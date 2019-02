Doktore, díky, bez vás bych už tenis nehrála, ví dobře Kvitová

„Když zvládla čtvrtfinále s Bartyovou, začali jsme uvažovat, že bychom vyrazili do Melbourne,“ řekl v jásavě přepestrém areálu sevřeném řekou Yarrou, Olympijským bulvárem a deseti páry tramvajových a vlakových kolejí.

Dokonale zapadl mezi návštěvníky Happy Slamu, jak se přezdívá první ze čtyř největších tenisových akcí v sezoně. Černé triko Nike, delší vlasy, sluneční brýle zvednuté nad čelo.

„Vždyť já taky nejsem nic jiného než fanoušek!“ tvrdil zaníceně chlapík, který před dvěma lety a jedním měsícem brilantním výkonem na operačním sále zachránil Kvitové kariéru.

Do Melbourne dorazil s manželkou v pátek z Bangkoku, kde o den dřív na letišti zjistili, že Češka zdolala Američanku Collinsovou. Napsal jí, zda by mohli přiletět na finále, a ona souhlasila.

„Pan doktor mě příjemně překvapil,“ pravila tenistka. „Myslím, že si lístek na finále zasloužil. Bez něj bych tady nebyla ani bych nehrála tenis. Patří mu velké díky.“

Kvitové bylo v uplynulých dvou týdnech v Melbourne mnohokrát připomenuto, co se jí přihodilo v prosinci 2016 a s jakými tělesnými i duševními ranami se musela potýkat.

Kebrle popsal její příběh jako šílenství, jež se proměnilo v pohádku. Teprve nyní vychází najevo, jaké maličkosti přispěly k takřka zázračnému zotavení vážně pořezané levé ruky.

„Existovala asi pětiprocentní šance, že se Petra na kurtu vrátí na nějakou rozumnou úroveň,“ řekl lékař. „Ale že by mohla zase válet v úplné špičce? Na tuhle možnost by byl tak vysoký kurz, že by se z vás stal milionář, kdybyste na ni vsadil.“

Je dobře, že Kebrle své předpovědi Kvitové nesděloval. Po operaci si umínila, že se hned v červnu vrátí na Wimbledon a že jednou zase postoupí do grandslamového finále. Do rehabilitace se opřela se vší vervou, překonávala bolest a své odvážné cíle si postupně plní.

„Ještě že mi pan doktor některé věci prozradil až později,“ řekla Kvitová po sobotní porážce v dramatickém mači s Ósakaovou. „Kdybych věděla, jak prekérní je moje situace, asi bych přemýšlela jinak.“

Kebrleho odbornost a zručnost se spojila s vůlí sportovkyně. A stal se div. „Mnozí kolegové stále žasnou,“ prohlásil člen lékařského týmu Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, jenž se nedobrovolně stal celebritou.

„Ocitl jsem se pod enormním tlakem. Viděl jsem složitost poranění, znal jsem jméno pacientky a chápal, jaká jsou očekávání. Následovala obří mediální pozornost. Energie, která byla do případu vložena, byla obrovská.“

Výsledek je ovšem ohromující. Mezi Kebrlem a Kvitovou navíc vzniklo silné pouto. „Přeju všem našim tenistům, ale když hraje Petra, úplně se to ve mně vaří.“

„On snad i na operačním sále posílá sestřičky zjistit, jaké je právě skóre. Dostávám od něj zprávu po každém zápase, ať vyhraju, nebo prohraju.“

Po Londýně, kam ho Kvitová pozvala předloni, se nyní Kebrle podíval i do Melbourne. „Wimbledon je překrásný,“ líčil své dojmy. „Tradice, historie, barvy, žádné reklamy, hodně kytek... Tady se zase cítím volněji, atmosféra je taková festivalová. Je krásně teplo, do areálu dojdete z centra města pěšky. Paráda.“

Ze samotného utkání v Laver Areně neodcházel s radostí z vítězství. S intenzivním zážitkem však ano. „Úžasná bitva!“

A že se z Thajska hnal na otočku do Austrálie kvůli porážce? „Nelituju ani malinko.“