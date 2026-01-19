Tituly? Pouze příprava na hlavní výzvu. Čeští šampioni musí rychle přepnout

Australian Open.
I Menšíkův trenér Tomáš Josefus vzkázal: „Vždycky slavíme pouze do půlnoci, pak už se maximálně soustředíme na další cíle.“
Stejně hektickou sobotu prožil Tomáš Macháč, který triumfoval na jiném podniku ATP 250 v Adelaide.
|
Menšíka nabudili All Blacks. A s Macháčem po 44 letech zopakovali český double
I když to měl do dějiště úvodního grandslamu sezony o něco blíž, zhruba 700 kilometrů, i jeho čeká od úterka fuška.
Vstoupit do Australian Open, tedy jednoho ze čtyř vrcholů roku, jen pár dní poté, co jste ještě hráli jinde?
To může být velmi zrádné.
Český double po 44 letech
I když na generálce získáte titul, ukočírovat emoce a znovu se nastartovat nebývá snadné.
Obzvlášť když máte za sebou čtyři pět vyčerpávajících zápasů. Sice jste rozehraní, ale zároveň unavení, kdežto většina soupeřů dávno piluje formu v Melbourne a zvyká si na tamní prostředí.
Tím vším si nyní Menšík s Macháčem musí projít.
„Teprve poznávají, co je pro ně před grandslamem lepší, jestli hrát turnaj nebo trénovat,“ líčí pro iDNES.cz český daviscupový kapitán Tomáš Berdych. „Každopádně z nich mám radost, odehráli super zápasy.“
Čerství šampioni mají výhodu, že jim v Melbourne vyšel až nejpozdější možný start, tedy v úterý.
Dvacetiletého vítěze z Aucklandu čeká v noci SEČ v prvním kole zkušený Pablo Carreňo, s nímž by si měl poradit. O pět let starší vládce Adelaide bude mít těžšího protivníka. Brzy ráno vyzve bývalou světovou trojku Grigora Dimitrova, jenž se svým jednoručním bekhendem umí pozlobit.
|
Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul
A Španěl ani Bulhar se před českými tenisty rozhodně nerozklepou. Naopak se na ně budou chtít vytáhnout.
Tohle samozřejmě nemají být dopředu chystané alibi pro případ, že by Menšík i Macháč vypadli. Spíš ukázka, jaká úskalí může nabídnout rychlý přesun z menšího podniku na grandslamovou scénu.
Oba Češi v týdnu před Australian Open startovali záměrně.
Mladší z nich chtěl získat zápasovou praxi poté, co ho před United Cupem zbrzdila nemoc. Starší zase potřebuje body, neboť se mu blíží obhajoba loňského titulu z „pětistovky“ v Acapulku.
Z tohoto pohledu jim Auckland, respektive Adelaide vyšly náramně. Využili i slabší konkurence, protože někteří volili radši přípravu na Australian Open. Ale to Menšíkovi s Macháčem jistě nevadí.
Dokonce napodobili 44 let starý počin, kdy dva čeští tenisté v jeden den získali turnajové prvenství – v roce 1982 se to povedlo Ivanu Lendlovi a Tomáši Šmídovi. „To je opravdu unikátní. Ukazuje to, že mužský tenis je u nás na vzestupu,“ podotýká Berdych.
Teď bude důležité, aby se rozjetí Češi podobně předvedli i v Melbourne, kde se soutěží o mnohem více bodů, peněz i prestiže.
Vzpruha pro sebevědomí
„Tohle byla jen přípravná část, která vždycky směřuje k tomu, aby předvedli co nejlepší výkony a výsledky na grandslamu. To jsou v dnešním tenise ty hlavní turnaje, není to o těch malých, byť jsou součástí celé té příjemné skládanky,“ dodává český kapitán.
Sám Menšík v pátek po postupu do finále uznal: „Nejdůležitější je pro mě příští týden, takže tady to beru jako dobré cvičné zápasy.“
|
Dejte nám víc! Proč tenistům nestačí, že jim grandslam rozdá miliardu a půl
Pro oba reprezentanty je velké plus, že svá poslední utkání zvládli. Pokud by finále prohráli, do Melbourne by se jim necestovalo tak snadno. Unavení by byli stejně, ale chyběla by jim euforie z triumfu.
A oba si podnik kategorie ATP podmanili podruhé v životě, což je parádní úspěch. „Potřebovali zase získat sebevědomí,“ připomíná Berdych, že se oběma příliš nevydařila hlavně druhá půle uplynulého roku.
V zimní přípravě na sobě ale zapracovali.
Menšík, šampion loňského Masters v Miami, se vrátil k agresivnímu pojetí a v Aucklandu dával průměrně 16 es na zápas.
Macháč správně vyhodnotil, že loni hrál až příliš exhibicí a někdy do zápasů nastupoval ne zcela připravený. Teď začal spolupracovat s psycholožkou a hned na začátku sezony sklízí úspěch.
Oba jsou stále mladí a spolu s Jiřím Lehečkou dělají Česku skvělou reklamu: všichni tři jsou mezi 25 nejlepšími tenisty světa.
Což je pořádný skok v porovnání třeba s Australian Open 2020, kdy hlavní soutěž nehrál ani jeden našinec. Letos jich nastoupilo pět, z toho dva povzbuzeni čerstvými trofejemi.