Sabalenková je znovu v semifinále Australian Open, postoupil i Zverev

Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu, před úvodním grandslamem sezony triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji porazila 31:12, odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0, ve druhé sadě povolila Jovicové pouze jedenáct fiftýnů a nadělila jí kanára.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře testovaly,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která v předchozích kole vyřadila devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
V boji o finále narazí na jinou Američanku Coco Gauffovou, nebo Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.
Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tiebreaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál poměrem 7:3 a slavil postup.
Loňský finalista zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. V dalším zápase ho čeká světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska, nebo domácí Alex de Minaur.
Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Ženy: