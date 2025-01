Australian Open ONLINE: Macháč hraje druhé kolo, nastoupí i Lehečka či Muchová

Zatímco řady českých žen v Melbourne hned zkraje turnaje výrazně prořídly, muži v prvním kole zapsali stoprocentní bilanci. Všichni tři se proto postupně protočí na kurtech i dnes.

ONLINE: Reilly Opelka vs. Tomáš Macháč Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Macháč jakožto první český zástupce jde do zápasu v pozici mírného favorita. Opelka však může být ošemetným soupeřem – přestože na větší grandslamový úspěch dosud nedosáhl, na okruhu je protřelým hráčem a v generálce v Brisbane ukázal solidní formu. Na jeho nízké postavení v žebříčku (170. pozice) mají vliv i nedávné zdravotní potíže.

Už v prvním kole byl Macháč favoritem a Sumita Nagala z Indie hladce přehrál ve třech setech, 211 centimetrů vysoký obr Opelka k postupu potřeboval o jednu sadu více.

Pokud český tenista postoupí do třetího kola, vyrovná své loni vytvořené maximum na Australian Open a může si vysloužit utkání s Novakem Djokovičem, jehož čeká Portugalec Jaime Faria.

Lehečka také podruhé v roli favorita

Lehečka v prvním kole zvládl duel proti Australanu Li Tuovi, jenž byl sice outsiderem, ale v zádech měl podporu domácího publika. Také nyní proti Hugovi Gastonovi je český bojovník jasným favoritem – Francouz drží výrazně nižší postavení v žebříčku (81. místo), navíc se mu dosud na grandslamech mimo rodnou zemi příliš nedařilo a nikdy na nich nepřešel přes druhé kolo.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Hugo Gaston Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

To Lehečka je v jiné pozici. Loni se sice v Melbourne poroučel ve druhém kole, o rok dříve však na Australian Open prošel do čtvrtfinále, což je dodnes jeho maximum napříč všemi grandslamy. Dokáže se dnes tomuto počinu o kousek přiblížit? První vzájemný zápas s Gastonem napoví.

Muchová jde na dvojnásobnou šampionku

Poslední česká tenistka v ženském singlu Muchová má před sebou výzvu v podobě Naomi Ósakaové. Časy, kdy někdejší světová jednička na ženském okruhu dominovala, jsou sice pryč, avšak na tvrdých kurtech se Japonce (51. místo v žebříčku) v průběhu kariéry dařilo a právě v Melbourne získala dvě ze čtyř grandslamových trofejí.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Češka se proto musí mít na pozoru, aby potvrdila roli mírné favoritky a navázala na jasnou výhru z prvního kola proti Argentince Nadii Podoroské. Dosud se Muchová a Ósakaová utkaly třikrát, přičemž ve dvou případech se radovala česká hráčka – naposledy loni ve druhém kole US Open.

Menšík vyzve světovou šestku

České účinkování ve středečním singlovém programu uzavře Menšík, který má zároveň nejtěžšího soupeře ze všech Čechů ve druhém kole – světovou šestku Caspera Ruuda.

ONLINE: Casper Ruud vs. Jakub Menšík Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Norský tenista sice trochu nečekaně postoupil z prvního kola až po pětisetové bitvě, nic to však nemění na tom, že jde o trojnásobného grandslamového finalistu s vysokými ambicemi.

Menšík v úvodním kole vyřadil Nikoloze Basilašviliho z Gruzie ve čtyřech setech a také při své druhé účasti na Australian Open postoupil do druhého kola. V případě výhry nad světovou šestkou nejenže by si připsal cenný kariérní skalp, ale zároveň by posunul své maximum v Melbourne. Oba tenisté proti sobě hrají poprvé.

Do středečního programu Australian Open zasáhne také několik favoritů na dlouhé setrvání v soutěži. Mezi ženami jsou to například Běloruska Aryna Sabalenková či Američanka Coco Gauffová, z mužů jde do akce kromě Ruuda kupříkladu Španěl Carlos Alcaraz. Všichni jmenovaní hrají proti nenasazeným soupeřům.

V Melbourne postupně začínají také deblové turnaje, během středy do nich zasáhnou Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Anna Sisková, Petr Nouza a Patrik Rikl.