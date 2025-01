POHLED: Po 16 letech jediná Češka ve druhém kole? Žádná krize, jen varování

Muchová svou osamělost komentovala slovy: „Jediná Češka ve druhém kole zní opravdu strašně. Někdy nás bývá na turnaji ve druhém kole třeba i deset a teď jsem tady sama.“

Že by snad na tuzemský ženský tenis přišla krize?

Používat tyto chmurné závěry po jednom slabším grandslamu, který navíc teprve začal, by bylo vskutku troufalé a také nemístné.

Vždyť Češky od Roland Garros 2021 slavily tři singlové grandslamové tituly a další dvě finále.

Zároveň je ale faktem, že momentálně se ne vše daří tak, jak by mělo a jak by si samy hráčky představovaly.

V Melbourne chybí zraněná světová desítka Barbora Krejčíková, rovněž kvůli zdraví se v úterý těsně před zápasem odhlásila Markéta Vondroušová.

Tyto dvě šampionky scházejí, doplácejí na křehké tělo, které do značné míry způsobuje nevyrovnanost jejich výkonů. Umí vyhrát Wimbledon, ale pak se jim buď dlouho nedaří, nebo kvůli zdraví několik měsíců úplně absentují.

Doléčit se nestihla ani Karolína Plíšková.

Kateřina Siniaková s Marií Bouzkovou schytaly do prvního kola nasazené a rozjeté soupeřky (Igu Šwiatekovou a Mirru Andrejevovou), kterým vzdorovaly, ale nakonec podlehly.

Brzký výpadek tak mrzí hlavně u dvacetileté Lindy Noskové, jež má potenciál nejcennější trofeje rovněž získávat, ale potřebuje si ustálit cestu, kudy se za nimi vydá. Přestože se loni usadila v první třicítce žebříčku, chtěla v přípravě pod vedením zkušených trenérů Krupy a Kotyzy změnit techniku úderů, aby byla ještě lepší, avšak novinka jí nesedla.

„V Austrálii jsem se vrátila ke staré verzi. Teď se na kurtu hledám a trochu i trápím,“ hlesla po porážce s Clarou Tausonovou.

Je škoda, že osmnáctiletá Sára Bejlek nenavázala na formu z kvalifikace a v pondělí proti Caroline Dolehideové ani na pátý pokus nezískala premiérovou grandslamovou výhru.

Právě od mladých nadějí se bude čekat čím dál víc.

Sestry Linda a Brendy Fruhvirtovy letos v Melbourne vypadly už v kvalifikaci, na hlavní soutěže čtyř nejprestižnějších turnajů by brzy měly útočit Dominika Šalková, Tereza Valentová či Laura Samson.

Ano, nadějná jména se v Česku hojně vyskytují, ale je před nimi ještě hodně práce, než se v širší špičce nadobro ustálí.

Zároveň není nutná bezprostřední generační výměna, neboť Krejčíkové je 29, Muchové o rok méně, Noskové dvacet a Vondroušové 25.

Z pohledu konzistentnosti chybí stálice minulých let Petra Kvitová, jež zatím neoznámila, zda se po mateřství na kurty vrátí, a Plíšková.

Australian Open 2019 v jejich podání, kdy se obě protloukly do semifinále, zatím zůstává nevyrovnaným počinem. Byť dvě čtvrtfinalistky měly Češky třeba loni v Melbourne či na US Open 2023.

Nedávná tažení za tituly Krejčíkové (Roland Garros 2021 a Wimbledon 2024) a Vondroušové (Wimbledon 2023) i průnik Muchové do finále Roland Garros 2023 se poměrně brzy proměnily v osamělé výpravy těchto tenistek.

Pouze Plíšková měla při cestě do finále travnatého grandslamu 2021 ještě čtvrtfinálovou společnost Muchové.

Největší úspěchy posledních let jsou tedy spíše vystřelením jedné hráčky, než že by čtyři Češky pravidelně postupovaly do osmifinále, načež by jedna z nich pokračovala ještě dál.

Tuzemské tenistky pořád mají v první padesátce světového žebříčku velmi slušných sedm zástupkyň. I když pokud Muchová nyní na Australian Open nepředvede dalekou pouť, ke které nemá příznivý los, po turnaji nejspíše ztratí vlajku v první desítce.

Jeden chudší grandslam ale neznamená žádnou pohromu. Spíše jde o výstrahu, že časy hojnosti nemusejí trvat věčně.

Ale na druhou stranu rovných 60 grandslamových turnajů v řadě za skoro 16 let, kdy byly ve druhém kole minimálně dvě Češky, také není číslo k zahození.

A jak Muchová správně podotkla: „Zase máme ve druhém kole spoustu kluků.“

Stoprocentní bilance mladého tria Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík slibuje, že český tenis ze světové scény jen tak nezmizí.

Vlastně by pro osvěžení vůbec nebylo špatné, pokud by se v příštích letech ucházeli o grandslamové tituly i muži.