věřit: OK, je to dobrý chlap, dobrý trenér, ať mi řekne cokoli, já to udělám.“

Sousloví o německé disciplinovanosti může znít jako klišé, Bradyová by ho však okamžitě podepsala.

„Dodal mému životu strukturu, na kurtu i mimo něj,“ oceňuje; sama ostatně tvrdí, že byť se jí myšlenky v mládí často rozlétávaly do všech stran, pokyny oblíbených trenérů měla a má za svaté: „Když mi takový člověk řekne, že mám běhat ze strany na stranu pět hodin v kuse, udělám to. A bez stížností.“

Najednou tak přeskakuje s lehkostí i pořádné klády na sportovní cestě. V Melbourne třeba zvládla bez větších potíží čtrnáctidenní tvrdou karanténu: „Mohla jsem se udržovat v kondici a v dnešním světě jsou o dost horší věci, než být zavřená na dva týdny na hotelu. Snažila jsem se zůstat pozitivní.“

Proměna je dokonána.

„Tenis miluje. Ujasnila si, že je to věc, kterou chce v životě dělat, a tak se sportu věnuje na sto procent,“ oceňuje Geserer. „Touží se zlepšovat, chce se učit. Není ochotná proplýtvat ani minutu tréninku. Což je v mých očích pozoruhodné.“

A do toho Bradyové zůstávají sympatické jiskry v očích. Za jednu ze svých nejoblíbenějších tenistek na okruhu bez váhání označila svébytnou Sie Šu-wej a chechtala se: „Sie je charakter, i když dost zvláštní. Když jsem proti ní hrála, je jako osina v zadku; nikdy nevíte, co udělá v příští výměně. Podle mě to neví ani ona sama!“

Zábavná umí být i na sociálních sítích, kde okomentuje prakticky cokoli. „Jsem pro každou srandu a rozhodně se považuji za internetového trolla,“ culí se. „Doufám, že vás nebudu nikdy nudit.“

Na kurtu nenudí rozhodně - a k tomu vítězí. Muchová je ve střehu už teď.

