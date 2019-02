Král Djokovič vyučoval. Rozdrtil Nadala a je vítězem Australian Open

Za celý zápas ztratil na servisu třináct fiftýnů. Čelil jedinému brejkbolu. Dopustil se pouhých devíti nevynucených chyb. Vítězných úderů nastřádal 34.

Srb Novak Djokovič se v melbournském finále vypjal k famóznímu výkonu, nad Španělem Rafaelem Nadalem hladce zvítězil a po loňském Wimbledonu a US Open ovládl třetí grandslam v řadě.

Celkově přidal do sbírky 15. vavřín z jednoho ze čtyř nejprestižnějších tenisových podniků. Australian Open ovládl posedmé, víc triumfů zde nikdo jiný nezískal.

„Před rokem jsem podstoupil operaci lokte a teď tu stojím s grandslamovou trofejí. Nemám slov. Děkuji rodině, přátelům, fanouškům i svému týmu, se kterým jsme nakombinovali vítěznou a fungující strategii,“ sdělil Srb poté, co z rukou Ivana Lendla přebral trofej pro vítěze.



Velcí rivalové Djokovič a Nadal ve finále v Melbourne svedli už 53. zápas na okruhu. Srb bilanci upravil na 28:25 ve svůj prospěch, na betonu levorukého Španěla přemohl podevatenácté z 26 zápasů. V grandslamovém finále se střetli poosmé, oba uspěli čtyřikrát.



Suverénní už od začátku

Zaplněné ochozy Arény Roda Lavera byly natěšené na strhující bitvu dvou tenisových velikánů. Světová jednička Djokovič proti druhému hráči žebříčku Nadalovi. Co víc si přát?



V památném finále v roce 2012 se na kurtu mořili téměř šest hodin. Při předávání trofejí jim pořadatelé museli donést židle, fyzické vyčerpání jim ani nedovolilo stát na nohou.

Jenže tentokrát se podobně vyrovnaná bitva neopakovala.

Srbský tenista od úvodu utkání neochvějně mířil za vítězstvím. Nadal z prvních čtrnácti výměn získal jen jednu, přišel hned o svůj první servis a ve zbytku setu nestačil milimetrově přesné a bezchybné Djokovičově hře. I když postupně nabýval na jistotě a svůj servis si hlídal, příležitost vymazat ztrátu brejku nedostal.

Světová jednička totiž v pěti gamech na podání ztratila jediný fiftýn!

Nervózně působící Španěl ani ve druhé sadě nenašel odpovídající protizbraň na galapředstavení rodáka z Bělehradu. V páté hře ztratil podání, Djokovičovo sebevědomí rostlo.

Vzápětí sice Srb zažil při servisu první větší komplikace - Nadal dvakrát vyrovnal na shodu. Ani za vypjatého stavu však Djokovič neklopýtl.

Naopak.

Vytáhl ještě skvostnější údery. Game vyválčil ve svůj prospěch, vzápětí sám soupeře brejknul a druhou sadu dopodával ve velkém stylu - vypálil tři esa za sebou. Za pouhou hodinu a čtvrt tak vedl 2:0 na sety. Ve zmíněném finále z roku 2012 za stejný časový úsek ani neskončila první sada.

Ač Nadal ve třetím dějství ze všech sil bojoval, zkoušel hru zkrátit, nebo okamžitě zariskovat z returnu, na Djokoviče zkrátka neměl. Stoprocentně koncentrovaný Srb odskočil brejkem na 2:1 a náskok si pohlídal až do konce.



Španěl sice měl za stavu 2:3 příležitost poprvé prolomit protivníkův servis. Pokazil ale bekhend do sítě a Djokovič už další komplikace nepřipustil.

Po dvou hodinách a šesti minutách proměnil při podání Nadala druhý mečbol, ve vítězném gestu nadšeně zvedl ruce nad hlavu a poté slavil na modrém australském betonu na kolenou.

Francouzský pár završil kariérní Grand Slam

Co rok, to grandslamový titul. Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut ovládli čtyřhru v roce 2015 na US Open, rok poté jim patřil Wimbledon, loni si podmanili Roland Garros a poslední trofej z turnajů velké čtyřky získali nyní v Melbourne.

Pátá nasazená dvojice přemohla ve finále předloňské vítěze turnaje Fina Henriho Kontinena a Australana Johna Peerse 6:4, 7:6.

„Když jsme vyhráli Roland Garros, věděli jsme, že chybí už jen jedna trofej. To nám určitě při vstupu do turnaje dodalo speciální motivaci. Ale je to velmi ošidné, protože když něco opravdu chcete, musíte udělat dobrá rozhodnutí, být v dobrém nastavení mysli a být dobrý na kurtu,“ hovořil po zápase Herbert.

Společně s Mahutem jsou teprve čtvrtým párem, kterému se povedlo v open éře od roku 1968 zkompletovat všechny deblové tituly z grandslamů. Před nimi to dokázali Australané Todd Woodbridge a Mark Woodforde, Nizozemci Jacco Eltingh a Paul Haarhuis a Američané Bob a Mike Bryanové. Slavní bratři z USA zkompletovali kariérní Grand Slam jako dosud poslední deblisté v roce 2006.