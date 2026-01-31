Sedmadvacetiletá světová jednička Sabalenková se v Melbourne dostala do čtvrtého finále po sobě. Zatímco v letech 2023 a 2024 turnaj ovládla, loni v duelu o titul prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Rodačka z Minsku se s o rok mladší Rybakinovou, která v pořadí zaujímá pátou pozici, utkává popatnácté, zatím s ní má bilanci 8:6. Před třemi lety ji ve finále Australian Open porazila 4:6, 6:3 a 6:4, v posledním vzájemném utkání ve finále loňského Turnaje mistryň s ní prohrála 3:6 a 6:7.
ONLINE: Aryna Sabalenková vs. Jelena Rybakinová
Finále Australian Open sledujeme v podrobné reportáži.
Po téměř 18 letech na sebe v grandslamovém finále narážejí hráčky, které v průběhu turnaje neztratily ani set. Naposledy se to povedlo americkým sestrám Sereně a Venus Williamsovým ve Wimbledonu 2008.
„Oproti roku 2023 jsme obě jiné hráčky. Prošly jsme si řadou věcí a jsme psychicky i fyzicky mnohem silnější. Hrajeme lepší tenis, bude to úplně jiný zápas,“ předeslala Sabalenková.
Pátým grandslamovým titulem se může zařadit po bok Martiny Hingisové či Marie Šarapovové. V Melbourne vyhrála 26 z posledních 27 zápasů, grandslamové finále na tvrdých kurtech hraje posedmé za sebou.
|
Sabalenkovou naštvalo, že jí sebrali bod za hekání. Rybakinová vyhlíží odplatu
Pro Rybakinovou je to teprve třetí duel o jeden z nejprestižnějších tenisových pohárů. Ve Wimbledonu 2022 uspěla a od porážky se Sabalenkovou před třemi lety na Australian Open se do žádného dalšího finále až dosud nedostala.
Jak jejich odveta dopadne?
Vítězka si přijde na 4,15 milionu australských dolarů (asi 59,6 milionu korun), poražená finalistka získá poloviční odměnu.