Kontroverze v Melbourne. Šwiatekové uznali dvojitý dopad, soupeřka se zlobí

„Ptala jsem se umpirové rozhodčí, jestli se na záběr může znovu podívat, protože mi přišlo, že míček spadl na soupeřčině straně dvakrát. Ale ona mi řekla, že jsem ho odehrála, takže se podívat nemůže,“ líčila Navarrová po porážce na tiskové konferenci.

Fiftýn tak připadl Šwiatekové, jež se po dvojdopadu dostala do lepší pozice a výměnu zakončila křížným bekhendem.

„Upřímně, opakovaný záběr jsem neviděla, nekoukala jsem se na obrazovku, snažila jsem se zůstat soustředěná a nechtěla jsem, aby mi tenhle bod zůstal dlouho v hlavě,“ komentovala Polka. „Nebyla jsem si jistá, jestli to byl dvojdopad, nebo jsem míček trefila rámem rakety.“

Když hráčky za míčem sprintují v plné rychlosti, jen těžko takové detaily samy poznají. „Myslela jsem, že to je práce umpirové rozhodčí, aby na takové momenty upozornila. Taky jsem čekala na rozhodnutí videorozhodčích, ale to nepřicházelo. Tak jsem to vypustila z hlavy,“ líčila Šwiateková.

Není to poprvé, kdy rozhodčí na umpiru či u videa špatně vyhodnotili situaci na kurtu, sporné chvíle se hojně řešily i na minulém grandslamu v New Yorku. I proto čím dál více tenistů a tenistek volá po změně pravidel.

Dvojitý dopad na straně Igy Šwiatekové:

„Hrajeme o tolik, navíc ostatní sporty video mají, i když možná nedisponují tolika finančními zdroji jako tenis. Myslím, že by se tím snížila frustrace hráčů a jejich výbuchy,“ říkala na US Open mladá hvězda Coco Gauffová.

Navíc Australian Open bylo v roce 2021 prvním grandslamem, který zrušil čárové rozhodčí a zavedl takzvaný Hawk-Eye Live, tedy systém kamer, které sledují, jestli míč dopadl do kurtu, nebo ne.

Jistě, můžete namítat, že kdyby bod připadl ve prospěch Navarrové, na výsledku celého čtvrtfinálového utkání by se nic nezměnilo. I když se sama dušovala, že ji sporný okamžik nerozhodil, v dalším průběhu už neuhrála ani game. Jenže Američanka ani nedostala možnost video využít, jelikož výměnu ihned po dvojdopadu nepřerušila a míček odehrála.

„Myslím, že to by se mělo změnit, měli bychom mít možnost přezkoumání, i když jsme ve výměně pokračovali,“ namítala Navarrová. „Všechno je strašně rychlé, vidíte, že rozhodčí na chybu nereaguje, můžete hru zastavit, ale někde v hlavě máte myšlenku, že výměnu můžete vyhrát i tak.“

Šwiateková tak vyhraněný názor nemá. „Nikdy jsem o tom dopodrobna nepřemýšlela, musela bych to více analyzovat. Je to poprvé, co se mi něco takového stalo, takže nevím,“ odpovídala opatrně. „Ale myslím, že času na sestavení pravidel už měli dost, kdyby byla nějaká lepší možnost, už by s ní přišli. Ale asi by se nad tím měli zamyslet.“

Polka díky výhře postoupila do čtvrtečního semifinále, ve kterém vyzve další Američanku Madison Keysovou. A pokud bude nadále suverénní, může si dokráčet až pro premiérový titul z Australian Open.