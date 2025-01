Simuloval Djokovič? Neříkám, že dělal show, jen nevím..., dumal Alcaraz

„Myslím, že všichni viděli, že se na začátku trápil. Ale ve třetím a čtvrtém setu už na něm nic takového nebylo poznat,“ komentoval poražený Alcaraz. „Neříkám, že dělal show, jen prostě nevím... Nejdřív se trápil, ale ve třetím a čtvrtém byl opravdu dobrý.“

Nebylo to poprvé, co se Djokovič za nepříznivého stavu nechal ošetřovat. Často po neúspěchu odchází do útrob stadionu a své soupeře nechává dlouho čekat. Jenže v úterním utkání byl zanedlouho po pauze opravdu jako proměněný. Kdežto španělský mladík začal po zisku prvního dějství překvapivě kazit.

I přesto by si po první sadě jen málokdo vsadil na Djokovičův triumf. „Po Novakově ošetření jsem si myslel, že může být jen jediný vítěz. Alcaraz je totiž skvěle fyzicky vybavený a hrát proti němu je velmi náročné,“ líčil po zápase expert Eurosportu a bývalý čtvrtý hráč světa Tim Henman.

„Musím se přiznat, že jsem nečekal, že Djokovič vyhraje,“ přidal se jeho kolega Mats Wilander.

I předzápasové kurzy hovořily ve prospěch 21letého Alcaraze, tomu ale uškodilo čtyřicet nevynucených chyb. Pro porovnání, 37letý Srb jich v celém duelu udělal 27.

Duel v číslech Djokovič vs. Alcaraz Esa: 5 – 10

Dvojchyby: 3 – 5

Vítězné míče: 31 – 50

Nevynucené chyby: 27 – 40

Využité brejkboly: 6/13 – 4/11

„Když vidíte, jak se někdo fyzicky trápí, tak nehrajete stejně. Může se zdát, že to budete mít lehčí, ale zároveň si v duchu říkáte: Dobře, nesmím dělat chyby. A nehrajete údery tak jako předtím,“ vysvětlil Alcaraz příčinu svého propadu. „On začal hrát mnohem agresivněji a potom už to pro mě bylo opravdu těžké.“

Djokovič si nervozity mladého soka všiml. „Viděl jsem na něm, že si myslí, že nejsem v pořádku a nechce být tvrdý. Využil jsem to ve svůj prospěch, chtěl jsem převzít iniciativu,“ přiznal. Zároveň nepřestával Alcaraze držet v napětí, zda ho bolavé stehno stále trápí, či nikoli.

„Chápu, že není fajn hrát proti někomu, u koho nevíte, jestli utkání skrečuje, nebo ne,“ uznal. „Může se hýbat? Může běhat? Co se děje? Cítil jsem, že se Carlos soustředí víc na mě než sám na sebe.“

Carlos Alcaraz se na sebe zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

I proto se španělskému tenistovi nedařilo získávat důležité body, z jedenácti vytvořených brejkbolů dokázal za celý zápas proměnit pouhé čtyři. I když se s Djokovičem často o podání přetahoval až při shodách a následných výhodách, klíčové fiftýny připadaly na konto zkušenému Srbovi.

„Byl to velmi těsný zápas, jen většina důležitých míčů dopadla lépe pro něj. Přišlo mi, že jsem utkání kontroloval, ale pak jsem ho do něj pustil zpátky. To byla největší chyba,“ usoudil Alcaraz. „Ve druhém setu jsem měl hrát o trochu líp, abych ho ještě víc zatlačil. Ale neudělal jsem to a on potom začal hrát opravdu dobře.“

Sám Djokovič následně přiznal, že pokud by druhé dějství prohrál, možná by v duelu nepokračoval. „Ale v jeho průběhu jsem se začal cítit líp, bolest mě tolik nelimitovala. Abych byl upřímný, cítil jsem se normálně.“

Na rozdíl od osmifinálového střetnutí, po kterém odmítl dělat rozhovor na kurtu, se před narvanými tribunami po čtvrtfinále, jenž v Austrálii skončilo v jednu hodinu ráno, rozpovídal. „Přál bych si, aby dnešní zápas nebyl čtvrtfinálový, ale finálový,“ poukázal na kvalitu střetnutí.

„Pokaždé, když spolu hrajeme, navzájem se tlačíme,“ líčil Alcaraz na tiskové konferenci, na které byl v slzách evidentně ohromně zklamaný.

„Odehráli jsme skvělé výměny. Je mi teprve 21 let a z takovýchto zápasů získávám spoustu zkušeností. Už se mi povedlo dosáhnout na skvělé věci, ale hrát proti jednomu z nejlepších tenistů v historii mi pomáhá, abych se do budoucna zlepšil.“

Po úterní bitvě za Alcarazem přišel Djokovičův nový rádce Andy Murray, aby španělského mladíka pochválil. Při zápase svému srbskému svěřenci několikrát radil.

„S Andym se cítím více a více propojený každý den. Každý den čelíme výzvám, což lidé nevidí. Je velmi odhodlaný mi na tomhle turnaji pomoct. Nemusí tu být, ale přijal nabídku se mnou pracovat,“ cení si Djokovič. „Bylo to pro nás velké vítězství.“

A jaké vlastně byly Djokovičovy zdravotní problémy?

Novak Djokovič v objetí s trenérem Andym Murraym po úspěchu ve čtvrtfinále Australian Open.

„Vzhledem k tomu, že jsem pořád na turnaji, nechci o zdravotních potížích prozrazovat moc. Léky bezpochyby zabraly a pomohly mi. Určitě si budu muset vzít další,“ řekl.

Před dalším zápasem má víc času na regeneraci, mužská semifinále v Melbourne jsou na programu až v pátek. Srb mezi nejlepší čtyřkou vyzve Němce Alexandera Zvereva, se kterým má bilanci 8:4. Vyhrát chce jistě i tentokrát, stále útočí na rekordní 25. grandslamový titul.