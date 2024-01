ONLINE: Sabalenková hraje ve finále Australian Open proti Čeng Čchin-wen

Sabalenkové se poslední dobou na velkých turnajích daří. Na grandslamech se Běloruska šestkrát po sobě prodrala mezi nejlepší čtyřku a nyní si potřetí zahraje i finále. Loni v Melbourne získala první a zatím jediný titul a teď je velmi blízko k tomu, aby své portfolio trofejí rozšířila.

ONLINE: Čeng Čchin-wen vs. Aryna Sabalenková Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Na letošním Australian Open je světová dvojka suverénní – v šesti dosavadních zápasech neztratila ani set, třikrát nadělila svým soupeřkám kanára a pouze jednou, v semifinále proti Coco Gauffové, musela rozhodnout až v tiebreaku.

Naváže na svou herní pohodu i v posledním utkání turnaje? Proti Čeng Čchin-wen je Sabalenková, která cestou do finále vyřadila i dvě Češky Brendu Fruhvirtovou a Barboru Krejčíkovou, velkou favoritkou.

Číňanka hraje letos v Melbourne nejlepší grandslam své kariéry. Její cesta turnajem nebyla na rozdíl od Bělorusky tak dominantní, ostatně polovinu zápasů rozhodla až ve třetím setu, postupem do finále však výrazně posunula své kariérní maximum.

Tím dosavadním bylo čtvrtfinále na loňském US Open, kde shodou okolností podlehla právě Sabalenkové. Patnáctá tenistka žebříčku má tudíž před sebou jedinečnou možnost odvety. Pokud by soupeřku dokázala zaskočit, pozvedla by nad hlavu svůj nejcennější sportovní titul.

Zářijové čtvrtfinále v New Yorku je zatím jediným vzájemným duelem obou tenistek, dnes v Melbourne se utkávají podruhé.

Před finále dvouhry žen v Areně Roda Lavera neúspěšně bojoval o juniorský titul sedmnáctiletý Čech Jan Kumstát.