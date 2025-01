Bez rozcvičky, sháněla oblečení i pití. Náhradnice Lysová přesto zvítězila

Německá tenistka Eva Lysová slaví postup do druhého kola Australian Open. | foto: AP

„Trochu jsem zpanikařila, protože jsem neměla připravené pití,“ přiblížila Lysová, jak na oznámení, že půjde do akce, reagovala. „Ani jsem na sobě neměla zápasové oblečení, takže jsem šla do šatny, převlékla se a už volali mé jméno. Takže žádná rozcvička, nic. Ale právě to možná bylo klíčem k úspěchu,“ žertovala 128. hráčka žebříčku.

Díky úterní výhře si rodačka z Kyjeva zahraje s Varvarou Gračovovou z Francie o svůj první postup do třetího kola grandslamu.

„Jako lucky loser toho moc neočekáváte. Turnaj pro vás v podstatě skončil, ale hodně lidí kolem mě mi dávalo naději, že bych se do pavouka mohla dostat. Takže jsem tu byla celý den od devíti ráno a na hotel se dostala v jedenáct hodin večer, protože nikdy nevíte, jestli se někdo neodhlásí. Ani jsem neměla čas být nervózní, což mi opravdu pomohlo. Měla jsem hodně uvolněnou ruku,“ pochvalovala si Lysová, jež prohrála v posledním kole kvalifikace.

Naopak změna soupeřky na poslední chvíli zjevně rozhodila 101. hráčku světa Birrellovou, jež se po postupu z kvalifikace pečlivě připravovala na žebříčkovou favoritku Kalinskou.

„Bohužel jsem z toho byla celá rozklepaná,“ řekla rodačka z Düsseldorfu na tiskové konferenci a marně zadržovala slzy. „Investovala jsem do tohoto sportu hodně tvrdé práce, a když pak zažijete takový den, je to hořká pilulka.“