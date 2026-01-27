Sabalenková je znovu v semifinále Australian Open, postoupil i Zverev

Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Běloruská tenistka porazila osmnáctiletou Ivu Jovicovou z USA hladce 6:3, 6:0. Čtvrtfinále zvládl také třetí hráč mužského žebříčku Němec Alexander Zverev, který zdolal Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7, 6:1 a 7:6.
Aryna Sabalenková slaví výhru ve čtvrtfinále Australian Open.

Aryna Sabalenková slaví výhru ve čtvrtfinále Australian Open. | foto: Aaron FavilaAP

Aryna Sabalenková během čtvrtfinále Australian Open.
Aryna Sabalenková během čtvrtfinále Australian Open.
Alexander Zverev hraje bekhend ve čtvrtfinále Australian Open.
Alexander Zverev ve čtvrtfinále Australian Open.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu, před úvodním grandslamem sezony triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.

Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji porazila 31:12, odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0, ve druhé sadě povolila Jovicové pouze jedenáct fiftýnů a nadělila jí kanára.

Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

„Tyhle teenagerky mě teď dobře testovaly,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která v předchozích kole vyřadila devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.

V boji o finále narazí na jinou Američanku Coco Gauffovou, nebo Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.

Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tiebreaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál poměrem 7:3 a slavil postup.

Loňský finalista zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. V dalším zápase ho čeká světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska, nebo domácí Alex de Minaur.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Hokejový útočník David Pastrňák vstoupil do nového týdne NHL třemi asistencemi, díky čemuž dosáhl na jubilejní 900. bod kariéry. Jeho Boston v řádné hrací době remizoval na ledě Rangers 3:3, v...

27. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:13

Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Český mladík Šimon Katolický se raduje z gólu na mládežnické olympiádě.

Po několika měsících se hokejový svaz vrátí ke spornému tématu, o kterém se dlouhodobě hádá. Podle informací iDNES.cz ve středu zasedne výkonný výbor a bude znovu hlasovat o zavedení kategorie do 16...

27. ledna 2026  8:01

Grónská biatlonová rodina: Trump lže. Nikdy nebudeme Američany

Sourozenci Sondre a Ukaleq Slettemarkovi v Novém Městě.

Příjmením jsou Slettemarkovi. Maminka Uiloq je hlavní trenérka a šéf týmu. Tatínek Öystein jí asistuje. Dcera Ukaleq (24) a syn Sondre (21) závodí. Všichni dohromady pak tvoří grónskou reprezentaci...

27. ledna 2026  7:11

Po Tenerife přichází Gran Canaria. Sluneční dvojboj Ligy mistrů vrcholí v Praze

Martin Kříž z Nymburka se chystá na zápas Ligy mistrů v Baku.

Žluté dresy symbolizující Kanárské ostrovy podruhé. Nymburští basketbalisté usilují týden po porážce na Tenerife 80:104 o první úspěch v osmifinálové skupině L Ligy mistrů doma proti dalšímu...

27. ledna 2026

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Premium
Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za...

Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“...

27. ledna 2026

Tenisový zázrak z Melbourne. Vacherot uchvátil svět returnem z jiné planety

COŽE? Valentin Vacherot právě vyřadil Novaka Djokoviče a sám tomu nemůže uvěřit.

Loni na podzim šokoval tenisový svět senzační jízdou v Šanghaji. Valentin Vacherot tehdy přijel na tisícový turnaj jako hráč ze třetí stovky žebříčku a odjížděl s největším titulem kariéry. O několik...

26. ledna 2026  23:35

Everton doma srovnal s Leedsem až v závěru. Opět zaujal domácí objev Barry

Thierno Barry potvrdil gólem proti Leedsu svoji rostoucí formu.

Ve fotbalové Premier League hraje teprve první sezonu, přesto si útočník Evertonu Thierno Barry říká o pozornost. V pondělní dohrávce 22. kola zařídil svým gólem ze 76. minuty remízu 1:1 s Leedsem...

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Dánští házenkáři míří do semifinále Eura, Francouzům se postup komplikuje

Johannes Golla z Německa se snaží zablokovat střelu dánského Mathiase Gidsela...

Dánští házenkáři jsou prvními semifinalisty Eura, které spolupořádají. Úřadující olympijští vítězové a mistři světa porazili v předposledním utkání čtvrtfinálové skupiny I v Herningu 31:26 Německo a...

26. ledna 2026  21:44

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:43

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

